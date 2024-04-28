Юрий Семин: «Зениту» удалось найти замену ушедшим лидерам. Потери очков – следствие турбулентности. Верю, что чемпионская гонка продолжится до последнего»

Теги Зенит Юрий Семин премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Футбол

Юрий Семин поделился мнением о «Зените».

«В первую очередь, непростым для команды получилось его начало.

Все-таки отдельные лидеры покинули ее состав летом. А главная звезда Малком вовсе уехал в Саудовскую Аравию, где сейчас смотрится прекрасно. Требовалось экстренно найти им замену. Считаю, клубу это удалось достаточно быстро.

Но следствием турбулентности стали потери очков. Верю, что гонка за чемпионство теперь будет продолжаться до последнего.

«Зенит» никому ничего не дарит и играет на максимуме своих возможностей. Но нельзя не отметить и «Краснодар» с «Динамо». На мой взгляд, они демонстрируют хороший уровень футбола. Но главным фактором возрождения интриги я бы назвал упорство середняков и аутсайдеров.

Посмотрите, как часто во встречах с ними допускают осечки гранды. Уровень турнира подравнялся. И к сожалению, это связано с тем, что именно претенденты на медали сбавили», – сказал экс-тренер «Локомотива».

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2 комментария
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Полностью заменить не удалось. Уровню Малкома вряд ли есть сейчас игрок в составе Зенита. Он ведь не только забивал - он вносил в игру задор, азарт. Сейчас разбудить вялый Зенит пока никому не удаётся.
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Ответ MyGerodot
Полностью заменить не удалось. Уровню Малкома вряд ли есть сейчас игрок в составе Зенита. Он ведь не только забивал - он вносил в игру задор, азарт. Сейчас разбудить вялый Зенит пока никому не удаётся.
Разбудить "Зенит" должен, в первую очередь, тренерский штаб! В том числе, с помощью психологов! Халк, Кришито, Витцель, Хави Гарсия, да ещё много игроков можно назвать, после ухода которых говорили, что их невозможно заменить! Но пришли Сантос, Барриос, Малком, Вендел. Также на их место придут другие! Селекционный отдел работает на должном уровне. Но вот, последнее время, эксперименты Семака с расстановкой и составом начинают поднимать вопросы. Такие, как Алип в роли левого защитника.
Сегодня будем посмотреть какие выводы были сделаны после четырёх, мягко говоря, плохих матчей!
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