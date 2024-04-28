«Спартак» не проигрывает после увольнения Абаскаля: ничьи с «Зенитом» и ЦСКА, победы над «Ростовом» и «Локо»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

«Спартак» ни разу не проиграл в 4 матчах после увольнения Гильермо Абаскаля.

Команда Владимира Слишковича одолела «Локомотив» (3:2) в 26-м туре Мир РПЛ.

Начиная с 17 апреля красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) в Фонбет Кубке России, после чего в чемпионате разгромили «Ростов» (5:1) и разделили очки с ЦСКА (0:0).

1 мая «Спартак» в Кубке встретится с «Динамо».

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56 комментариев
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Ответ R14052010
Спартак 100% заслужил победу, доминировал в матче, создавал, обострял, красавцы. Прям насладился игрой, парни молодцы!!!!
Ну доминировал,это слишком...
+31
-5
+26
Спартак 100% заслужил победу, доминировал в матче, создавал, обострял, красавцы. Прям насладился игрой, парни молодцы!!!!
+35
-16
+19
Слишкович пока использует свой шанс остаться в Спартаке.
+16
-2
+14
Может это и не заслуга Слишковича . Он скорее всего не "давит" на игроков и ребята скинули с себя эксперименты рыжего недотренера и появилась раскованность в действиях . ничего ещё не отлажено , много ненужного брака в простых ситуациях , но видно , что ребята играют более свободно . Работы ещё непочатый край , но "лёд" потихоньку тронулся . Я имею ввиду только психологию , а игра пока нет .
+13
-2
+11
Ответ Spartakus1984
Ну доминировал,это слишком...
По xg в 2,3 раза превзошли, по владению, по ударам, и по другим метрикам.
+16
-7
+9
Ответ Василий Авилов
когда уберут Галактионов вообще затрахались локомотив?
Зовите Семина
+5
-1
+4
1. Есть план на игру
2. Подбирает состав
3. Во время делает замены
+5
-2
+3
С победой главный клуб России!
+6
-3
+3
Ответ Spartakus1984
Ну доминировал,это слишком...
У Локо 0 (нуль) ударов после 78 минуты.
+3
-1
+2
Ответ Sashabolshoy
Поборется за чемпионство??🤣🤣
Краснодар уже не догнать….. будет чемпионом
+4
-2
+2
За пару дней что то наиграть невозможно, поэтому Абаскаля скорее всего сливали
+4
-2
+2
Всех Спартачей с заслуженной победой! Спартак жив назло всем хейтерам! Багаж Абаскаля работает...
+3
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+2
Теперь понятно почему Чернов заслужил место в стартовом составе в тройке с Бабичем и Дуарте....
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Умяров столько передач запорол !!! Не игрок основы !!! Непонятно за что его ставят !!!
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Сила борща и духа?
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Всё как всегда: стоит Слишковичу проиграть 2-3 матча - и начнутся призывы к увольнению, токсикоз с попытками требовать от тренера невозможного. Множество раз цикл активировался.
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Ответ Данила Данайцев
Рыжее проклять уехало и заиграли
Увы, не заиграли. Так...
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Ответ Sashabolshoy
Ахахаха самому то не смешно, 90е пора забыть))
Вроде бесплатную еду в другом месте раздают, ты тут что забыл?
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Ответ ДудьСдулся
Слишкович пока использует свой шанс остаться в Спартаке.
он будет в штабе.ведь его кто то пригласил отдельно.
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Ответ Spartakus1984
Ну доминировал,это слишком...
но играли хорошо 👍,не как раньше
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Ответ Валерий Глубокий
Умяров столько передач запорол !!! Не игрок основы !!! Непонятно за что его ставят !!!
За паспорт и обьем, понятно же
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Мостовой, твой выход! ))
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Это еще: Новый тренер, 1я победа, игроки бьются, верим?
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над ЦСКА украли победу,но долг сегодня вернули
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КБ - Вперед !!! Место не важно уже !!! Дарите людям радость !!!
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"картинка с циклами"
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-2
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когда уберут Галактионов вообще затрахались локомотив?
+2
-2
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С удивлением увидел, что родился практически непобедимый новый «Спартак»
+4
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