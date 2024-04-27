Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Вест Хэма», «МЮ» примет «Бернли», «Челси» в гостях у «Виллы», «Арсенал» сыграет с «Тоттенхэмом» в воскресенье

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«Ливерпуль» сыграет в гостях с «Вест Хэмом» в 35-м туре АПЛ.

Также в субботу «Манчестер Юнайтед» примет «Бернли», «Челси» встретится на выезде с «Астон Виллой».

В воскресенье «Арсенал» сразится в дерби с «Тоттенхэмом», «Манчестер Сити» будет противостоять в гостях «Ноттингем Форест».

Чемпионат Англии

35-й тур

Вест Хэм – Ливерпуль
Дата проведения
27 апреля, 14.30, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Вулверхэмптон – Лутон
Дата проведения
27 апреля, 17.00, «Молинью Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Фулхэм – Кристал Пэлас
Дата проведения
27 апреля, 17.00, «Крэйвен Коттэдж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Манчестер Юнайтед – Бернли
Дата проведения
27 апреля, 17.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Ньюкасл – Шеффилд Юнайтед
Дата проведения
27 апреля, 17.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Эвертон – Брентфорд
Дата проведения
27 апреля, 19.30, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Астон Вилла – Челси
Дата проведения
27 апреля, 22.00, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Тоттенхэм – Арсенал
Дата проведения
28 апреля, 16.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Борнмут – Брайтон
Дата проведения
28 апреля, 16.00, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Ноттингем Форест – Манчестер Сити
Дата проведения
28 апреля, 18.30, «Сити Граунд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

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4 комментария
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Смотрю щас австралийский футбол, фути - занятное зрелище. Этакий соккер для кривоногих, как раз для кривого мяча. Похоже на регби, но игрока, поймавшего мяч трогать нельзя, никаких офсайдов, голы только ногой, поле овальное, зрители за воротами лежат на лужайке, как на пикнике. Счёт пока 48-107. Одна команда гораздо сильнее другой. Частые свистки только мешают. Свистят каждый раз, как кто-то поймал мяч.
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