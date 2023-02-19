Малкин забросил 20-ю и 21-ю шайбы в сезоне матче с «Нью-Джерси». У него 56 очков в 55 играх

Теги Нью-Джерси Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Хоккей

Евгений Малкин забросил 20-ю и 21-ю шайбы в сезоне матче с «Нью-Джерси».

Форвард «Питтсбурга» стал 2-й звездой матча регулярного чемпионата против «Девилс» (2:5). 

На его счету 56 (21+35) очков в 55 играх сезона.

Малкин достиг отметки 20 голов за сезон в 14-й раз за карьеру. Всего у него стало 465 шайб в 1036 играх в рамках регулярок. 

Сегодня Евгений (17:05, 5:41 – в большинстве, полезность «минус 1») реализовал оба броска в створ и выиграл 83% вбрасываний (5 из 6). Статистика потерь и перехватов – 4:1.

2 комментария

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Andry 72
Один из лучших хоккеистов страны
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Stewart - 25
Лучшие снайперы НХЛ ( россияне ) :
1) Овечкин - 812 ( 1328 матчей )
2) Фёдоров - 483 ( 1248 матчей )
3) Могильный - 473 ( 990 матчей )
4) МАЛКИН - 465 ( 1036 матчей )
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