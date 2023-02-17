PARI Кубок России. Гонка преследования. Латыпов стартует первым, Серохвостов – 2-м, Мухамедзянов – 3-м, Халили – 4-м, Цветков – 11-м, Бабиков – 16-м

Теги сборная России результаты Кубок России Евгений Гараничев гонка преследования Антон Бабиков Максим Цветков Эдуард Латыпов Петр Пащенко Александр Поварницын Матвей Елисеев Ильназ Мухамедзянов Дмитрий Иванов Василий Томшин Роман Еремин Карим Халили Даниил Серохвостов Алексей Вагин Александр Корнев Биатлон

18 февраля в Чайковском в финале Кубка России по биатлону пройдет мужская гонка преследования. 

PARI Кубок России-2022/23 по биатлону

Финал

Чайковский

Мужчины

Гонка преследования

Начало – 12:00 по московскому времени. Прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

1. Эдуард Латыпов 

2. Даниил Серохвостов – 38,5

3. Ильназ Мухамедзянов – 1.01,5 

4. Карим Халили – 1.07,1 

5. Петр Пащенко – 1.09,2

6. Александр Поварницын – 1.13,2

7. Алексей Вагин – 1.13,8 

8. Александр Корнев – 1.15,5

9. Дмитрий Иванов – 1.20,0

10. Роман Еремин – 1.23,5 

11. Максим Цветков – 1.25,7

12. Матвей Елисеев – 1.26,1

13. Евгений Гараничев – 1.28,7...

16. Антон Бабиков – 1.33,2...

23. Василий Томшин – 1.49,5

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2 комментария

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тоторо
карим ну давай прерви уже свое безмедалье наконец
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ОлесяОлеська
Приятного просмотра всем. У нас ветра не будет, тумана тоже, снег на месте.
Будет Эдик и все остальные наши парни!!! Хочется увидеть от Эдуарды все 20 нулей, пусть ещё разок повторит.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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