«Бавария» проиграла впервые за 21 матч – в меньшинстве «Гладбаху». Поражений не было с сентября
«Бавария» потерпела первое поражение с сентября 2022 года.
Команда Юлиана Нагельсманна, играя в меньшинстве с 8-й минуты, уступила «Боруссии» Менхенгладбах (2:3) в 21-м туре Бундеслиги.
Проиграв «Аугсбургу» (0:1) 17 сентября, мюнхенцы затем одержали 16 побед и 4 раза сыграли вничью.
«Бавария» пока остается на первом месте, имея 43 очка. «Унион» (42 балла) завтра проведет свой матч. «Боруссия» идет 8-й, набрав 29 очков.
Далее «Бавария» встретится с «Унионом» – это случится 26 февраля.
«Бавария» не побеждает «Гладбах» 5 матчей подряд – 3 поражения и 2 ничьих
Причем Боруська даже троллит фанов Баварии зеркально и со вкусом . Пока Баварцы строчат про 8:2 при любом удобном случае, Боруссия дает им те же 8:2 по сумме двух последних очных матчей в прошлом году.