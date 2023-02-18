«Ференцварош» Черчесова лидирует с отрывом в 14 очков и не проигрывает 11 матчей подряд в лиге Венгрии

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия высшая лига Венгрия Ференцварош Кечкемет Футбол

«Ференцварош» Станислава Черчесова лидирует с отрывом в 14 очков в чемпионате Венгрии.

В субботу «Ференцварош» сыграл вничью с «Кечкеметом» (1:1) в 20-м туре.

Команда Черчесова, таким образом, не проигрывает 11 матчей подряд в лиге Венгрии.

«Ференцварош» идет на 1-м месте в чемпионате, набрав 46 очков в 20 матчах. У «Кечкемета» – 32 балла.

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19 комментариев

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waleri
В Венгрии между "Ференцварошем" и остальными финансовая бездна!
Сергей Ребров до него не только приводил бело-зеленых трижды подряд к чемпионству (что вообще не удивительно), но и впервые за 25 лет вывел самый титулованный венгерский клуб в ЛЧ! А как сыграл Черчесов минувшим летом в отборе? Да просто отлился в домашней игре в Будапеште "Карабаху" в квалифай 1:3.
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Alexandr D
Чел хорош
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Сергей К
Хороший результат.
Молодец, Саламыч!
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dem
Саламыч топовый тренер всё-таки, но слишком неадекватен местами, критики вообще ни какой не принимает.
Ему нужно было после 5:0 от сербов либо уходить, либо что то поменять в отношении, особенно принцип вы все нифига не понимаете и не задавайте глупых вопросов.
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zhukas58
После поведения орбана, венгрия уже не является европейским государством, а встала в один ряд с белоруссией, сирией, Ираном и прочими диктаторскими и ручными для кремля режимами.
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Рашпель793
Шутки шутками, а молодцом Саламыч.
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закрыт по беспределу
Вот настоящий Поттер!
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ ПОШОЛ ПОШОЛ
Ему уже и доказывать ничего не надо. Лучший тренер мира.
Вот кто по-настоящему доминирует. Или нет, не "доминирует", а "демонстрирует неоспоримое превосходство"©😎
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Ярослав Гастаев
Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «ПРОГНОЗ СОТКА». Сайт выходит на первом месте.
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Sevuska
Гениальный тренер . Так из россиян за границей ещё никто не доминировал 👍
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Arty K.
В Челси! Вместо рыжего! Хуже не будет!
+9
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Виктор Войнов
Ну и кто физрук ?))
+6
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And-Rover
Не "не проигрывает", а останавливает соперников силой мысли.
+5
0
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6tspey7tb5
Ответ Антибаскет Поповича
Боули, не спи! Вот ваш спаситель.
Я бы хотел посмотреть на лица Фелиша и Мудрика в душе
+44
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Iomov
Черчесов использует чемпионат Венгрии как сборы перед еврокубками! Команда играет под нагрузкой! Ну а почему нет? Отрыв позволяет.
+6
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a_shishkin
Ну если Челси его не возьмёт это ппц
+19
0
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Давид Agabekyan
Ответ Антибаскет Поповича
Боули, не спи! Вот ваш спаситель.
Если реально, то хуже врядли будет
+36
-2
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Антибаскет Поповича
Боули, не спи! Вот ваш спаситель.
+35
-1
+34
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ПОШОЛ ПОШОЛ
Ему уже и доказывать ничего не надо. Лучший тренер мира.
+39
-1
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