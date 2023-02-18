Хавбек «Хатайспора» Атсу погиб после землетрясения в Турции. Ему был 31 год

Полузащитник « » погиб в результате землетрясения в Турции.

Агент Мурат Узунмехмет сообщил, что под завалами был обнаружено тело ганца. Ему был 31 год.

«Тело Атсу было найдено под завалами. Также был найдет его телефон. Сейчас из-под завалов достают другие предметы», – сказал Узунмехмет.

Атсу выступал за «Хатайспор» с начала этого сезона. Ранее он представлял такие клубы, как «Порту», «Риу Аве», « » и « ». С 2013 по 2017 год находился в системе « », но не провел ни одной игры за «синих» в АПЛ. В этот период его арендовали «Витесс», «Эвертон», «Борнмут» и «Малага».

Также Кристиан провел 60 матчей в составе сборной Ганы.