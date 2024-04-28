Евсеев может возглавить «Пари НН» до конца сезона («РБ Спорт»)

Вадим Евсеев может сменить Сергея Юрана во главе «Пари НН».

По данным «РБ Спорт», Евсеев до конца сезона может возглавить нижегородский клуб. Он входит список тех, кто заменит в случае увольнения.

Первые переговоры с Евсеевым были проведены еще неделю назад. Сам Евсеев готов прийти в « » до конца сезона.

Напомним, сегодня «Пари НН» проиграл «Ахмату» (1:5) в матче 26-го тура Мир . Команда Юрана уступила в шестой игре подряд и идет на 11-м месте в таблице.

Предыдущим местом работы была краснодарская «Кубань».