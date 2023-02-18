Кокорин забил 9-й мяч за «Арис» и идет 2-м в списке бомбардиров лиги Кипра. Он приложил ладони к ушам, празднуя гол

Теги рейтинги высшая лига Кипр Неа Саламина Арис Лимасол Александр Кокорин Жайро Маседа Пафос Футбол

Форвард Александр Кокорин забил 4 гола за 5 последних матчей в составе «Ариса».

Сегодня россиянин реализовал пенальти в игре с «Неа Саламина» (2:0, первый тайм).

Кокорин отпраздновал гол, приложив ладони к ушам.

Всего у 31-летнего нападающего, принадлежащего «Фиорентине», 9 мячей за команду из Лимасола. Он делит второе место в списке бомбардиров лиги Кипра, на первом – полузащитник «Пафоса» Жайро Маседа (16 голов).

Со статистикой выступлений Кокорина можно ознакомиться здесь.

Кокорин вышел на 2-е место в списке бомбардиров лиги Кипра. Он забил 8-й гол за «Арис»

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38 комментариев

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Торт Спартак
Ответ Artem Piatkov
Рейтинг IFFHS: 36. Гондурас 37. Коста-Рика 38. Кипр Смех))
Смеха ради спрсшиваю. Саудовчюская Аравия на каком месте?
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WellDone
Ответ Artem Piatkov
Рейтинг IFFHS: 36. Гондурас 37. Коста-Рика 38. Кипр Смех))
Да, а Россия на 80-м. Вот это правда смех. Глупый рейтинг.
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Misha Ivankov
Хейтерам Роналду, которым не нравятся новости про Аль Наср, возрадуйтесь. Для вас подготовили бомбу, чемпионат Кипра)
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Зубы Дзюбы
Ну клоун, конечно
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Зубы Дзюбы
Ответ Alexander Prokofyev
второй с Паками?
Это пять
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vooch228
Ответ RusDunkelheit
все с 11
На никольской?
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AERN
Где те кто считали что он не до конца реализовал свой талант? Во всей красе этот чертяга его реализовывает.
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Dinamik1
Чебурашка что ли?
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Александр Степанов
Шах и мат, Роналду 😜
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Оператор Дзюбы
список на золотой мяч уже обновили?
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Pok_Toholo
Ответ ХавиГави_Паратрупер
"Неа Саламина" Саламыч, признавайся, твой клуб?😎
Он ответит "Неа"
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Alexander Prokofyev
Раскрыл свой талант
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DenizKios
Ответ Усатый КозлоБык ©
Топарь🤌🏻🤌🏻🤌🏻
Не топарь, а максимально мативированный профессионал в одной из самых конкурентных лиг мира
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DenizKios
Коко Феррари в огне
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Утренняя Аврора
Вы заколебали со своими стульями. Сколько можно? А если просто порадоваться за нашего?
+1
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Alexander Prokofyev
Ответ red hikkikomori
2 стула ему, один с пиками, второй с сами знаете чем)
второй с Паками?
+18
0
+18
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orangecrush
Боже мой,он приложил Ладони к Ушааам!
0
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exbmw
Голден Бой 🏆
0
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Artem Piatkov
Рейтинг IFFHS:

36. Гондурас
37. Коста-Рика
38. Кипр

Смех))
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Андрей Балабаев
Чебурашку посмотрел
+3
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Jadie James
С пенальти в гавнолиге - успех, золотой мяч в кармане
0
-1
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Strongman88
Такими путями о Хвиче перестанут говорить и писать...
+12
0
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Pavelaznaurov
Звание присвоить—- Русский Бомбардир!!!!!!!!
+1
0
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red hikkikomori
Ответ mallowan
Золотой стул этому гению
2 стула ему, один с пиками, второй с сами знаете чем)
+17
-2
+15
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Плеймейкер87
Картавый Ник комментирует
+1
0
+1
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