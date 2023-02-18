Хэштег #ПоттерВон вышел в тренды в твиттере после поражения «Челси» от «Саутгемптона»
Болельщики «Челси» требуют отставки тренера Грэма Поттера.
После поражения в матче АПЛ от «Саутгемптона» (0:1) в тренды твиттера вышел хэштэг #PotterOut (#ПоттерВон).
Напомним, у «Челси» лишь одна победа в 10 последних матчах. Команда идет на 10-м месте в таблице АПЛ.
«Челси» проиграл 20-й команде АПЛ. Аспиликуэта получил ногой по лицу и потерял сознание прямо на поле
Челси нужно время чтобы купленные игроки адаптировались к АПЛ, потихоньку игра Челси становится лучше , думаю через пару матчей уже и результат придет .
Проблема в том кто захочет пойти в такую команду сейчас,которая скорее всего в следующем сезоне не будет даже в Лиге Европы играть :)