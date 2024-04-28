Евсеев может возглавить «Пари НН» до конца сезона («РБ Спорт»)

Теги премьер-лига Россия Вадим Евсеев Сергей Юран Пари НН Футбол

Вадим Евсеев может сменить Сергея Юрана во главе «Пари НН».

По данным «РБ Спорт», Евсеев до конца сезона может возглавить нижегородский клуб. Он входит список тех, кто заменит Сергея Юрана в случае увольнения.

Первые переговоры с Евсеевым были проведены еще неделю назад. Сам Евсеев готов прийти в «Пари НН» до конца сезона.

Напомним, сегодня «Пари НН» проиграл «Ахмату» (1:5) в матче 26-го тура Мир РПЛ. Команда Юрана уступила в шестой игре подряд и идет на 11-м месте в таблице.

Предыдущим местом работы Вадима Евсеева была краснодарская «Кубань».

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29 комментариев
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Одного физкультурника решили сменить на другого
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Закончится криками " ... вам, а не РПЛ!" в адрес Пари НН.
Тот же Юран
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Физрука на физрука менять зря время терять
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Шило на мыло!
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Если придет Евсеев, Пари НН точно на вылет. Стоило ли менять Юрана, который давал неплохой результат(для такого состава и бюджета у клуба), на ухудшенную версию Юрана, который должен за сжатые сроки наладить кризисную команду?

И с каких пор Вадим - это хороший анти-кризисный тренер?
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Круговорот физруков в природе - это наша РПЛ!
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Ответ Streetbor
Одного физкультурника решили сменить на другого
Круговорот тренеров в РПЛ)).
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Круговорот, хоровод
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Брат Юрана
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Нашли спасателя …. Он Кубань как щенков потопил и никаких угрызений совести … ну ну давайте , так хотя бы был шанс , с другим тренером , а так разделите участь Кубани …
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Хорошая шутка.
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Просто напомню, что в прошлый раз,- когда Евсеев пришел в Факел, весь спортс кричал, что он отправит их в пердив, но команда собралась и осталась. Так что неплохой ход, чтобы встряхнуть кризисный пари
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Ждем новость:
Юран одним словом прокомментировал свою отставку: «#####!»
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Дно
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Разогнать весь Пари нн, как не было футбола в Нижнем, так и не будет, лучше все средства направить на хоккей, а Юран показал что он за тренер ему никто и из ФНЛ не доверит команду, а он размечтался о Спартаке, никакого характера, одна видимость.
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Ответ natalya.maschin
Разогнать весь Пари нн, как не было футбола в Нижнем, так и не будет, лучше все средства направить на хоккей, а Юран показал что он за тренер ему никто и из ФНЛ не доверит команду, а он размечтался о Спартаке, никакого характера, одна видимость.
Где-то вы правы , но и с игроков надо ещё спрашивать . И ещё надо посмотреть на состав НН , на квалификацию , на мастерство - а ни того , ни другого у них маловато . Не Юрану же на футбольное поле выходить ?
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Ответ Pasta
Если придет Евсеев, Пари НН точно на вылет. Стоило ли менять Юрана, который давал неплохой результат(для такого состава и бюджета у клуба), на ухудшенную версию Юрана, который должен за сжатые сроки наладить кризисную команду? И с каких пор Вадим - это хороший анти-кризисный тренер?
Видать просто со стыками смирились.
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минздрав нижегородской области не желает вкладывать средства на футбол.дело не в тренере
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Спартаковский шорт-лист претендентов-тренеров редеет на глазах . Сначала Карпин , теперь Юран ... Кто следующий ?
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Может возглавить, а может и не возглавить.
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пока вундеркинд полиглот,врач и футбольный менеджер у руля, хоть пепа ставь итог будет фнл...
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Таков закон сансары в РПЛ...
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Круговорот физруков
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Вывел Кубань во вторую лигу, теперь выведет Пари в ФНЛ. Кто еще так сможет? Зато чеканить умеет.
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Одно назначение интереснее другого...
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Нормальные парни всё время возглавляют Пари НН, то Юра, теперь Вадик, как говорится, ребята с богатым словарным запасом и пылающей энергией вокруг!🔥😅
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