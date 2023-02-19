Бучневич получил травму нижней части тела в матче с «Колорадо». Он пропустит минимум 1 матч

получил травму нижней части тела в матче с « ».

Форвард « » ушел со льда во втором периоде матча регулярного чемпионата против «Эвеланш» (1:4). Это произошло после столкновения с защитником денверцев Андреасом Энглундом.

Главный тренер «Блюз» Крэйг Беруби сказал, что россиянин пропустит как минимум один матч – против «Оттавы» в воскресенье.

Ранее в этом сезоне Бучневич пропустил 13 игр из-за травм. В 42 играх на его счету 43 (16+27) очка.