PARI Кубок России. Гонка преследования. Гербулова убежит первой, Казакевич – 2-й, Гореева – 3-й, Каплина – 4-й, Шевченко – 5-й

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18 февраля в Чайковском в финале Кубка России по биатлону пройдет женская гонка преследования. 

PARI Кубок России-2022/23 по биатлону

Финал

Чайковский

Женщины

Гонка преследования

Начало – 9:00 по московскому времени. Прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

1. Наталья Гербулова 

2. Ирина Казакевич – 20,4 

3. Анастасия Гореева – 27,7

4. Елизавета Каплина – 28,6 

5. Наталия Шевченко – 40,5

6. Виктория Сливко – 44,6 

7. Лариса Куклина – 51,5 

8. Анастасия Батманова – 51,7

9. Алина Кудисова – 1.11,4

10. Анастасия Егорова – 1.17,6 

11. Екатерина Носкова – 1.17,6

12. Тамара Дербушева – 1.41,5 

13. Светлана Миронова – 1.47,1 

38. Валерия Каюмова (Васнецова) – 5.13,5

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3 комментария

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Игорь Мельников
Гореева, Каплина, Носкова, Гербулова, Казакевич, не расстраивайте своих болельщиков, стреляйте лучше!
+1
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тоторо
Ответ Daniyar8
Гербулова и Каплина разыграют
и сливко!
0
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Daniyar8
Гербулова и Каплина разыграют
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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