У «Челси» 1 победа в 10 последних играх. Команда Поттера не выигрывает 5 матчей подряд
«Челси» одержал лишь одну победу в 10 последних матчах.
В субботу команда Грэма Поттера уступила «Саутгемтону» (0:1) в 24-м туре АПЛ.
За эти 10 матчей у «Челси» 5 поражений, 4 ничьих и 1 победа – над «Кристал Пэлас».
Shuller18: https://ibb.co/v1Zp6VQ
Я всякое повидал, но такого кринжа от Челси никогда не испытывал.
Понятно, что сезон провален давно, но за 5 месяцев не поставить совсем никакой игры - позорище, Поттер аут.
Игроки бегают, как во дворе, каждый сам за себя играет, путаются между собой, никто не открывается, просто ноль.
Я всегда был за то, чтобы давать тренерам шанс, особенно в Челси где их выкидывали и за топ4 без трофеев, но это совсем дно.