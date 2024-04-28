«Арсенал» не проигрывает «Тоттенхэму» в 4 дерби подряд – 3 победы и ничья

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Эндж Постекоглу Футбол

«Арсенал» не проигрывает «Тоттенхэму» четвертый матч подряд.

В 35-м туре АПЛ «канониры» в гостях обыграли «Тоттенхэм» (3:2).

«Арсенал» не уступает «шпорам» в четырех играх подряд – три победы и одна ничья.

Последнее поражение в дерби случилось в чемпионате Англии сезона-2021/22 (0:3).

Команда Микеля Артеты лидирует в турнирной таблице с 80 очками. «Сити» и «Ливерпуль» отстают на 4 и 5 очков соответственно, но у «горожан» 2 игры в запасе. 

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16 комментариев
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Райя постарался но остальные справились, особенно хочется отметить Хаверца, не думал что придет время когда буду хвалить его и ругать Райса
+12
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+12
А ведь смотря на самый первый Арсенал Артеты порой бывает сложно поверить, что щас этот клуб претендует на чемпионство, да и в ЛЧ они ещё 100% пошумят
+11
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+11
Ответ Marcus-light
Арсенал прибавляет понемногу, но пока не ровня Сити. Главное - не облажаться с Борнмутом, тогда интрига будет превосходная
Арсенал 2 раза горожан в этом сезоне прихлопнул, да и состав у него в некоторых линиях даже дороже, чем у Сити
+5
0
+5
если обьективно- тотенхем создал один гол-самый первый, который автогол.во всех остальных заслуга игроков Арсенала, глупый вынос кипера и левый пенальти .
+4
0
+4
Ответ Maxi Class
Комментарий удален модератором
13 чемпионских титулов, в то время как у горожан пока даже 10 нету
+5
-1
+4
Ответ Maxi Class
Комментарий удален модератором
Сравнил времена когда Арсенал играл молодняком и времена когда Арсенал был в прайме, просто браво, чего ещё от переобувающихся "болельщиков" Барселоны ожидать, которых в ЛЧ успел повозить ещё один лондонский клуб(но тот матч знает любая домохозяйка, не вижу смысла его упомянать)
+3
0
+3
Ответ Maxi Class
Комментарий удален модератором
Сезон без поражений так не думает
+3
0
+3
Ответ Инсаф Галиуллинн
А ведь смотря на самый первый Арсенал Артеты порой бывает сложно поверить, что щас этот клуб претендует на чемпионство, да и в ЛЧ они ещё 100% пошумят
Арсенал прибавляет понемногу, но пока не ровня Сити. Главное - не облажаться с Борнмутом, тогда интрига будет превосходная
+2
0
+2
Ответ Maxi Class
Комментарий удален модератором
ну такое себе 🤏🤷
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Ну и календарь. Тотенхем две недели вообще не играл. У всех команд по 35 игр - у них 32, теперь стало 33. К черту все эти переносы
+1
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Арсенал заслуженно победил! Лондон красный!.
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Ответ Плюх
если обьективно- тотенхем создал один гол-самый первый, который автогол.во всех остальных заслуга игроков Арсенала, глупый вынос кипера и левый пенальти .
Пенка левая, если мерить категориями манчестер сити, а так там все по делу. Ошибка Райса
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Просто переобувающийся глор Барселоны обиделся на отсутствие рекордов у Сити, вот и ищет оправдания
Комментарий удален модератором
Ответ Maxi Class
1 сезон без поражений = 1 победа в АПЛ Сезон сити с поражениями = 1 победа в АПЛ Разницы никакой
Просто переобувающийся глор Барселоны обиделся на отсутствие рекордов у Сити, вот и ищет оправдания
+1
-1
0
Ответ Инсаф Галиуллинн
13 чемпионских титулов, в то время как у горожан пока даже 10 нету
Комментарий удален модератором
Ответ Инсаф Галиуллинн
Арсенал 2 раза горожан в этом сезоне прихлопнул, да и состав у него в некоторых линиях даже дороже, чем у Сити
Комментарий удален модератором
С Ттх всегда непросто. Даже когда просто.
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Кто смотрел игры — у того вопросов нет.
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