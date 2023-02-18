Эстебан Окон готов жестко сражаться с Гасли: «Так я гоняюсь всю жизнь, так я победил Алонсо»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Эстебан Окон Пьер Гасли Альпин Авто

Эстебан Окон будет активно бороться с новым напарником по «Альпин» Пьером Гасли.

Окон признал важность командной работы, однако сообщил, что не собирается менять стиль пилотажа. В прошлом году Эстебан и Фернандо Алонсо не раз жестко сражались на трассе. Испанец уступил партнеру по очкам и покинул команду по окончании сезона.

«Мы никогда не станем лучшими друзьями [с Гасли], но важно, чтобы работа продолжалась, шли обсуждения и появлялись решения. Так устроен автоспорт. Гонщики должны трудиться вместе и рассказывать о возникающих проблемах, чтобы команда могла найти выход. Это необходимо для борьбы с лидерами.

Я гонщик и сражаюсь ради того, чтобы всех победить. Так я гоняюсь всю свою жизнь, так я добивался успеха и выигрывал титулы в прошлом. И, в конце концов, так я победил Фернандо – я боролся так, как хочу бороться.

Очень важно зарабатывать очки и работать вместе с Пьером. Но я хочу сражаться с любым пилотом и считаю, что мне это по силам», – рассказал Окон.

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14 комментариев

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Vladichka Niskazhunikomu
Ответ Элхан Дюшеев
Ну будем болеть за Гасли)
всегда за гуано болеешь?
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Vladichka Niskazhunikomu
Ответ ffmp
Если Гасли покажет положительные результаты, либо с дебютного сезона в команде обгонит Очкона, то пора выпынивать второго из команды. От такого токсика бед больше чем пользы
там теперь два токсика
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Рнпрл Аари
Ответ Grigpar
Кто предупреждал, что ему не стоит так пилотировать? :))
Команда. Ведь у Окна куда меньше поломок было. Явно вопрос пилотажа а не болида
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Grigpar
Ответ Рнпрл Аари
Окон один из самых высокомерных и грязных гонщиков в Ф1. Да он победил Алонсо но по большей части из за грязных маневров на трассе и частых поломок Алонсо. Хотя в поломках и сам Алонсо виноват ведь его предупреждали что не стоит так пилотировать
Кто предупреждал, что ему не стоит так пилотировать? :))
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Lordk
Я не знаю будет ли интересным этот сезон в плане борьбы в чемпионате и в отдельных гонках.
Но я уверен, что в этом сезоне для Нетфликс будет раздолье )
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Рнпрл Аари
Окон один из самых высокомерных и грязных гонщиков в Ф1. Да он победил Алонсо но по большей части из за грязных маневров на трассе и частых поломок Алонсо. Хотя в поломках и сам Алонсо виноват ведь его предупреждали что не стоит так пилотировать
+1
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Великий Алонсо
Самое интересное, что Алонсо уже не в Альпин, но его эта тема в покое не оставляет 😂😂 знает, что Алонсо в каждой гонке был его быстрее, поэтому и зудит в заднице, людей за дураков держит, просто так в таблицу никто не смотрит, те кто сезон смотрели смотрели все знают что ты заглатывал у Фернандо, живи с этим 😂😂
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ffmp
Если Гасли покажет положительные результаты, либо с дебютного сезона в команде обгонит Очкона, то пора выпынивать второго из команды. От такого токсика бед больше чем пользы
+1
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Николай Пожидаев
Ответ Великий Алонсо
И сколько ещё раз за сезон его сливала команда убогой тактикой в сезоне? Напомните этому клоуну пожалуйста, тыкните в лицо.
Бомбануло
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Великий Алонсо
И сколько ещё раз за сезон его сливала команда убогой тактикой в сезоне? Напомните этому клоуну пожалуйста, тыкните в лицо.
+3
-1
+2
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Великий Алонсо
Ахахахахахаахахахахахахахх. Во сколько там раз у Алонсо синее ведро чаще ломалась чем у Окона? В 3 или 4 раза? 🤣🤣🤣
+4
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Фанат спорта01
победил 42-летнего Алонсо,у которого каждую 3-ю гонку ломалась машина😂😂,герой!!!
+7
-2
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Grigpar
Ухахах! Победитель Алонсо - куда деваться. :)) Какой же он трепач бессмысленный.
+10
0
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Элхан Дюшеев
Ну будем болеть за Гасли)
+3
-3
0
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