У «Челси» 1 победа в 10 последних играх. Команда Поттера не выигрывает 5 матчей подряд

«Челси» одержал лишь одну победу в 10 последних матчах.

В субботу команда уступила «Саутгемтону» (0:1) в 24-м туре .

За эти 10 матчей у « » 5 поражений, 4 ничьих и 1 победа – над «Кристал Пэлас».