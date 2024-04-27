Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Вест Хэма», «МЮ» примет «Бернли», «Челси» в гостях у «Виллы», «Арсенал» сыграет с «Тоттенхэмом» в воскресенье

«Ливерпуль» сыграет в гостях с «Вест Хэмом» в 35-м туре АПЛ.

Также в субботу « » примет « », « » встретится на выезде с « ».

В воскресенье « » сразится в дерби с «Тоттенхэмом», «Манчестер Сити» будет противостоять в гостях «Ноттингем Форест».

35-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

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