Кокорин забил 9-й мяч за «Арис» и идет 2-м в списке бомбардиров лиги Кипра. Он приложил ладони к ушам, празднуя гол
Форвард Александр Кокорин забил 4 гола за 5 последних матчей в составе «Ариса».
Сегодня россиянин реализовал пенальти в игре с «Неа Саламина» (2:0, первый тайм).
Кокорин отпраздновал гол, приложив ладони к ушам.
Всего у 31-летнего нападающего, принадлежащего «Фиорентине», 9 мячей за команду из Лимасола. Он делит второе место в списке бомбардиров лиги Кипра, на первом – полузащитник «Пафоса» Жайро Маседа (16 голов).
Со статистикой выступлений Кокорина можно ознакомиться здесь.
Кокорин вышел на 2-е место в списке бомбардиров лиги Кипра. Он забил 8-й гол за «Арис»
36. Гондурас
37. Коста-Рика
38. Кипр
Смех))