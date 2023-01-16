«Динамо» интересен 32-летний хавбек «Факела» Квеквескири. Он воспитанник москвичей

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«В декабре от «Динамо» поступил неофициальный запрос по поводу Ираклия, возможно, с прицелом на лето. Квеквескири хорошо проявил себя в РПЛ. Интерес со стороны «Динамо» логичен – воспитанник (Квеквескири занимался в академии «Динамо» до 2008 года – прим. Sports.ru), от и до прошел академию и всегда рассматривал этот клуб в качестве приоритетного для себя варианта.

«Динамо» узнало, какие цифры прописаны в контракте, за сколько можно забрать Ираклия. Ведем диалог дальше. Но сумма, которая устроила бы воронежцев, возможно, довольно велика для возрастного футболиста, коим является Квеквескири.

Посмотрим, чем закончатся переговоры с «Факелом» по поводу продления контракта – такие разговоры также имеют место. Сейчас он уехал на сборы с командой, готовится ко второй части сезона. Однако по поводу будущего, конечно, хотелось бы определиться заранее, все-таки до окончания соглашения с «Факелом» остается полгода», – рассказал представитель игрока Дмитрий Кигинько.

Соглашение Квеквескири с «Факелом» действует до июня 2023 года. В текущем сезоне полузащитник забил 3 гола в 15 матчах . Подробная статистика 32-летнего игрока – здесь.