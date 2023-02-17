PARI Кубок России. Гонка преследования. Латыпов стартует первым, Серохвостов – 2-м, Мухамедзянов – 3-м, Халили – 4-м, Цветков – 11-м, Бабиков – 16-м
18 февраля в Чайковском в финале Кубка России по биатлону пройдет мужская гонка преследования.
PARI Кубок России-2022/23 по биатлону
Финал
Чайковский
Мужчины
Гонка преследования
Начало – 12:00 по московскому времени. Прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».
2. Даниил Серохвостов – 38,5
3. Ильназ Мухамедзянов – 1.01,5
4. Карим Халили – 1.07,1
5. Петр Пащенко – 1.09,2
6. Александр Поварницын – 1.13,2
7. Алексей Вагин – 1.13,8
8. Александр Корнев – 1.15,5
9. Дмитрий Иванов – 1.20,0
10. Роман Еремин – 1.23,5
11. Максим Цветков – 1.25,7
12. Матвей Елисеев – 1.26,1
13. Евгений Гараничев – 1.28,7...
16. Антон Бабиков – 1.33,2...
23. Василий Томшин – 1.49,5
Будет Эдик и все остальные наши парни!!! Хочется увидеть от Эдуарды все 20 нулей, пусть ещё разок повторит.