«Зенит» подтвердил, что Малкому и Клаудиньо одобрено получение гражданства РФ: «Ждем дату церемонии»

В « » подтвердили, что и одобрено получение гражданства РФ.

«Мы получили информацию об этом, обрадовали игроков. Теперь ждем, когда будет назначена дата церемонии.

Спортивное гражданство неэквивалентно страновому гражданству. Должно пройти определенное время, чтобы они могли играть за сборную России», – сказал генеральный директор «Зенита» .

Ранее сообщалось, что паспорта игроки петербуржской команды оформят в течение весны.