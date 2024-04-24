Бетис – Севилья, прогноз на матч 28 апреля 2024, Ла Лига

Ла Лига делает еще один шаг к завершению сезона 2023/2024 в виде очередного тура. Для кого-то в этом туре может решиться очень многое, а для кого-то уже ничего не будет иметь значения. В паре «Бетис» – «Севилья», представляющей собой дерби Севильи, многое будет решаться, как ни странно, именно для «Бетиса», поскольку он может-таки вползти в еврокубковую зону.

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Бетис

Команда под руководством Мануэля Пеллегрини идет после 32 туров на 7-м месте в чемпионате Испании с 48 очками в активе. Отставание от «Сосьедада» и 6-го места составляет всего три очка. Стоит отметить, что голкипер севильцев Руй Силва по проценту сэйвов (77,8%), совершенных в матчах Ла Лиги, уступает только Андрею Лунину из «Реала» (79,3%), что говорит о том, что с последней линией обороны у «Бетиса» все в порядке. В этом году «огурцы» выступали в Лиге Европы, заняв 3-е место и отправившись в стыковые матчи Лиги конференций, но уступили загребскому «Динамо». Они сохраняют шансы на следующий еврокубковый сезон и на Лигу Европы в частности, хотя только последние два матча внушают оптимизм.

Из шести предыдущих туров в четырех «Бетис» потерпел поражения, хотя дважды ему доставался действительно серьезный соперник («Жирона» и «Атлетико»). В случае с «Жироной» подопечные Пеллегрини не дотерпели какие-то пару минут до ничейного результата. И вот два раза подряд «Бетис» одержал победу со счетом 2:1, справившись с «Сельтой» дома и с «Валенсией» в гостях. Победа «Бетиса» позволит ему не только самоутвердиться, но и продолжить гонку за лигоевропейскую путевку с «Реалом Сосьедад».

Севилья

«Севилья» под руководством Кико Флореса идет на 12-м месте в чемпионате Испании с 37 очками, опережая «Лас-Пальмас» по дополнительным показателям. Отрыв противника по предстоящему туру составляет 11 очков. Ситуация плачевная, и трудно признать, что здесь играет команда с тем же именем, которого в Лиге Европы боялись как огня. В этом сезоне «Севилья» играла в Лиге чемпионов, куда попала как победитель предыдущего розыгрыша Лиги Европы, но даже третье место на групповом этапе предательски ускользнуло из ее рук, и борьбу в Лиге Европы продолжил «Ланс».

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«Севилья» сумела победить в трех матчах подряд, одолев последовательно «Хетафе», «Лас-Пальмас» и «Мальорку». В последнем случае многократный триумфатор Лиги Европы заодно обезопасил себя от гипотетического вылета из Ла Лиги, взяв верх со счетом 2:1, но похоже, что этим достижения клуба и ограничатся. В теории «Севилья», отстающая от «Сосьедада» на 14 очков, может еще за оставшиеся шесть туров наверстать упущенное, но только в теории. Очевидно, что следующий евросезон многократные победители Лиги Европы будут наблюдать только со стороны. Ходят слухи, что в случае ухода Кико Флореса с поста тренера команду может принять Рауль.

Прогноз

28 апреля в 22:00 по московскому времени на стадионе «Бенито Вильямарин» начнется игра между клубами «Реал Бетис» (он же просто «Бетис») и «Севилья». Предстоящий матч станет для клубов третьим очным в этом сезоне, и здесь нет никакой ошибки.

Перед началом сезона «Бетис» провел игру против «Севильи» 3 августа, уступив 0:1, а 12 ноября в гостях он сыграл вничью 1:1. Возможно ли, что по исходам может наступить то самое равенство благодаря гипотетической победе «Бетиса»? Букмекеры BetBoom, учитывая положение команд в турнирной таблице, говорят, что вполне возможно.

Букмекеры отдают предпочтение именно «Бетису»: его победа оценивается коэффициентом 2.05, ничья – коэффициентом 3.41, победа «Севильи» – коэффициентом 3.8. Очевидно, что «огурцам» победа принесет больше дивидендов, нежели «цирюльникам», однако добиться ее будет не так-то просто даже с учетом неудач «Севильи».

Номинально на эту игру предлагаются тоталы больше 2.5 за 2.05 и меньше 2.5 за 1.79. Для более детального анализа потребуется обратиться к результатам предыдущих встреч каждой из команд, проведенных в Ла Лиге: для начала попробуем разобрать матчи «Бетиса». Охватим в этот раз шесть встреч.

3 марта. Атлетико 2:1 Бетис

10 марта. Бетис 2:3 Вильярреал

17 марта. Райо Вальекано 2:0 Бетис

31 марта. Жирона 3:2 Бетис

12 апреля. Бетис 2:1 Сельта

20 апреля. Валенсия 1:2 Бетис

Вот те самые четыре поражения подряд, которые «Бетис» потерпел в разных условиях, и две настолько ценные победы. Удержи он хотя бы ничью с «Жироной», и это могло бы обострить борьбу в верхней части таблицы, а «Бетису» позволило бы сократить отставание от «Реала Сосьедад»… Но отметим, что почти во всех случаях к финальному свистку на табло был зафиксирован минимальный перевес в счете (кроме «Райо Вальекано»). Три раза взят тотал именно больше 2.5, два тотала попадают под категорию больше 3.5 (кэф 3.59) или больше 4.5 (7.03), причем это максимально возможный на матч тотал.

А теперь посмотрим, какие результаты выдала «Севилья» в недавних шести встречах.

2 марта. Севилья 3:2 Реал Сосьедад

11 марта. Альмерия 2:2 Севилья

17 марта. Севилья 1:2 Сельта

30 марта. Хетафе 0:1 Севилья

14 апреля. Лас-Пальмас 0:2 Севилья

22 апреля. Севилья 2:1 Мальорка

Победная серия, прежде всего, позволила «Севилье» свести к минимум разговоры о гипотетическом вылете. Что касается результативности, то в матчах «Севильи» она не такая высокая: да, были сыграны два тотала больше 3.5, но последующие формально относятся к тоталу меньше 3.5 (кэф 1.29). Есть один тотал уровня меньше 1.5 (за 3.34), который сработал с «Хетафе».

Будучи уверенными в триумфе хозяев, букмекеры не уверены до конца, что отличатся обе команды. Эта неуверенность выражена в коэффициенте 1.94: с таким коэффициентом предлагается на вопрос «Смогут ли обе команды забить минимум по голу?» ответить «Нет». Ответ «Да» чуть более вероятен с кэфом 1.88, но это «чуть» является весьма условным, пусть только один раз в этих 12 матчах наши участники уходили с поля, не забив ни разу. От «Бетиса» ожидается в этом матче реализация тотала или больше 1.25 за 1.71, или меньше 1.25 за 2.16. По статистике, «огурцы» за 6 матчей отличились 9 раз: тотал больше 1.5 предлагается за 2.1, а меньше 1.5 – за 1.75. Ожидаемый тотал от севильцев капперам стоит выбирать в паре между больше 0.75 (за 1.75) и меньше 0.75 (за 2.1). При том, что севильцы за 6 матчей забили 11 мячей (к слову, тотал больше 2 у «Севильи» предлагается за 7.94, а меньше 2 – за 1.08). Что касается форы, то в качестве наиболее оптимальных вариантов предлагаются фора (-0.5) за 2.06 в пользу хозяев и фора (+0.5) за 1.79 в пользу гостей.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 за 1.79.

Форма команд такова, что хороший матч в плане голов они вряд ли выдадут, а вот упорной борьбы будет не занимать. В конце концов, «Бетис» будет снова пытаться пробиться в зону Лиги Европы, а «Севилья», скорее всего, будет играть преимущественно за свою честь (если только «Сосьедад» ей не предоставит небольшую фору в параллельном матче).

Где смотреть матч Бетис – Севилья

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