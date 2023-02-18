У «Челси» 1 победа в 10 последних играх. Команда Поттера не выигрывает 5 матчей подряд

Теги Челси премьер-лига Англия Саутгемптон Грэм Поттер Футбол

«Челси» одержал лишь одну победу в 10 последних матчах. 

В субботу команда Грэма Поттера уступила «Саутгемтону» (0:1) в 24-м туре АПЛ.

За эти 10 матчей у «Челси» 5 поражений, 4 ничьих и 1 победа – над «Кристал Пэлас».

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121 комментарий

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артмаст
Ответ DolJun
пруфы что тебя не было?) лол, зайди на ветки где барсу третья команда апл по спотифаю таскала и не найди там себя - это и будет пруф)
Ну хотя бы не последняя
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Sadn Jutr
Зато Мудрик впервые в сторону ворот пробил за 5 матчей, но промазал.
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Игорь Климов
Ответ Burel
мне одному уже лень смеяться над этим убогим мешком без истории ?
Мне тоже над ним лень смеяться)
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kvn9
Тухель с Абрамовичем наверное после каждого матча обмениваются ржачными смс.
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Гамаль Хайдаров
Ответ Фиват Ильясов
Нет не угадал тут люди немного поумнели и поняли , что дело в тренера.
принял, извиняюсь
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rigobersong
Ответ GuruFutbola
Все нормально, летом дайте потеру усилится на 200 млн защитой и будет топ-9)
Ахаха:))
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Rahym Hommadow
Ответ Виталий Ан
Вероятно Боули ждет когда Поттера совесть замучает и он уйдет сам. Чтоб не платить огромную неустойку.
Томаса же уволил как-то этого даже думать не надо
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GuruFutbola
Все нормально, летом дайте потеру усилится на 200 млн защитой и будет топ-9)
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Игорь Климов
фк Мем проиграл Саутгемптону)
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Ответ Mr@k
так было на равных, Челси тоже вроде без коуча..))
У Челси Кепа...,пропустил чтобы конкурента убрать)
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Дмитрий Формусатий
Когда уволили Тухеля, я первым написал что это «самое глупое решение года в футболе». Кстати тот коммент собрал 2к+ лайков, то есть люди тоже не понимали за что уволили немца.
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Дмитрий Формусатий
Когда уволили Тухеля, я первым написал что это «самое глупое решение года в футболе». Кстати тот коммент собрал 2к+ лайков, то есть люди тоже не понимали за что уволили немца.
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Nikita Voytenko
Ответ Злобный Конь
Дело не в Мудрике/Энцо/Кукурелье... Дело в неволшебнике. .
Нет, это все из-за Мудрика, ты как этого не понимаешь?
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Be@st
Тухель наверное доволен)))
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Злобный Конь
Дело не в Мудрике/Энцо/Кукурелье... Дело в неволшебнике. .
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Виталий Ан
Ответ Rahym Hommadow
Не Поттер аут а клоун БОУЛИ
Вероятно Боули ждет когда Поттера совесть замучает и он уйдет сам. Чтоб не платить огромную неустойку.
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rigobersong
фк Мемас:))
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иц а мэн
По делом фк мему и ее мягко говоря глупым глорам:)
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Ответ Razan13
Комментарий удален модератором
Нас не Окрыжают нехто.
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rigobersong
Shuller18, что вы скажите о сегодняшнем матче и игре Челси в последнее время?

Shuller18: https://ibb.co/v1Zp6VQ
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Фиват Ильясов
Мне почему-то кажется , что с такой игрой в Челси даже Мбаппе потеряется
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Nikita Voytenko
Ответ Олег910
Мудрик это нечто конечно. Челси таких персонажей пачками раздает по арендам в Витессы за миску супа.
Опять из-за Мудрика проиграли! ПЕРЕМУДРИЛИ, как обычно!
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Данил Луговский
Ответ rigobersong
Когда Барселону возили, и где пруфы?:))
забей Риго, сейчас он будет приплетать все что угодно. Как там Фофана и всякие Мудрики ахахахаха
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Reece24
Это уже слишком даже для олдовых фанатов Челси.
Я всякое повидал, но такого кринжа от Челси никогда не испытывал.

Понятно, что сезон провален давно, но за 5 месяцев не поставить совсем никакой игры - позорище, Поттер аут.

Игроки бегают, как во дворе, каждый сам за себя играет, путаются между собой, никто не открывается, просто ноль.

Я всегда был за то, чтобы давать тренерам шанс, особенно в Челси где их выкидывали и за топ4 без трофеев, но это совсем дно.
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F.a.s.t.e.r
Ответ DolJun
кирилл, при чем тут барса?)
Ты постоянно говоришь, что барса плохо играет. Хотя у Челси дела не лучше, а то и хуже
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