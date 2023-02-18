«Бавария» проиграла впервые за 21 матч – в меньшинстве «Гладбаху». Поражений не было с сентября

«Бавария» потерпела первое поражение с сентября 2022 года.

Команда Юлиана Нагельсманна, играя в меньшинстве с 8-й минуты, уступила « » Менхенгладбах (2:3) в 21-м туре Бундеслиги.

Проиграв «Аугсбургу» (0:1) 17 сентября, мюнхенцы затем одержали 16 побед и 4 раза сыграли вничью.

«Бавария» пока остается на первом месте, имея 43 очка. «Унион» (42 балла) завтра проведет свой матч. «Боруссия» идет 8-й, набрав 29 очков.

Далее « » встретится с «Унионом» – это случится 26 февраля.

«Бавария» не побеждает «Гладбах» 5 матчей подряд – 3 поражения и 2 ничьих