КХЛ. «Адмирал» примет «Автомобилист», «Амур» сыграет с «Ак Барсом», «Салават» – с «Сибирью», «Локомотив» против ЦСКА
«Локомотив» примет ЦСКА в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Адмирал» примет «Автомобилист», «Амур» сыграет с «Ак Барсом», «Салават Юлаев» – с «Сибирью».
- Дата проведения
- 18 февраля, 10.00, «Фетисов Арена»
- Дата проведения
- 18 февраля, 10.00, «Платинум-арена»
- Дата проведения
- 18 февраля, 13.00, «ДС Мегаспорт»
- Дата проведения
- 18 февраля, 14.30, «Уфа-Арена»
- Дата проведения
- 18 февраля, 15.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 18 февраля, 17.00, «Арена-Мытищи»
- Дата проведения
- 18 февраля, 17.00, «Арена-2000»
- Дата проведения
- 18 февраля, 17.10, «Арена-Минск»
- Дата проведения
- 18 февраля, 17.30, «Балашиха-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Комментарии