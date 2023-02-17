PARI Кубок России. Гонка преследования. Латыпов стартует первым, Серохвостов – 2-м, Мухамедзянов – 3-м, Халили – 4-м, Цветков – 11-м, Бабиков – 16-м

18 февраля в Чайковском в финале Кубка России по биатлону пройдет мужская гонка преследования.

PARI Кубок России-2022/23 по биатлону

Финал

Чайковский

Мужчины

Гонка преследования

Начало – 12:00 по московскому времени. Прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

1.

2. – 38,5

3. – 1.01,5

4. – 1.07,1

5. – 1.09,2

6. – 1.13,2

7. – 1.13,8

8. – 1.15,5

9. Дмитрий Иванов – 1.20,0

10. – 1.23,5

11. – 1.25,7

12. – 1.26,1

13. – 1.28,7...

16. – 1.33,2...

23. – 1.49,5