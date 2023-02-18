Эстебан Окон готов жестко сражаться с Гасли: «Так я гоняюсь всю жизнь, так я победил Алонсо»

будет активно бороться с новым напарником по «Альпин» .

Окон признал важность командной работы, однако сообщил, что не собирается менять стиль пилотажа. В прошлом году Эстебан и не раз жестко сражались на трассе. Испанец уступил партнеру по очкам и покинул команду по окончании сезона.

«Мы никогда не станем лучшими друзьями [с Гасли], но важно, чтобы работа продолжалась, шли обсуждения и появлялись решения. Так устроен автоспорт. Гонщики должны трудиться вместе и рассказывать о возникающих проблемах, чтобы команда могла найти выход. Это необходимо для борьбы с лидерами.

Я гонщик и сражаюсь ради того, чтобы всех победить. Так я гоняюсь всю свою жизнь, так я добивался успеха и выигрывал титулы в прошлом. И, в конце концов, так я победил Фернандо – я боролся так, как хочу бороться.

Очень важно зарабатывать очки и работать вместе с Пьером. Но я хочу сражаться с любым пилотом и считаю, что мне это по силам», – рассказал Окон.

«В других командах есть напарники, отношения между которыми намного хуже». Гасли – о выступлении за «Альпин» с Оконом

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