PARI Кубок России. Гонка преследования. Гербулова убежит первой, Казакевич – 2-й, Гореева – 3-й, Каплина – 4-й, Шевченко – 5-й
18 февраля в Чайковском в финале Кубка России по биатлону пройдет женская гонка преследования.
PARI Кубок России-2022/23 по биатлону
Финал
Чайковский
Женщины
Гонка преследования
Начало – 9:00 по московскому времени. Прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».
2. Ирина Казакевич – 20,4
3. Анастасия Гореева – 27,7
4. Елизавета Каплина – 28,6
5. Наталия Шевченко – 40,5
6. Виктория Сливко – 44,6
7. Лариса Куклина – 51,5
8. Анастасия Батманова – 51,7
9. Алина Кудисова – 1.11,4
10. Анастасия Егорова – 1.17,6
11. Екатерина Носкова – 1.17,6
12. Тамара Дербушева – 1.41,5
13. Светлана Миронова – 1.47,1
38. Валерия Каюмова (Васнецова) – 5.13,5
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