Ташуев о возможной работе в «Пари НН»: «Готов к любым предложениям, но сейчас буду шашлык жарить и смотреть «Спартак» – «Локо»
Сергей Ташуев потенциально готов рассмотреть предложение от «Пари НН».
«Готов к предложениям из любого клуба. Мне было бы интересно.
Но сейчас я готовлю мангал, буду детям шашлык жарить и смотреть матч «Спартак» – «Локомотив», – сказал бывший главный тренер «Факела».
Ранее в «Пари НН» заявили о возможной отставке Сергея Юрана с поста главного тренера.
В следующем туре «Пари НН» встретится со «Спартаком».