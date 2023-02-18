Сегодня в рамках Звездного уикенда НБА состоятся конкурсы
В субботу в рамках Звездного уикенда НБА в Солт-Лейк-Сити состоятся конкурс мастерства, конкурс трехочковых и конкурс данков.
Конкурс мастерства
Участники: Команда «Джаз» (Джордан Кларксон, Уокер Кесслер, Коллин Секстон), Команда новичков (Паоло Банкеро, Джабари Смит, Джейден Айви), Команда Адетокумбо (Яннис Адетокумбо, Танасис Адетокумбо, Алекс Адетокумбо).
Конкурс трехочковых
Участники: Джейсон Тейтум («Бостон»), Дэмиан Лиллард («Портленд»), Кевин Хертер («Сакраменто»), Тайлер Хирро («Майами»), Тайриз Халибертон, Бадди Хилд (оба – «Индиана»), Джулиус Рэндл («Нью-Йорк»), Лаури Маркканен («Юта»).
Конкурс данков
Участники: Мэк Маккланг («Филадельфия»), Трей Мерфи («Новый Орлеан»), Джерико Симс («Нью-Йорк»), Кеньон Мартин-младший («Хьюстон»).
19 февраля. 4.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала конкурсов – московское.
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А вдруг?...