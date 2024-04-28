Ташуев о возможной работе в «Пари НН»: «Готов к любым предложениям, но сейчас буду шашлык жарить и смотреть «Спартак» – «Локо»

Сергей Ташуев потенциально готов рассмотреть предложение от «Пари НН».

«Готов к предложениям из любого клуба. Мне было бы интересно.

Но сейчас я готовлю мангал, буду детям шашлык жарить и смотреть матч «Спартак» – «Локомотив», – сказал бывший главный тренер «Факела».

Ранее в «Пари НН» заявили о возможной отставке Сергея Юрана с поста главного тренера.

В следующем туре «Пари НН» встретится со «Спартаком».