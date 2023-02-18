КХЛ. «Адмирал» примет «Автомобилист», «Амур» сыграет с «Ак Барсом», «Салават» – с «Сибирью», «Локомотив» против ЦСКА

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«Локомотив» примет ЦСКА в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Адмирал» примет «Автомобилист», «Амур» сыграет с «Ак Барсом», «Салават Юлаев» – с «Сибирью». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Адмирал – Автомобилист
Дата проведения
18 февраля, 10.00, «Фетисов Арена»
Онлайн матча Видео

 

Амур – Ак Барс
Дата проведения
18 февраля, 10.00, «Платинум-арена»
Онлайн матча Видео

 

Спартак – Северсталь
Дата проведения
18 февраля, 13.00, «ДС Мегаспорт»
Онлайн матча Видео

 

Салават Юлаев – Сибирь
Дата проведения
18 февраля, 14.30, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Металлург Мг – Сочи
Дата проведения
18 февраля, 15.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

 

Куньлунь – Барыс
Дата проведения
18 февраля, 17.00, «Арена-Мытищи»
Онлайн матча Видео

 

Локомотив – ЦСКА
Дата проведения
18 февраля, 17.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Минск – Торпедо
Дата проведения
18 февраля, 17.10, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео

 

Витязь – Динамо Москва
Дата проведения
18 февраля, 17.30, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

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