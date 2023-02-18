«Ференцварош» Черчесова лидирует с отрывом в 14 очков и не проигрывает 11 матчей подряд в лиге Венгрии

«Ференцварош» лидирует с отрывом в 14 очков в чемпионате Венгрии.

В субботу « » сыграл вничью с «Кечкеметом» (1:1) в 20-м туре.

Команда Черчесова, таким образом, не проигрывает 11 матчей подряд в лиге Венгрии.

«Ференцварош» идет на 1-м месте в чемпионате, набрав 46 очков в 20 матчах. У «Кечкемета» – 32 балла.