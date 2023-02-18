Хэштег #ПоттерВон вышел в тренды в твиттере после поражения «Челси» от «Саутгемптона»

Теги Челси премьер-лига Англия болельщики Саутгемптон соцсети Грэм Поттер Футбол

Болельщики «Челси» требуют отставки тренера Грэма Поттера.

После поражения в матче АПЛ от «Саутгемптона» (0:1) в тренды твиттера вышел хэштэг #PotterOut (#ПоттерВон).

Напомним, у «Челси» лишь одна победа в 10 последних матчах. Команда идет на 10-м месте в таблице АПЛ.

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68 комментариев

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Давид Agabekyan
Ответ error505
ПоттерВон и КлоппАут, кто следующий будет покорять просторы твиттера? )
У Клоппа после этого дело пошло
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Direct free kick
Ответ Кирилл Голивец
А мне жалко Поттера. И не надо говорить, что он правнуков обеспечит. Эстерсунд, Суонси и Брайтон у него были команды-семьи. В Швеции он из малоизвестных местных футболистов сделал команду, которая играла с Арсеналом в плей-офф ЛЕ. Там единение везде было от владельца клуба до уборщицы. В клубе, где рулит мистер 4-4-3, игроков подбирают в хаотическом порядке из разных стилистически чемпионатов, лиг, говорящих на разных языках, никогда не игравших в Англии и часто не игравших в лигах сопоставимого уровня, но из-за вложений требуют результата здесь и сейчас, не может получиться из-за нездоровой психологической обстановки.
Чего жалеть то? В середняк всегда возьмут, даже после позора в Челси
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Джамал Абакаров
Ответ independent_12
А в чем проблема купить хорошего нападающего, а не покупать вингов, и АПЗ . Там Хаверц в нападении лол. Они хоть тика така прессинг будут играть, толку ноль пока нет голов. Нельзя посмотреть на еду и наесться,
то что не купили нападающего,хотя нуждались в нём, меня тоже удивляет , даже слухов не было о том что они интересуются каким-нибудь форвардом
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Freund
Болельщикам остальных клубов АПЛ стоит на время объединиться и противопоставить данному хэштэгу свой хэштэг - #PotterTheBest, например. Или #InPotterWeTrust.
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independent_12
Ответ Джамал Абакаров
Я имею ввиду что уже хоть какой-то футбол виден . До этого игроки Челси вообще что попало делали . Челси нужно время чтобы купленные игроки адаптировались к АПЛ, потихоньку игра Челси становится лучше , думаю через пару матчей уже и результат придет .
А в чем проблема купить хорошего нападающего, а не покупать вингов, и АПЗ . Там Хаверц в нападении лол. Они хоть тика така прессинг будут играть, толку ноль пока нет голов. Нельзя посмотреть на еду и наесться,
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Woodman137
Боули рассчитывает, что Поттер в конце сезона поймает снитч и Челси дадут +100 очков
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Pitkin
Не нужно было снимать Тухеля... Вот и все причины последних неудач команды.
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Джамал Абакаров
Ответ Кукич
Абы да кабы...Бавария в 2012 г должна была хлопнуть Челси со счетом 7:0.Футбол игра на результат,здесь не судят красоту движений как в фигурке
Я имею ввиду что уже хоть какой-то футбол виден . До этого игроки Челси вообще что попало делали .
Челси нужно время чтобы купленные игроки адаптировались к АПЛ, потихоньку игра Челси становится лучше , думаю через пару матчей уже и результат придет .
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Кукич
Ответ Джамал Абакаров
в последних трёх играх Челси должен был побеждать , но реализация подводит. Если бы игроки Челси забивали бы свои моменты, они взяли бы 9 очков в последних трёх играх . Последнее время команда хоть и продолжает проигрывать , но показывает абсолютно другой футбол
Абы да кабы...Бавария в 2012 г должна была хлопнуть Челси со счетом 7:0.Футбол игра на результат,здесь не судят красоту движений как в фигурке
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aslvowk@mail.ru
От Тухеля зато избавлялись и радовались эти неблагодарные болелы. Теперь радуйтесь. Сами этого добивались
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Артём Шевченко
Но ведь поттер же на самом деле не вон, а лост
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Кукич
Бидло взбунтовалось! Говорят,Поттер-ненастоящий!
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The Best
Ну вот уволит Челси второй раз тренера посреди сезона и что дальше?Кто захочет сейчас пойти в такую команду,и при этом для кого тогда закупили столько новичков?Новому тренеру возможно эти игроки не будут нужны,да и судя по тому как руководство поддерживает Поттера его вряд-ли уволят в этом сезоне.Хотя про Тухеля тоже много чего писали...
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Джамал Абакаров
в последних трёх играх Челси должен был побеждать , но реализация подводит. Если бы игроки Челси забивали бы свои моменты, они взяли бы 9 очков в последних трёх играх . Последнее время команда хоть и продолжает проигрывать , но показывает абсолютно другой футбол
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Кукич
Зовите Сэма Эллардайса или даже СлипиДжи хуже не будет
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#nikon
Абрамович комментировал?
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Shuller18
Ответ Кирилл Голивец
А мне жалко Поттера. И не надо говорить, что он правнуков обеспечит. Эстерсунд, Суонси и Брайтон у него были команды-семьи. В Швеции он из малоизвестных местных футболистов сделал команду, которая играла с Арсеналом в плей-офф ЛЕ. Там единение везде было от владельца клуба до уборщицы. В клубе, где рулит мистер 4-4-3, игроков подбирают в хаотическом порядке из разных стилистически чемпионатов, лиг, говорящих на разных языках, никогда не игравших в Англии и часто не игравших в лигах сопоставимого уровня, но из-за вложений требуют результата здесь и сейчас, не может получиться из-за нездоровой психологической обстановки.
А чего жалеть? Попробовал-не получилось, это жизнь. Как бы ладно бы там в топ4 пока что не попадал, побеждал бы через матч, была бы какая-то нестабильность, но нынешний Челси это же просто мрак по игре и результатам, и как тут не винить главного тренера? Состав у Челси не самое дно, прям скажем.
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Кукич
Кажется на этот раз МАЛЬЧИК НЕ ВЫЖИВЕТ.
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Amin26
Ответ Кирилл Голивец
А мне жалко Поттера. И не надо говорить, что он правнуков обеспечит. Эстерсунд, Суонси и Брайтон у него были команды-семьи. В Швеции он из малоизвестных местных футболистов сделал команду, которая играла с Арсеналом в плей-офф ЛЕ. Там единение везде было от владельца клуба до уборщицы. В клубе, где рулит мистер 4-4-3, игроков подбирают в хаотическом порядке из разных стилистически чемпионатов, лиг, говорящих на разных языках, никогда не игравших в Англии и часто не игравших в лигах сопоставимого уровня, но из-за вложений требуют результата здесь и сейчас, не может получиться из-за нездоровой психологической обстановки.
Руководство здесь и сейчас как раз таки не требует,они дают время, спрос будет только со следующего сезона, недовольны игрой и результатом фанаты
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andrey hey
О, также и с Клопом было. Фанаты Челси, радуйтесь, скоро все будет хорошо
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jexOn
Пусть до конца сезона порулит, предсезонку проведет. Не может быть такого, чтобы с такими космическми тратами и неплохим тренером Челси был во второй половине таблице.
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The Best
Ответ rigobersong
А неустойку в 70 миллионов которые ему за 5 лет контракта должны, кто платить будет?:))
У Боули денег много,для него это не проблема)
Проблема в том кто захочет пойти в такую команду сейчас,которая скорее всего в следующем сезоне не будет даже в Лиге Европы играть :)
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Коля Ен
слабый тренер,физрук конкретный, у клуба очень высокие цели а проигрывает всем подряд,если до лета до тянет то хорошо
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DolJun
Ответ rigobersong
С таким составом Лэмпс спокойно бы в ЛЧ шел:))
плюсую. с составом похуже лэмпард наказывал физруков типа гвардиолы. а с этим явно бы лч взял, не меньше
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DolJun
Ответ Кирилл Голивец
А мне жалко Поттера. И не надо говорить, что он правнуков обеспечит. Эстерсунд, Суонси и Брайтон у него были команды-семьи. В Швеции он из малоизвестных местных футболистов сделал команду, которая играла с Арсеналом в плей-офф ЛЕ. Там единение везде было от владельца клуба до уборщицы. В клубе, где рулит мистер 4-4-3, игроков подбирают в хаотическом порядке из разных стилистически чемпионатов, лиг, говорящих на разных языках, никогда не игравших в Англии и часто не игравших в лигах сопоставимого уровня, но из-за вложений требуют результата здесь и сейчас, не может получиться из-за нездоровой психологической обстановки.
так вроде как мистер 4-4-3 его менять не собирается пока
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