Бучневич получил травму нижней части тела в матче с «Колорадо». Он пропустит минимум 1 матч

Теги травмы Сент-Луис Колорадо НХЛ Павел Бучневич Андреас Энглунд Хоккей

Павел Бучневич получил травму нижней части тела в матче с «Колорадо».

Форвард «Сент-Луиса» ушел со льда во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эвеланш» (1:4). Это произошло после столкновения с защитником денверцев Андреасом Энглундом. 

Главный тренер «Блюз» Крэйг Беруби сказал, что россиянин пропустит как минимум один матч – против «Оттавы» в воскресенье. 

Ранее в этом сезоне Бучневич пропустил 13 игр из-за травм. В 42 играх на его счету 43 (16+27) очка. 

1 комментарий

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Александр Валенцев
Что то Бучневич совсем травмотичный стал игру играет три пропускает
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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