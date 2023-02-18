Медведев вернется в топ-10

Теги ATP Григор Димитров ABN AMRO World Tennis Tournament Даниил Медведев Теннис

11-я ракетка мира Даниил Медведев в Роттердаме обыграл №28 Григора Димитрова (6:1, 6:2) и вышел в финал. Для россиянина это будет первый решающий матч в этом сезоне.

Всего Медведев вышел в 28-й финал ATP в карьере – в предыдущих он выиграл 15 титулов. На турнирах ATP 500 его ждет шестой решающий матч (два выиграл, три проиграл).

Благодаря выходу в финал россиянин заработал 300 очков, которые позволят ему обойти Хуберта Хуркача и вернуться в топ-10.

В финале Медведев сыграет с Янником Синнером или с Тэллоном Грикспором.

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27 комментариев

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Kenny De Schepper
Ответ Maratik1982
Там ему и место!! Камооооон Даня!
место у данюси на челленджерах, отлетать во втором раунде от какого-нибудь штруффа
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Maratik1982
Там ему и место!! Камооооон Даня!
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Valentin Kompaneytsev
Успеха Данилу.
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Антон Тимофеев
Ответ igor nn
Синнер хорош.Но у него нету подачи.Мощью сынка с корта надо выносить..это только моё мнение.
Синнер ломкий, в любой момент у него что-то может пойти не так((( Учитывая, что он взял титул на прошлой неделе, не думаю, что в финале он будет прямо летать...
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Ночная Фурия
Ответ Антон Тимофеев
Странно. Разве 29? У меня 28-ой финал получается. Шлемы: титул +3 финала. 4 выхода в финал суммарно. Итоговый: титул+ финал. 2 Мастерсы:4 титула + 2 финала. 6 Атп-500: 2 титула + 3 финала + Роттердам-23. 6 АТП-250:7 титулов + 3 финала. 10 4+2+6+6+10=28. 15 титулов + 12 финалов + Роттердам-23.
На Чемпе приводят ту же цифру, что и Вы, - 28й финал. И это правильно
Спортс такой спортс!!!
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Ночная Фурия
Ответ Антон Тимофеев
Для сравнения, Джокович: 131 финал на 281 турнир: 46,6 процента! Надаль: 130 финалов на 305 турниров. 42,6 процента. Федерер: 152 финала на 367 турниров. 41,4 процента. Маррей: 69 финалов на 279 турниров. 24,7 процента. Маррей до 2017. 64 финала на 215 турниров. 29,8 Медведев:28 финалов - 126 турниров. 22,2 процента. Циципас: 25 финалов -123 турнира. 20,3 процента. Зверев: 30 финалов - 156 турниров. 19,2 процента. Тим: 28 финалов - 190 турниров. 14,7 процента. Дааа...Биги, конечно, монстры! Процент выходов в финал выше 40!!!! И сравните с тройкой Медведев-Циципас-Зверев. 41-46 процента против 19-22...Мда. Энди, неожиданно, оказался лишь немного лучше Медведева. Но, если откинуть 2017-2023 год, то получится, 29,8 процента.3 из 10. Т.е. Маррей до травмы, где-то посередине, между бигами и тройкой Медведев-Зверев-Циципас.Условно, 40-30-20))) У Тима что-то маловато финалов, я думал, побольше будет.
Спасибо!
Очень показательная статистика!!! 💋
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Антон Тимофеев
Федерер-2006: 16 финалов на 17 турниров. 94 процента!!!!
Джокович-2015: 15 финалов на 16 турниров. 93,8%
Надаль-2013: 14 финалов на 17 турниров. 82,4%
Маррей-2016: 13 финалов на 17 турниров, 76,5%
Монстры!

Медведев-2019: 9 финалов на 23 турнира 39,1%. Лучший год Медведева близок к средним показателям бигов по выходам в финал за карьеру, но все равно немного уступает. До лучших лет бигов далеко. Очень далеко)))
Медведев: 2019-2023: 24 финала на 72 турнира. 33,3%. 1 из 3. Очень нехило, кстати, если не брать "теннисных богов". Не зря было ощущение стабильности от Даниила в последние 3-4 года, по проценту выходов в финал на уровне среднего Маррея до травмы играл, даже чуть лучше: 33,3 процента против 29,8.
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daiv18
Ответ Антон Тимофеев
Для сравнения, Джокович: 131 финал на 281 турнир: 46,6 процента! Надаль: 130 финалов на 305 турниров. 42,6 процента. Федерер: 152 финала на 367 турниров. 41,4 процента. Маррей: 69 финалов на 279 турниров. 24,7 процента. Маррей до 2017. 64 финала на 215 турниров. 29,8 Медведев:28 финалов - 126 турниров. 22,2 процента. Циципас: 25 финалов -123 турнира. 20,3 процента. Зверев: 30 финалов - 156 турниров. 19,2 процента. Тим: 28 финалов - 190 турниров. 14,7 процента. Дааа...Биги, конечно, монстры! Процент выходов в финал выше 40!!!! И сравните с тройкой Медведев-Циципас-Зверев. 41-46 процента против 19-22...Мда. Энди, неожиданно, оказался лишь немного лучше Медведева. Но, если откинуть 2017-2023 год, то получится, 29,8 процента.3 из 10. Т.е. Маррей до травмы, где-то посередине, между бигами и тройкой Медведев-Зверев-Циципас.Условно, 40-30-20))) У Тима что-то маловато финалов, я думал, побольше будет.
Если только шлемы считать, то все плачевно даже у бигов именно по выигранным финалам, дай бог 30 процентов Надаль наскребет, все кроме бигов должны чем то другим себя тешить, а не теннисом, чисто маму порадовать, показывая как он бездарно машет ракеткой, а она радостная со слезами смотрит на Рублева и для нее он чемпион
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Денис Шмелев
Ответ S.Graf
А где тогда финал КД? Всё равно не сходится :о)
Так КД - не турнир ATP. В статье подсчитывают финалы турниров ATP.
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Антон Тимофеев
Ответ ProLL
Что неожиданного в том, что у Энди низкий процент побед в финалах? Ты же сам говоришь, что Биги - монстры, а Энди и приходилось играть с Бигами постоянно в финалах. Причём с праймовыми Бигами. Что было бы в отсутствии Бигов и как бы доминировал Маррей, хорошо было видно на Уиме 2016.
Не, я не про процент побед в финалах. Тут рассматриваются только выходы в финал, а не титулы. И четко видно, что все же не биг-4, а биг-3 + Маррей + остальные. Условно говоря, биги выходят в финал в 40+% -Маррей(до травмы) -30% -лучшие из молодых -около 20%. Наглядно получилось.
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S.Graf
Ответ Денис Шмелев
Видимо, с учетом командного турнира ATP.
А где тогда финал КД? Всё равно не сходится :о)
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ProLL
Ответ Антон Тимофеев
Для сравнения, Джокович: 131 финал на 281 турнир: 46,6 процента! Надаль: 130 финалов на 305 турниров. 42,6 процента. Федерер: 152 финала на 367 турниров. 41,4 процента. Маррей: 69 финалов на 279 турниров. 24,7 процента. Маррей до 2017. 64 финала на 215 турниров. 29,8 Медведев:28 финалов - 126 турниров. 22,2 процента. Циципас: 25 финалов -123 турнира. 20,3 процента. Зверев: 30 финалов - 156 турниров. 19,2 процента. Тим: 28 финалов - 190 турниров. 14,7 процента. Дааа...Биги, конечно, монстры! Процент выходов в финал выше 40!!!! И сравните с тройкой Медведев-Циципас-Зверев. 41-46 процента против 19-22...Мда. Энди, неожиданно, оказался лишь немного лучше Медведева. Но, если откинуть 2017-2023 год, то получится, 29,8 процента.3 из 10. Т.е. Маррей до травмы, где-то посередине, между бигами и тройкой Медведев-Зверев-Циципас.Условно, 40-30-20))) У Тима что-то маловато финалов, я думал, побольше будет.
Что неожиданного в том, что у Энди низкий процент побед в финалах? Ты же сам говоришь, что Биги - монстры, а Энди и приходилось играть с Бигами постоянно в финалах. Причём с праймовыми Бигами. Что было бы в отсутствии Бигов и как бы доминировал Маррей, хорошо было видно на Уиме 2016.
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Антон Тимофеев
Для сравнения,
Джокович: 131 финал на 281 турнир: 46,6 процента!
Надаль: 130 финалов на 305 турниров. 42,6 процента.
Федерер: 152 финала на 367 турниров. 41,4 процента.

Маррей: 69 финалов на 279 турниров. 24,7 процента.
Маррей до 2017. 64 финала на 215 турниров. 29,8

Медведев:28 финалов - 126 турниров. 22,2 процента.
Циципас: 25 финалов -123 турнира. 20,3 процента.
Зверев: 30 финалов - 156 турниров. 19,2 процента.
Тим: 28 финалов - 190 турниров. 14,7 процента.

Дааа...Биги, конечно, монстры! Процент выходов в финал выше 40!!!! И сравните с тройкой Медведев-Циципас-Зверев. 41-46 процента против 19-22...Мда.

Энди, неожиданно, оказался лишь немного лучше Медведева. Но, если откинуть 2017-2023 год, то получится, 29,8 процента.3 из 10.
Т.е. Маррей до травмы, где-то посередине, между бигами и тройкой Медведев-Зверев-Циципас.Условно, 40-30-20)))
У Тима что-то маловато финалов, я думал, побольше будет.
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Додик Аксель
Даня должен быть в Топ-10 и он туда вернулся. Прежняя оптимальная форма набирается и качественная игра возвращается. Удачи в финале !
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Антон Тимофеев
1.Кафельников - 46 финалов(26 побед). Сыграл 300 турниров. 15.3% попаданий в финал.
2.Медведев - 28(15). 126 турниров. 22.2%!!!!
3.Давыденко - 28(21). 346 турниров. 8.1%.
4.Сафин - 27(15). 260 турниров. 10.4%
5.Южный - 21(10). 418 турниров! 5%
6.Метревелли - 18(12). 111 турниров. 16.2%
7.Рублев -17(12). 136 турниров. 12.5%
8.Чесноков -15(7). 244 турнира 6.1%
9.Волков -11(3). 240 турниров. 4.6%
10.Турсунов -9(7). 224 турнира. 4%
11.Андреев - 9(3). 219 турниров. 4.1%
12.Хачанов - 6(4). 158 турниров. 3.8%
13.Карацев -4(3). 65 турниров. 6.2%
14.Ольховский - 4(2). 165 турниров. 2.4%
15.Куницын -1(1). 150 турниров. 0.7%

Даниил по финалам АТП догнал Давыденко и обошел Сафина! Хотя, по числу побед уступит, Николай в финалах замечательно играл, 21-7 против 15-13 или 16-12 у Даниила. Впереди только Кафельников -46 финалов.

Надо отметить, у Медведева очень приличный процент выходов в финал - 22,2! Т.е. на 2 турнирах из 9 Даниил выходит в финал. Пока лучший из наших.
+6
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+6
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Денис Шмелев
Ответ Антон Тимофеев
Странно. Разве 29? У меня 28-ой финал получается. Шлемы: титул +3 финала. 4 выхода в финал суммарно. Итоговый: титул+ финал. 2 Мастерсы:4 титула + 2 финала. 6 Атп-500: 2 титула + 3 финала + Роттердам-23. 6 АТП-250:7 титулов + 3 финала. 10 4+2+6+6+10=28. 15 титулов + 12 финалов + Роттердам-23.
Видимо, с учетом командного турнира ATP.
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0
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СССР цэ европа! - скакал?
Теперь Синнера на кураже раз попёрло
+2
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atelos
Отличная новость в субботний вечер!!! Поздравление Даниилу! Теперь ориентир - попадание в ТОП 5!!!
+3
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+3
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Антон Тимофеев
Странно. Разве 29? У меня 28-ой финал получается.
Шлемы: титул +3 финала. 4 выхода в финал суммарно.
Итоговый: титул+ финал. 2
Мастерсы:4 титула + 2 финала. 6
Атп-500: 2 титула + 3 финала + Роттердам-23. 6
АТП-250:7 титулов + 3 финала. 10
4+2+6+6+10=28.
15 титулов + 12 финалов + Роттердам-23.
+6
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+6
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igor nn
Ответ kyckoba
Где-то по игре проклёвывается тот самый Даня, который на харде мог почти всё. С Синнером будет намного сложнее, но тем слаще и полезнее для уверенности будет победа. Спортс, пожалуйста, давайте без хвалебных статей.
Синнер хорош.Но у него нету подачи.Мощью сынка с корта надо выносить..это только моё мнение.
+3
0
+3
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S.Graf
Так-то 8ка маячит, всего 1 шаг надо сделать.
С т.з. посева ТОП-10 сейчас роли не играет.
Давай-давай! :о)
+5
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N.S.A.8.5
Однако бысто вернулся в топ 10, как и Рублёв после Цинциннати
+3
0
+3
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kyckoba
Где-то по игре проклёвывается тот самый Даня, который на харде мог почти всё. С Синнером будет намного сложнее, но тем слаще и полезнее для уверенности будет победа. Спортс, пожалуйста, давайте без хвалебных статей.
+16
-3
+13
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инок
Хорошая победа Даниил! И ведь Григор играл временами совсем неплохо. Подвело большое количество невынужденных, причём в решающие моменты. Ждём титул, Даня!
+8
-2
+6
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Jackson8
Молодец! так держать! надо вернуть 1 строку к концу года
+17
-6
+11
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