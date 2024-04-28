Евсеев может возглавить «Пари НН» до конца сезона («РБ Спорт»)
Вадим Евсеев может сменить Сергея Юрана во главе «Пари НН».
По данным «РБ Спорт», Евсеев до конца сезона может возглавить нижегородский клуб. Он входит список тех, кто заменит Сергея Юрана в случае увольнения.
Первые переговоры с Евсеевым были проведены еще неделю назад. Сам Евсеев готов прийти в «Пари НН» до конца сезона.
Напомним, сегодня «Пари НН» проиграл «Ахмату» (1:5) в матче 26-го тура Мир РПЛ. Команда Юрана уступила в шестой игре подряд и идет на 11-м месте в таблице.
Предыдущим местом работы Вадима Евсеева была краснодарская «Кубань».
Тот же Юран
И с каких пор Вадим - это хороший анти-кризисный тренер?
Юран одним словом прокомментировал свою отставку: «#####!»