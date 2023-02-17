PARI Кубок России. Гонка преследования. Гербулова убежит первой, Казакевич – 2-й, Гореева – 3-й, Каплина – 4-й, Шевченко – 5-й

18 февраля в Чайковском в финале Кубка России по биатлону пройдет женская гонка преследования.

PARI Кубок России-2022/23 по биатлону

Финал

Чайковский

Женщины

Гонка преследования

Начало – 9:00 по московскому времени. Прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

1.

2. – 20,4

3. – 27,7

4. – 28,6

5. – 40,5

6. – 44,6

7. – 51,5

8. – 51,7

9. – 1.11,4

10. – 1.17,6

11. – 1.17,6

12. – 1.41,5

13. – 1.47,1

38. (Васнецова) – 5.13,5