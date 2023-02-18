Хавбек «Хатайспора» Атсу погиб после землетрясения в Турции. Ему был 31 год

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Полузащитник «Хатайспора» Кристиан Атсу погиб в результате землетрясения в Турции.

Агент Мурат Узунмехмет сообщил, что под завалами был обнаружено тело ганца. Ему был 31 год.

«Тело Атсу было найдено под завалами. Также был найдет его телефон. Сейчас из-под завалов достают другие предметы», – сказал Узунмехмет.

Атсу выступал за «Хатайспор» с начала этого сезона. Ранее он представлял такие клубы, как «Порту», «Риу Аве», «Ньюкасл» и «Аль-Раэд». С 2013 по 2017 год находился в системе «Челси», но не провел ни одной игры за «синих» в АПЛ. В этот период его арендовали «Витесс», «Эвертон», «Борнмут» и «Малага». 

Также Кристиан провел 60 матчей в составе сборной Ганы. 

79 комментариев

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Bruh Obama
сначала забил победный на 90-й, а через несколько часов оказался под завалами, никому не пожелаешь
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Ответ AmanEsen
Землетрясение было ау, от такого никто не застрахован. Эпицентр был в самих городах, это редкая ситуация. Приплетать тут политику это ничтожным надо быть.
погуглите на досуге, кто такой Оккеш Эльмасоглу
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Сергей Кондратьев
Ответ Добрый Ноунейм
Искать новый клуб после закрытия зимнего трансферного окна очень круто, конечно
Эм...в той же Турции окно открыто, Китай, в Эмиратах было открыто
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Рашпель793
Ответ спортикетт
а либеральных треснул мирок? оказывается что во всем мире коррупция? и даже в хваленной турции? ничего себе
У либеральных? Нет, конечно. Хз, что должно случится за бугром, чтобы у них мирок треснул.
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Брэд Либил
Ответ kokakoka
Очень жаль( Рассказывали на днях о мэре одного из турецких городов, где произошло землетрясение. И этот мэр, несмотря на давление, отказывался давать разрешение на незаконные ненадежные постройки (видимо, учитывая сейсмоопасный регион). И в этом городе не случилось ни одной смерти.
Ага. Про мэра, который два года как мэр. И здания видимо тоже за два года построили.
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zaur za azalkm
Ответ kokakoka
Очень жаль( Рассказывали на днях о мэре одного из турецких городов, где произошло землетрясение. И этот мэр, несмотря на давление, отказывался давать разрешение на незаконные ненадежные постройки (видимо, учитывая сейсмоопасный регион). И в этом городе не случилось ни одной смерти.
Это реально чушь от ВВС, он там три года всего мэрит. Просто городок чуть выше по местности расположен и не на стыке тектонических плит.
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tyuiop tyuiop
Ответ Ola BP
Погуглил. Везде разная информация. Где-то пишут, что никто не пострадал, где-то что дома не рухнули, где-то что меньше всех в эпицентре пострадал. Вот слова самого мэра « По словам Эльмасоглу, в Эрзине также существовали незаконно построенные здания и неудачное строительство, но не без привлечения виновных к ответственности, хотя его не раз призывали закрыть на это глаза.» На волне хайпа сейчас будут разгонять эту историю. А потом будет более подробная история, что в этом 30тысячном городке были одноэтажные здания и прочее. Если я ошибаюсь, то буду только рад. Но пока в разных источниках разная информация)
так если только одноэтажные здания значит уже нарушений нет, самое частое нарушение что по документам 4этажный например на 5-7
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tyuiop tyuiop
Ответ Stivi M.D.
Лишь 6% зданий во всем мире построено согласно всем нормам и гостам, как положено
сам придумал?
в Японии нет зданий построенных с нарушениями
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tyuiop tyuiop
Ответ Фарид Алекперов
Дело не совсем в этом мэре, точнее не только в нём. Дело в том, что в этом городе издавна сложилась высокая политическая конкуренция, в результате которой, в основном побеждала оппозиционная партия. Такая борьба и серьёзный общественный контроль не позволял победившим представителям партий погрязать в коррупции. Поэтому и строительный сектор был под особым надзором. И ещё добавлю, что большинство больниц, школ и детских садов в эпицентре землетрясения не пострадали. Их строили с особой надёжностью, особенно новые больницы с дорогостоящим мед оборудованием были построены по японским технологиям. Некоторые дежурившие там врачи даже не выходили из здания, оставаясь с больными.
не город а мечта
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Добрый Ноунейм
Ответ Сергей Кондратьев
Кристиан Атсу собирался лететь в Стамбул после игры с Касымпашой. У него на руках был билет в Стамбул на 23.00. Оттуда он собирался лететь во Францию к семье и уже готов был к поиску нового клуба. Об этом сказал в интервью административный директор Хатайспора Фатих Илек. Но после победного гола в добавленное время, эмоционального празднования с командой и слов тренера в свой адрес Кристиан передумал и решил остаться.
Искать новый клуб после закрытия зимнего трансферного окна очень круто, конечно
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Skywalkker
Это было очевидно, навряд ли бы Атсу смог продержаться 11 дней под завалами. RIP🙏
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Левая бровь Анчелотти
Покойся с миром 😔
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Рундил Уозлик
А что ему Аллах не помог?
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Teodrakis
Ответ Spiker1606
Эти 6% находятся в России
Вот на таком уровне адекватности большинство критиков России. Мне недавно одна барышня доказывала, что Путин не имел права захватывать город Крым на острове. В этом вся их суть.
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2ran
RIP
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спортикетт
Ответ Рашпель793
Жесть. И ещё бОльшая жесть, с какой халатностью в Турции застройки делают. Эти видосы с турками, обнаружившими, что у них там на стройках творится и шлакоблоки с кирпичами буквально руками легко крошатся - это ахтунг.
а либеральных треснул мирок? оказывается что во всем мире коррупция? и даже в хваленной турции? ничего себе
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Juve storia di un grande amore
блин, он в фифе был офигенный. жесть просто
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Деметрио
Ответ Мишаня Кашников
у нас довольно крепкие сооружения, ещё по совковым стандартам сваи до центра ядра вбивают
Может, не по "совковым", а по советским? Слово "совковый" используют для характеристики чего-то плохого в тот период. А здесь ты привел пример очень хорошего.
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Ola BP
Ответ kokakoka
Загугли "Оккеш Эльмасоглу"
Погуглил.
Везде разная информация. Где-то пишут, что никто не пострадал, где-то что дома не рухнули, где-то что меньше всех в эпицентре пострадал.
Вот слова самого мэра « По словам Эльмасоглу, в Эрзине также существовали незаконно построенные здания и неудачное строительство, но не без привлечения виновных к ответственности, хотя его не раз призывали закрыть на это глаза.»

На волне хайпа сейчас будут разгонять эту историю. А потом будет более подробная история, что в этом 30тысячном городке были одноэтажные здания и прочее.

Если я ошибаюсь, то буду только рад.
Но пока в разных источниках разная информация)
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Stivi M.D.
Ответ Рашпель793
Норма и гост - это одно. Когда материал, служащий основой постройки в крошку можно одной рукой не напрягаясь разрушить - это другое совершенно.
Про качество материала это тоже касается
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olimpiets
Ответ kokakoka
Очень жаль( Рассказывали на днях о мэре одного из турецких городов, где произошло землетрясение. И этот мэр, несмотря на давление, отказывался давать разрешение на незаконные ненадежные постройки (видимо, учитывая сейсмоопасный регион). И в этом городе не случилось ни одной смерти.
Этот Мэр руководит городом только с 2019 года! И практически все дома построены при прежнем мэре!Основная заслуга его.
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Фарид Алекперов
Ответ Idacius
А это тот мэр, который стал мэром 4 года назад. Видимо все дома в городе были построены именно за 4 года, раз только благодаря ему ни одно здание не разрушилось, а не благодаря ещё куче обстоятельств.
Дело не совсем в этом мэре, точнее не только в нём. Дело в том, что в этом городе издавна сложилась высокая политическая конкуренция, в результате которой, в основном побеждала оппозиционная партия. Такая борьба и серьёзный общественный контроль не позволял победившим представителям партий погрязать в коррупции. Поэтому и строительный сектор был под особым надзором.
И ещё добавлю, что большинство больниц, школ и детских садов в эпицентре землетрясения не пострадали. Их строили с особой надёжностью, особенно новые больницы с дорогостоящим мед оборудованием были построены по японским технологиям. Некоторые дежурившие там врачи даже не выходили из здания, оставаясь с больными.
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fargys
Ответ LEGENDARY
Поражаюсь тем кто эти видео про кирпичи воспринимает всерьёз. Это вообще про другое и там показывают разницу между обожженным кирпичём и ДО того как он подвергается терм.обработке.Взрослые вроде люди а так хотите что б в уши ссали
Типы думают что из кирпичей которые так руками крошатся (как на известном видео) можно построить дом и он будет стоять и ждать землетрясения чтобы сложиться. Логика вышла из спортса.
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Ded Baroded
Ответ Рашпель793
Норма и гост - это одно. Когда материал, служащий основой постройки в крошку можно одной рукой не напрягаясь разрушить - это другое совершенно.
Если строить все по нормам и гостам, десятиэтажка будет возводиться лет 5. но всем хочется быстрее построить срубить бабла, а владельцам быстрее въехать.
Про качество вообще молчу, живу в новом доме, стены в углах трещат, бытон в плитах ещё сырой, но дом за пол года возвели...
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Андрей Чучунков
Ответ Кукич
Атсу это который принадлежал Челси и все время был в арендах ?
да(
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