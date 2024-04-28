Ташуев о возможной работе в «Пари НН»: «Готов к любым предложениям, но сейчас буду шашлык жарить и смотреть «Спартак» – «Локо»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Сергей Ташуев Факел Спорт-Экспресс Футбол

Сергей Ташуев потенциально готов рассмотреть предложение от «Пари НН».

«Готов к предложениям из любого клуба. Мне было бы интересно.

Но сейчас я готовлю мангал, буду детям шашлык жарить и смотреть матч «Спартак» – «Локомотив», – сказал бывший главный тренер «Факела».

Ранее в «Пари НН» заявили о возможной отставке Сергея Юрана с поста главного тренера. 

В следующем туре «Пари НН» встретится со «Спартаком».

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13 комментариев
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А Юран сейчас водочки накатит.
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Приятного аппетита!
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Ташуев решил рекорд поставить по возглавляемым клубам? И так уже в районе 30-ти. Всем спецам спец.
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Ответ poolshh
Он же вроде из Факела по семейным обстоятельствам свалил. И тут вдруг уже готов к предложениям.
Вот такие обстоятельства: как дети без шашлыка на майские?
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Интересно как это соотносится с формулировкой ухода по семейным обстоятельствам пару дней назад
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Вот от кого запах шашлыка учуяли комментаторы, Ташуев на Лукойл арене жарил шашлык
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Он же вроде из Факела по семейным обстоятельствам свалил. И тут вдруг уже готов к предложениям.
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Теперь понятно кто жарил шашлык на стадионе, запах которого учуял комментатор трансляции на бровке. Молодца Ташуев и шашлычка пожрал и футбол одним глазком глянул
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успокойся 🤣🤣так же пару матчей выдаст ,и будет гордиться что Спартак обыграл
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пари нн свою задачу выполнил
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