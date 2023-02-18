Хавбек «Хатайспора» Атсу погиб после землетрясения в Турции. Ему был 31 год
Полузащитник «Хатайспора» Кристиан Атсу погиб в результате землетрясения в Турции.
Агент Мурат Узунмехмет сообщил, что под завалами был обнаружено тело ганца. Ему был 31 год.
«Тело Атсу было найдено под завалами. Также был найдет его телефон. Сейчас из-под завалов достают другие предметы», – сказал Узунмехмет.
Атсу выступал за «Хатайспор» с начала этого сезона. Ранее он представлял такие клубы, как «Порту», «Риу Аве», «Ньюкасл» и «Аль-Раэд». С 2013 по 2017 год находился в системе «Челси», но не провел ни одной игры за «синих» в АПЛ. В этот период его арендовали «Витесс», «Эвертон», «Борнмут» и «Малага».
Также Кристиан провел 60 матчей в составе сборной Ганы.
в Японии нет зданий построенных с нарушениями
Везде разная информация. Где-то пишут, что никто не пострадал, где-то что дома не рухнули, где-то что меньше всех в эпицентре пострадал.
Вот слова самого мэра « По словам Эльмасоглу, в Эрзине также существовали незаконно построенные здания и неудачное строительство, но не без привлечения виновных к ответственности, хотя его не раз призывали закрыть на это глаза.»
На волне хайпа сейчас будут разгонять эту историю. А потом будет более подробная история, что в этом 30тысячном городке были одноэтажные здания и прочее.
Если я ошибаюсь, то буду только рад.
Но пока в разных источниках разная информация)
И ещё добавлю, что большинство больниц, школ и детских садов в эпицентре землетрясения не пострадали. Их строили с особой надёжностью, особенно новые больницы с дорогостоящим мед оборудованием были построены по японским технологиям. Некоторые дежурившие там врачи даже не выходили из здания, оставаясь с больными.
Про качество вообще молчу, живу в новом доме, стены в углах трещат, бытон в плитах ещё сырой, но дом за пол года возвели...