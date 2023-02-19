Бучневич получил травму нижней части тела в матче с «Колорадо». Он пропустит минимум 1 матч
Павел Бучневич получил травму нижней части тела в матче с «Колорадо».
Форвард «Сент-Луиса» ушел со льда во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эвеланш» (1:4). Это произошло после столкновения с защитником денверцев Андреасом Энглундом.
Главный тренер «Блюз» Крэйг Беруби сказал, что россиянин пропустит как минимум один матч – против «Оттавы» в воскресенье.
Ранее в этом сезоне Бучневич пропустил 13 игр из-за травм. В 42 играх на его счету 43 (16+27) очка.
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