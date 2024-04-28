Юрий Семин: «Зениту» удалось найти замену ушедшим лидерам. Потери очков – следствие турбулентности. Верю, что чемпионская гонка продолжится до последнего»

Юрий Семин поделился мнением о «Зените».

«В первую очередь, непростым для команды получилось его начало.

Все-таки отдельные лидеры покинули ее состав летом. А главная звезда Малком вовсе уехал в Саудовскую Аравию, где сейчас смотрится прекрасно. Требовалось экстренно найти им замену. Считаю, клубу это удалось достаточно быстро.

Но следствием турбулентности стали потери очков. Верю, что гонка за чемпионство теперь будет продолжаться до последнего.

«Зенит» никому ничего не дарит и играет на максимуме своих возможностей. Но нельзя не отметить и «Краснодар» с «Динамо». На мой взгляд, они демонстрируют хороший уровень футбола. Но главным фактором возрождения интриги я бы назвал упорство середняков и аутсайдеров.

Посмотрите, как часто во встречах с ними допускают осечки гранды. Уровень турнира подравнялся. И к сожалению, это связано с тем, что именно претенденты на медали сбавили», – сказал экс-тренер «Локомотива».