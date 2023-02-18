Медведев вернется в топ-10
11-я ракетка мира Даниил Медведев в Роттердаме обыграл №28 Григора Димитрова (6:1, 6:2) и вышел в финал. Для россиянина это будет первый решающий матч в этом сезоне.
Всего Медведев вышел в 28-й финал ATP в карьере – в предыдущих он выиграл 15 титулов. На турнирах ATP 500 его ждет шестой решающий матч (два выиграл, три проиграл).
Благодаря выходу в финал россиянин заработал 300 очков, которые позволят ему обойти Хуберта Хуркача и вернуться в топ-10.
В финале Медведев сыграет с Янником Синнером или с Тэллоном Грикспором.
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Спортс такой спортс!!!
Очень показательная статистика!!! 💋
Джокович-2015: 15 финалов на 16 турниров. 93,8%
Надаль-2013: 14 финалов на 17 турниров. 82,4%
Маррей-2016: 13 финалов на 17 турниров, 76,5%
Монстры!
Медведев-2019: 9 финалов на 23 турнира 39,1%. Лучший год Медведева близок к средним показателям бигов по выходам в финал за карьеру, но все равно немного уступает. До лучших лет бигов далеко. Очень далеко)))
Медведев: 2019-2023: 24 финала на 72 турнира. 33,3%. 1 из 3. Очень нехило, кстати, если не брать "теннисных богов". Не зря было ощущение стабильности от Даниила в последние 3-4 года, по проценту выходов в финал на уровне среднего Маррея до травмы играл, даже чуть лучше: 33,3 процента против 29,8.
Джокович: 131 финал на 281 турнир: 46,6 процента!
Надаль: 130 финалов на 305 турниров. 42,6 процента.
Федерер: 152 финала на 367 турниров. 41,4 процента.
Маррей: 69 финалов на 279 турниров. 24,7 процента.
Маррей до 2017. 64 финала на 215 турниров. 29,8
Медведев:28 финалов - 126 турниров. 22,2 процента.
Циципас: 25 финалов -123 турнира. 20,3 процента.
Зверев: 30 финалов - 156 турниров. 19,2 процента.
Тим: 28 финалов - 190 турниров. 14,7 процента.
Дааа...Биги, конечно, монстры! Процент выходов в финал выше 40!!!! И сравните с тройкой Медведев-Циципас-Зверев. 41-46 процента против 19-22...Мда.
Энди, неожиданно, оказался лишь немного лучше Медведева. Но, если откинуть 2017-2023 год, то получится, 29,8 процента.3 из 10.
Т.е. Маррей до травмы, где-то посередине, между бигами и тройкой Медведев-Зверев-Циципас.Условно, 40-30-20)))
У Тима что-то маловато финалов, я думал, побольше будет.
2.Медведев - 28(15). 126 турниров. 22.2%!!!!
3.Давыденко - 28(21). 346 турниров. 8.1%.
4.Сафин - 27(15). 260 турниров. 10.4%
5.Южный - 21(10). 418 турниров! 5%
6.Метревелли - 18(12). 111 турниров. 16.2%
7.Рублев -17(12). 136 турниров. 12.5%
8.Чесноков -15(7). 244 турнира 6.1%
9.Волков -11(3). 240 турниров. 4.6%
10.Турсунов -9(7). 224 турнира. 4%
11.Андреев - 9(3). 219 турниров. 4.1%
12.Хачанов - 6(4). 158 турниров. 3.8%
13.Карацев -4(3). 65 турниров. 6.2%
14.Ольховский - 4(2). 165 турниров. 2.4%
15.Куницын -1(1). 150 турниров. 0.7%
Даниил по финалам АТП догнал Давыденко и обошел Сафина! Хотя, по числу побед уступит, Николай в финалах замечательно играл, 21-7 против 15-13 или 16-12 у Даниила. Впереди только Кафельников -46 финалов.
Надо отметить, у Медведева очень приличный процент выходов в финал - 22,2! Т.е. на 2 турнирах из 9 Даниил выходит в финал. Пока лучший из наших.
Шлемы: титул +3 финала. 4 выхода в финал суммарно.
Итоговый: титул+ финал. 2
Мастерсы:4 титула + 2 финала. 6
Атп-500: 2 титула + 3 финала + Роттердам-23. 6
АТП-250:7 титулов + 3 финала. 10
4+2+6+6+10=28.
15 титулов + 12 финалов + Роттердам-23.
С т.з. посева ТОП-10 сейчас роли не играет.
Давай-давай! :о)