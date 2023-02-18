ФИФА и УЕФА имеют право исключить «Барсу» из Ла Лиги и еврокубков и лишить титулов, если ее вина в скандале с судьями будет доказана (El Pais)

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ФИФА и УЕФА могут наложить санкции на «Барселону» из-за дела о выплатах чиновнику.

Напомним, каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года, платежи от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й. Потом сообщили, что «Барса» заплатила Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.

Поскольку испанский закон о спорте устанавливает, что срок давности по серьезным нарушениям составляет три года, а последняя выплата «Барса» Энрикесу Негрейре была произведена в 2018 году, клуб не может подвергнуться санкциям со стороны испанских организаций.

Однако наказание может последовать со стороны УЕФА и ФИФА. Они могут ввести санкции в отношении клуба, если факт мошенничества будет доказан. 

Пункт 6 статьи 27 дисциплинарного регламента ФИФА гласит: «Судебные органы ФИФА оставляют за собой право расследовать, преследовать в судебном порядке и наказывать за серьезные нарушения, подпадающие под действие настоящего кодекса и юрисдикцию конфедераций, федераций или других спортивных организаций, если они считают это целесообразным в конкретном случае – в частности, если конфедерация, спортивная федерация или организация не возбуждает уголовное преследование за серьезное нарушение в течение трех месяцев с момента доведения нарушения до сведения дисциплинарной комиссии».

Спортивные юристы утверждают, что у ФИФА есть право перевести «Барсу» в низший дивизион и лишить ее титулов, если вина клуба будет доказана. 

Согласно статьям 4.02 и 4.03 регламента соревнований УЕФА, союз может подвергнуть санкциям «любую деятельность, направленную на влияние на результат матча на национальном или международном уровне» и отстранить указанный клуб от участия в международных соревнованиях на один сезон.

«Барселона» три года платила боссу судей! Тут все о подозрениях в коррупции

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131 комментарий

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Он саМый
Ответ dmitry.tchidakin
Перес с козырей зашёл
Хочешь сказать, что УЕФА пляшет под дудку Переса? Ничего не путаешь?
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AmanEsen
Ответ человек-муравей человек-физрук
ну если ты считаешь себя умным должен понимать по какому. сначала Юве теперь Барса. Сити в АПЛ был ближе всех с Суперлиге. но это конечно совпадение
Но тот же Тебас один из главных конкурентов суперлиги постоянно хвалит Реал за его безупречную работу.

Да и к тому же МС не выделялся среди других английских клубов. Также сразу покинули ее. Тем более за МС взялись еще до Суперлиги, сейчас считай продолжение того дела.
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TIMUROVICH
Вот те и фИфа
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вовочка6762
Похоже Барсу пора принимать в РПЛ, там и посмотрим по чем Зенитовские бразильцы !
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шампион
Суперлига!
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Смеющийся Баварец
Ответ GibsonFlyingV
Ну Сити скорее всего не за суперлигу таскают,английские клубы отказались от нее.
Согласен. С Сити возможно другая ситуация
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Master Slova
Да!! Все правильно, туда их!! За 2009 год!!
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человек-муравей человек-физрук
Ответ AmanEsen
А по какому принципу выбирают кого трогать, а кого нет? Ты я смотрю умный.
ну если ты считаешь себя умным должен понимать по какому. сначала Юве теперь Барса. Сити в АПЛ был ближе всех с Суперлиге. но это конечно совпадение
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FCB1991
Ключевое слово "если". Пока кроме дешёвых вбросов ничего не было.
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иц а мэн
Ответ zizo98
Нет,Я конечно много видел ,но ты перечеркиваешь всех.
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AmanEsen
Ответ Afinogenov
Футбол давно уже прогнил. Просто всё это замалчивается, когда надо. Разборки внутри мафии в самом разгаре. Неугодных - Сити, Барсу - на кол, лояльных - не трогают. За Юве, Барсой и Сити явно имеются грехи, но если копнуть под остальных - будет такая же картина, но таких не трогают, потому что не надо. Под личиной борьбы за честный футбол, кое-кто решает свои интересы, а хомячки верят в какие-то высокие идеалы.
А по какому принципу выбирают кого трогать, а кого нет? Ты я смотрю умный.
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Человек1991
Хахахаха )) я смотрел почти все матчи за 15 лет , Барселоне очень редко помогают судьи , а бывает даже засуживают. А вот статистика мерзкой судейской реалки за 15 лет : ни одного честного титула , более 2000 подсуживаний, 120 левейших пенальти, 120 чистых пенальти в их ворота не поставили, более 120 голов с нарушениями правил , офсайды и тд, более 100 чистых голов в их ворота отменили , более 500 раз не удалили игроков реалки. Весь адекватный мир это видит 15 лет и тишина , понятно что адекватные люди не считают их липовые судейские картонные кубки , но где реакция официального футбольного руководства , позорище просто, реалка это можно сказать аналог США, очень мерзко от них, надо всему миру объединиться против них.
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Илья бравл старс
Ответ zizo98
Поделом.Судейский кабинетный политпроект.А разговоров про Реал сколько было..Без помощи судеек ручных бурса это дно.Судей видите ли покупают🤡😆
А как же матч ПСЖ Реал
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Иван Петров
Ответ Afinogenov
Футбол давно уже прогнил. Просто всё это замалчивается, когда надо. Разборки внутри мафии в самом разгаре. Неугодных - Сити, Барсу - на кол, лояльных - не трогают. За Юве, Барсой и Сити явно имеются грехи, но если копнуть под остальных - будет такая же картина, но таких не трогают, потому что не надо. Под личиной борьбы за честный футбол, кое-кто решает свои интересы, а хомячки верят в какие-то высокие идеалы.
То что одни нарушает не значит что другие нарушают.
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Артём Дзюба
Зенит тоже в пердив бы :)
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человек-муравей человек-физрук
Ответ Семён Жуйло
Хотелось бы понять, что значит " ее вина ... будет доказана". То есть факт оплаты еще не есть вина? Что конкретно будут доказывать?
факт оплаты чего дурен?
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Рагим Гиримов
ахахахахахахах
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Nuraly Amirov
Ответ Artem Piatkov
И заново разыграть финал ЛЧ 2006 между Миланом и Арсеналом Гол Шевченко на Камп Ноу был чистым и незаслуженно отменили его после самостоятельного падения Пуйоля Пуйоль - одна из тех легенд Барсы, которых не обвинишь в симуляции чисто из уважения, но судья тогда напортачил, украв у Андрея его заслуженный гол! П. С.: Да и Леманна в финале удалили очень спорно, по таким понятиям можно было и пол-Аргентины удалять в финале ЧМ 2022
Кстати да, только последняя лч у них без особых судейских эксцессов
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A K
Интересно одно - какой дегенерат придумал эту схему? Разве ж можно так палиться?
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человек-муравей человек-физрук
Ответ Смеющийся Баварец
Наконец адекватный комментарий среди всего этого безумия. Начало давить на эти клубы, когда пошли подтверждения о возрождении Суперлиги. Если ещё что нибудь у Реала нароют, то очень будет подозрительное совпадение))
про Реал и рыть не надо. но Реал не тронуть чтобы на саму уефа не вышли. ну а Тебас тем более свой любимый клуб не тронет
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Дмитрий Сотников
Явно след Гвардиолы есть в этом деле. Сначала Сити, теперь Барса... Там и до Баварии близко. Лысый шарлатан разваливает клубы
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hazowsky
Ответ Vladlen Mironov
Хаха, с чего ты решил, что будет такая картина?)) Про барсу, сити и юве всегда говорили, что они участвуют в махинациях
И? Сколько с тем же Интером и Миланом был темных дел, с Интером точно доказанные были, но их титулов не лишали, в серию Б не отправляли. Коичество судейских скандалов у Реала не меньше, чем у Барсы, но их вечно замалчивают.
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dmitry.tchidakin
Перес с козырей зашёл
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Butrymovich Mikalai
Ответ Барсик Юрана
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Сказки народов дальнего севера у человека явно галлюцинации.
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Советский Комиссар
Меня так веселит что потешная организация уефа делает вид, что она не являлась в то время крышей этих скандалов и не получала свою долю, да что там, и сейчас я думаю все крупные взятки и махинации проходят через соглашение чеферинки, которому отдают часть бабла
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