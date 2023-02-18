«Бавария» проиграла впервые за 21 матч – в меньшинстве «Гладбаху». Поражений не было с сентября

Теги Бавария Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия Юлиан Нагельсманн Футбол

«Бавария» потерпела первое поражение с сентября 2022 года.

Команда Юлиана Нагельсманна, играя в меньшинстве с 8-й минуты, уступила «Боруссии» Менхенгладбах (2:3) в 21-м туре Бундеслиги.

Проиграв «Аугсбургу» (0:1) 17 сентября, мюнхенцы затем одержали 16 побед и 4 раза сыграли вничью.

«Бавария» пока остается на первом месте, имея 43 очка. «Унион» (42 балла) завтра проведет свой матч. «Боруссия» идет 8-й, набрав 29 очков.

Далее «Бавария» встретится с «Унионом» – это случится 26 февраля.

«Бавария» не побеждает «Гладбах» 5 матчей подряд – 3 поражения и 2 ничьих

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71 комментарий

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Jor Hakobyan
Ответ Саша Пушкин
Подскажи, когда Бавария занимала место ниже второго последний раз?
Зачем тебе это?
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Игорь Замаруев
Ответ simplehumble
Гладбах сильнее Баварии. Соответственно гладбах это 2Х Баварии. Если сыграют то счет должен быть 16:2
Ты в математике не силён) 16:4 будет:)
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Максим 1986
С детства за Унион Берлин
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Леван Мкртчян
Ответ Владислав Бегагаев
Это все круто, но 8-2
Не расстраивайся , 8:2 было уже в прошлом году --- забудь.В этом году Вы намного успешнее выступили против Менхенгладбаха, проиграв всего в один мяч, по сумме двух матчей в чемпионате
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Саша Пушкин
Ответ Jor Hakobyan
что это за загадка? Проклятие просто.
Подскажи, когда Бавария занимала место ниже второго последний раз?
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zidane467554
Ответ Леван Мкртчян
Местные мюнхенские фаны, массово рассказывающие тут про то ,что они ’хозяева Камп Ноу и Барселоны, уже сами начали привыкать к своему новому скромному хозяину из Менхенгладбаха) Причем Боруська даже троллит фанов Баварии зеркально и со вкусом . Пока Баварцы строчат про 8:2 при любом удобном случае, Боруссия дает им те же 8:2 по сумме двух последних очных матчей в прошлом году.
может быть и так. это говорит о том у барсы два хозяина. и ещё айнтрахт. т.е. три хозяина. вообще вся бундеслига хозяин барселоны
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Bavarec-Art
Ответ Goofts
Что то барахлит Бавария, с ПСж тяжело будет без Павара, отменный матч от француза
20 матчей не проигрывала = барахлит Бавария. Ок. Держи в курсе
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Раиль Хафизов
Ответ Артём Околович
Всё-таки Мюнхенское дерби поэтому матчи с ними всегда сложные
Орлов)
+1
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Самец Верон
Бавария ждёт Париж. Это задача №1 на повестке дня. Тут нельзя допустить ошибки. Промежуточный результат в БЛ имеет второстепенное значение. В своей лие Бавария доберёт всё, что нужно, а еще вероятнее, соперники сами наделают ошибок сколько нужно.
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Владислав Бегагаев
Ответ Леван Мкртчян
Местные мюнхенские фаны, массово рассказывающие тут про то ,что они ’хозяева Камп Ноу и Барселоны, уже сами начали привыкать к своему новому скромному хозяину из Менхенгладбаха) Причем Боруська даже троллит фанов Баварии зеркально и со вкусом . Пока Баварцы строчат про 8:2 при любом удобном случае, Боруссия дает им те же 8:2 по сумме двух последних очных матчей в прошлом году.
Это все круто, но 8-2
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ZamoRano
Гладбах любит насиловать Баварию, это такой немецкий Реал)))
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Jor Hakobyan
Ответ Я Гражданин Мира
1 : 3 от Парижа
🖕
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Совесть Черданцева
Опять Гладбах? Это какой-то прикол?
+2
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Я Гражданин Мира
Ответ che kaif
Следующее поражение от ПСЖ дома))
1 : 3 от Парижа
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Я Гражданин Мира
Учитесь как надо обыграть Баварию , миллионеры из Парижа!!!!
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VictorVallecano
Ответ Zodiak07
Нравится этим клоунам все приукрасить
Уже поправили )
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Я Гражданин Мира
Ответ Goofts
Что то барахлит Бавария, с ПСж тяжело будет без Павара, отменный матч от француза
И кто же отстранил Павара от ответной игре?
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Манюшный
До чего наверное скучно быть болельщиком Баварии.
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deutschmann 73
Ответ Олег Варнавский
Это все-таки Гладбах... Какие-то там ПСЖ с Барсой и рядом не стояли...
С Барсой???? Рассмешил!
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Брулин
После матча в ЛЧ с ПСЖ, я отмечал, что Бавария играет быстро, куража много, но солидности в игре нет. В этом сезоне не всё так однозначно в игре Баварии. Тем интереснее будет ответка с французами.
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Леван Мкртчян
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Мёнхенгладбах-настоящий криптонит для Баварии👹
Местные мюнхенские фаны, массово рассказывающие тут про то ,что они ’хозяева Камп Ноу и Барселоны, уже сами начали привыкать к своему новому скромному хозяину из Менхенгладбаха)
Причем Боруська даже троллит фанов Баварии зеркально и со вкусом . Пока Баварцы строчат про 8:2 при любом удобном случае, Боруссия дает им те же 8:2 по сумме двух последних очных матчей в прошлом году.
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-8
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che kaif
Следующее поражение от ПСЖ дома))
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Кокич
Что с Зоммером, что без Зоммера...
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Полуэктов Пётр
Ответ Los Galácticos
Может это тот редкий случай когда гегемонию Баварии в Бундеслиге прервёт скромный рабоче-крестьянский Унион, всегда за обеими руками за такие чудеса в футболе.
Мне кажется, что и Лейпциг и Боруссия Д закончат сезон выше Униона по итогу.
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ Los Galácticos
Может это тот редкий случай когда гегемонию Баварии в Бундеслиге прервёт скромный рабоче-крестьянский Унион, всегда за обеими руками за такие чудеса в футболе.
Эффект Роналду
+2
0
+2
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