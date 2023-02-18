«Зенит» подтвердил, что Малкому и Клаудиньо одобрено получение гражданства РФ: «Ждем дату церемонии»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев натурализация Малком Клаудиньо ТАСС Футбол

В «Зените» подтвердили, что Малкому и Клаудиньо одобрено получение гражданства РФ.

«Мы получили информацию об этом, обрадовали игроков. Теперь ждем, когда будет назначена дата церемонии.

Спортивное гражданство неэквивалентно страновому гражданству. Должно пройти определенное время, чтобы они могли играть за сборную России», – сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

Ранее сообщалось, что паспорта игроки петербуржской команды оформят в течение весны. 

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164 комментария

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Peter Caulfield
Ответ Guillermo
Я честно говоря не специалист, но надеюсь государство должно отжать хоть что-то в виде налогов, пошлин, тарифов (из отсутствия)
если только у тебя
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Ходор
Ответ romanisti89
Ари, Марио, Гильерме больше 5 лет ждали, чтобы оформить гражданство, и тут залетает Клаудиньо, который в России то меньше 2х лет
Саудиты под Рональдо законы переписывали за 2 дня,а тут 2 года прошло,по их меркам это вечность
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Marduhai
Пацаны теперь, наверное, квартиры получат - по соседству с Депардье...
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max-skazochnik
Ответ Ronaldo187
Сколько же им Газпром отвалит за это?
Охулиард
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Вася Васильков
Смысл нынешнего зинита ( газпромовского) в отмывании денег госкомпании. Поэтому прикрываясь спортивными целями ( причем любой ценой) народные деньги перекачивают по карманам верхушки.
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Olavi Ranta
Ответ Никита Ершов
почему? во многих странах практикуется тема с тем, чтобы ты можешь инвестировать в экономику страны и претендовать на гражданство.
Тут скорее забрать с экономики и претендовать на гражданство))
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KOTOV71
Ответ Дмитрий9779
Ты счаЗ про что? Малком учит русский,это всем известно,но Тчуйсе получил паспорт не по закону,это ваши боссы организовали,а здесь то что нарушено объясни?
Да " Надежду" у них " убили", полгода пели,что вот уйдут бразильцы из Зенита и " мы сразу всех победим!" А тут облом! Вот и психуют.
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Guillermo
Ответ tyuiop tyuiop
а что ещё сейчас может волновать?
Кроме мобилизации двух бразильцев? Ну да, больше же в жизни ничего не происходит.
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Михаил Иванов
Ответ Алекс Кадет
как получат и под мобилизацию попадут
Тебя что то не видать на мобилизации, испугался ? Ой извините испугалась ?
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Guillermo
Ответ здоровяк
А что поменяется? Думаешь, они не увезут заработанные деньги с собой?
Я честно говоря не специалист, но надеюсь государство должно отжать хоть что-то в виде налогов, пошлин, тарифов (из отсутствия)
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Михаил Иванов
Ответ dreamstep
Малколма сначала отправить в армию на год, потом мобилизовать.
Только после тебя ....
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Михаил Иванов
Ответ Матрос Кот
Зенит в своем стиле мутит мутные схемы. Основной вопрос,зачем? Обыграть сборную Киргизии в товарняке?
Мутит мутные .....Какое красноречие .
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bagi
Ответ Алекс Кадет
как получат и под мобилизацию попадут
у них будет бронь от призыва, в любом случае.
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mancunian82
🤡🤡🤡
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Матрос Кот
Зенит в своем стиле мутит мутные схемы. Основной вопрос,зачем? Обыграть сборную Киргизии в товарняке?
+2
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Topordo
Ответ Владислав Харламов
Легенды! Главное теперь, чтоб не мобилизовали
А тебя почему не мобилизовали еще?
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bagi
Ответ tim_master
Тогда и частичной мобилизации не было, а теперь мужиков 40+ загребают, а чем эти угольки лучше их? Физподготовка на уровне, стрелять научат.
не загребают никого сейчас. уже даже обратный процесс начался, возвращаются. добровольцев хватает.
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bagi
Ответ tyuiop tyuiop
а щас как пополняют ?
только добровольцы. и то, далеко не всех берут.
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dron_android@mail.ru
Зачем своих постить,два состава бразильцев и ты чемпион.
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Roman Araslanov
И всё-таки как же хороша академия зенита!)
Куда не глянь, всё талант: Малком, Клаудиньо, Барриос, Родригао…)
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dron_android@mail.ru
Ответ Роман
теперь у зенита будет выходить на поле не 8 легов , а 10)))
Сантос(Санкт-Петербург)
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Роман
Ответ Дмитрий9779
Т е ты осудил за то что ещё не произошло?В Зените нет проблем с лимитом.Вратарь и ПЗ это последнее время были позиции россиян+Кузяев или Сергеев.Это не проблема.А осуждать человека в том что он хочет больше получать(при чем вполне легально) это верх лицемерия.
у политпроекта выходила часто по 8 легов...какие русские в пз?кузяев?)))теперь будет 10 выходить
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Дмитрий9779
Ответ Spartakus1984
С Тчуйсе тоже не все ладно было.Но он хотя бы по русcки говорил.Потсупал в интситут в РФ,соответсвенно планировал как то свзяать свою жизнь с нашей страной.Ну пусть получают ваши бразилы гражданство.Через год будем обсуждать их отъезд и смысл получени Российского паспорта.
Ты счаЗ про что? Малком учит русский,это всем известно,но Тчуйсе получил паспорт не по закону,это ваши боссы организовали,а здесь то что нарушено объясни?
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dreamstep
Малколма сначала отправить в армию на год, потом мобилизовать.
+1
-3
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Алекс Кадет
как получат и под мобилизацию попадут
+2
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