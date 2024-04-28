«Арсенал» не проигрывает «Тоттенхэму» в 4 дерби подряд – 3 победы и ничья
«Арсенал» не проигрывает «Тоттенхэму» четвертый матч подряд.
В 35-м туре АПЛ «канониры» в гостях обыграли «Тоттенхэм» (3:2).
«Арсенал» не уступает «шпорам» в четырех играх подряд – три победы и одна ничья.
Последнее поражение в дерби случилось в чемпионате Англии сезона-2021/22 (0:3).
Команда Микеля Артеты лидирует в турнирной таблице с 80 очками. «Сити» и «Ливерпуль» отстают на 4 и 5 очков соответственно, но у «горожан» 2 игры в запасе.