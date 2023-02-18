Хэштег #ПоттерВон вышел в тренды в твиттере после поражения «Челси» от «Саутгемптона»

Болельщики «Челси» требуют отставки тренера .

После поражения в матче АПЛ от « » (0:1) в тренды твиттера вышел хэштэг #PotterOut (#ПоттерВон).

Напомним, у « » лишь одна победа в 10 последних матчах. Команда идет на 10-м месте в таблице .

«Челси» проиграл 20-й команде АПЛ. Аспиликуэта получил ногой по лицу и потерял сознание прямо на поле