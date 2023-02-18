Медведев вернется в топ-10

11-я ракетка мира Даниил Медведев в Роттердаме обыграл №28 Григора Димитрова (6:1, 6:2) и вышел в финал. Для россиянина это будет первый решающий матч в этом сезоне.

Всего Медведев вышел в 28-й финал ATP в карьере – в предыдущих он выиграл 15 титулов. На турнирах ATP 500 его ждет шестой решающий матч (два выиграл, три проиграл).

Благодаря выходу в финал россиянин заработал 300 очков, которые позволят ему обойти Хуберта Хуркача и вернуться в топ-10.

В финале Медведев сыграет с Янником Синнером или с Тэллоном Грикспором.

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