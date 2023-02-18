Кокорин забил 9-й мяч за «Арис» и идет 2-м в списке бомбардиров лиги Кипра. Он приложил ладони к ушам, празднуя гол

Форвард Александр Кокорин забил 4 гола за 5 последних матчей в составе « ».

Сегодня россиянин реализовал пенальти в игре с « » (2:0, первый тайм).

Кокорин отпраздновал гол, приложив ладони к ушам.

Всего у 31-летнего нападающего, принадлежащего «Фиорентине», 9 мячей за команду из Лимасола. Он делит второе место в списке бомбардиров лиги Кипра, на первом – полузащитник « » (16 голов).

Со статистикой выступлений Кокорина можно ознакомиться здесь.

Кокорин вышел на 2-е место в списке бомбардиров лиги Кипра. Он забил 8-й гол за «Арис»