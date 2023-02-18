«Ференцварош» Черчесова лидирует с отрывом в 14 очков и не проигрывает 11 матчей подряд в лиге Венгрии
«Ференцварош» Станислава Черчесова лидирует с отрывом в 14 очков в чемпионате Венгрии.
В субботу «Ференцварош» сыграл вничью с «Кечкеметом» (1:1) в 20-м туре.
Команда Черчесова, таким образом, не проигрывает 11 матчей подряд в лиге Венгрии.
«Ференцварош» идет на 1-м месте в чемпионате, набрав 46 очков в 20 матчах. У «Кечкемета» – 32 балла.
Сергей Ребров до него не только приводил бело-зеленых трижды подряд к чемпионству (что вообще не удивительно), но и впервые за 25 лет вывел самый титулованный венгерский клуб в ЛЧ! А как сыграл Черчесов минувшим летом в отборе? Да просто отлился в домашней игре в Будапеште "Карабаху" в квалифай 1:3.
Молодец, Саламыч!
Ему нужно было после 5:0 от сербов либо уходить, либо что то поменять в отношении, особенно принцип вы все нифига не понимаете и не задавайте глупых вопросов.