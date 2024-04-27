Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Вест Хэма», «МЮ» примет «Бернли», «Челси» в гостях у «Виллы», «Арсенал» сыграет с «Тоттенхэмом» в воскресенье
«Ливерпуль» сыграет в гостях с «Вест Хэмом» в 35-м туре АПЛ.
Также в субботу «Манчестер Юнайтед» примет «Бернли», «Челси» встретится на выезде с «Астон Виллой».
В воскресенье «Арсенал» сразится в дерби с «Тоттенхэмом», «Манчестер Сити» будет противостоять в гостях «Ноттингем Форест».
35-й тур
- Дата проведения
- 27 апреля, 14.30, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 27 апреля, 17.00, «Молинью Стэдиум»
- Дата проведения
- 27 апреля, 17.00, «Крэйвен Коттэдж»
- Дата проведения
- 27 апреля, 17.00, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 27 апреля, 17.00, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 27 апреля, 19.30, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 27 апреля, 22.00, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 28 апреля, 16.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 28 апреля, 16.00, «Дин Корт»
- Дата проведения
- 28 апреля, 18.30, «Сити Граунд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.