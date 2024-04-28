«Спартак» не проигрывает после увольнения Абаскаля: ничьи с «Зенитом» и ЦСКА, победы над «Ростовом» и «Локо»

«Спартак» ни разу не проиграл в 4 матчах после увольнения Гильермо Абаскаля.

Команда Владимира Слишковича одолела « » (3:2) в 26-м туре Мир .

Начиная с 17 апреля красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) в Фонбет Кубке России, после чего в чемпионате разгромили «Ростов» (5:1) и разделили очки с ЦСКА (0:0).

1 мая « » в Кубке встретится с «Динамо».