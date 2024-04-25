Спартак – Локомотив, прогноз на матч 28 апреля 2024, РПЛ

Громкие имена, звездные составы, именитые тренеры… когда-то все это было и у «Спартака», и у «Локомотива». Но сейчас они и близко не напоминают себя в лучшие годы. Тем не менее, каждый их матч является принципиальным, и победа в нем приносит намного больше, чем просто три очка. 28 апреля эти команды сойдутся в очередной схватке в РПЛ.

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Спартак

Обязанности главного тренера «Спартака» сейчас исполняет Владимир Слишкович, который должен доиграть с командой сезон после скандального ухода Гильермо Абаскаля, состоявшегося в канун ответного кубкового матча с «Зенитом». Как известно, отставка произошла после поражения «красно-белых» в игре с «Сочи» 0:1. Однако пока результаты клуба не могут внушать оптимизм: 6-е место в чемпионате и 39 очков. По дополнительным показателям выше стоят «Крылья Советов».

В ответном кубковом матче была ничья, не позволившая «Спартаку» продвинуться дальше по пути РПЛ. Победа над «Ростовом» 5:1 должна была встряхнуть команду перед главным дерби страны против ЦСКА, но матч с самой громкой вывеской закончился без забитых голов. Игра оказалась настолько скучной, что даже пианист Денис Мацуев, неравнодушный к футболу, остался недоволен. Даже тот факт, что «Спартак» был ближе к голам с точки зрения xG и что в 12-м дерби с ЦСКА подряд он не потерпел поражения, не придает никакой уверенности команде и болельщикам.

Локомотив

«Локомотив» одержал победу со счетом 3:2 над клубом «Пари НН», отыгравшись со счета 0:2, и поднялся на 4-е место в РПЛ. Сначала у нижегородцев дубль оформил Николай Калинский, однако Тимур Сулейманов один гол отыграл, а затем Антон Миранчук сравнял счет с пенальти на 2-й компенсированной минуте. Ну а на 6-й компенсированной минуте Александр Сильянов вырвал победу: ему и Сулейманову ассистировал Максим Глушенков в обоих случаях. Но болельщикам запомнится, скорее всего, не игра и не счет. Хотя нижегородцы полагают, что забитый Миранчуком пенальти назначать не было оснований, а это повод для очередных вопросов к судейству.

Прогноз на матч Крылья Советов – Краснодар

Сейчас больше популярен преисполненный отборной ругани монолог Игоря Корнеева в прямом эфире, который прошелся по игрокам нижегородцев. Досталось, в частности, Николозу Кутателадзе и Константину Кучаеву. Позже Корнеев извинился за случившееся, пообещав больше не повторять подобных поступков. Тренер Сергей Юран толком ничего не комментировал (вспомним, что ему назначили дисквалификацию на два матча условно за нецензурные высказывания после матча против «Краснодара»).

Прогноз

28 апреля очередное противостояние двух московских команд пройдет на «Лукойл Арене». Номинально фаворитом будет «Спартак», на победу которого букмекеры BetBoom предлагают кэф 2.21. Победа «Локомотива» будет стоить 3.19, ничья идет за 3.6. Номинальный статус, скорее, связан с надеждами на качественное обновление игры «красно-белых».

На эту игру предлагаются в качестве оптимальных тоталы больше 2.5 за 1.71 и меньше 2.5 за 2.17. Оценим результаты команд в пяти предыдущих матчах, чтобы определить основы для подобных тоталов, и начнем со «Спартака».

7 апреля. РПЛ. Динамо 1:2 Спартак

13 апреля. РПЛ. Сочи 1:0 Спартак

17 апреля. Кубок России. Зенит 0:0 Спартак

21 апреля. РПЛ. Ростов 1:5 Спартак

25 апреля. РПЛ. ЦСКА 0:0 Спартак

«Красно-белые» два раза сыграли «по нулям» под руководством Слишковича (этот тотал эквивалентен тоталу меньше 1, сейчас предлагается за 13.12). Самый крупный тотал, зафиксированный в игре с «Ростовом», составляет больше 5.5 (кэф 10.13). Тотал меньше 1.5 предлагается за 4.45, меньше 2 за 3.47 (под них попадает и роковая игра с «Сочи»).

Посмотрим, что нам теперь скажут результаты «железнодорожников».

3 апреля. Кубок России. Урал 1:0 Локомотив

7 апреля. РПЛ. Ахмат 0:2 Локомотив

13 апреля. РПЛ. Локомотив 3:3 ЦСКА

20 апреля. РПЛ. Рубин 1:1 Локомотив

24 апреля. РПЛ. Пари НН 2:3 Локомотив

Матчи под руководством Михаила Галактионова оказались чуть повеселее: два раза пробит тотал больше 4.5 (кэф 5.03), к которому относятся и зрелищная домашняя ничья против ЦСКА, и победа над нижегородцами в гостях. Остальные три игры с меньшим количеством забитых мячей относятся к тоталу меньше 3 (за 1.67).

От обеих команд в этом матче ждут голы (1.62 против 2.3). Ожидаемый тотал от клуба имени римского гладиатора может быть больше 1.5 (кэф 1.99) или меньше 1.5 (кэф 1.83): первый тотал сыграл дважды, но три раза в пяти матчах был зафиксирован тотал «Спартака» меньше 0.5 (предлагается за кэф 5.14). Дикая вещь, но такова реальность: «красно-белым» не удалось даже в матче с ЦСКА отличиться, хотя xG на уровне 0.94 давал им шанс. У «Локомотива» прогнозируемый тотал находится на уровне больше 1.25 за 2.07 или меньше 1.25 за 1.76, хотя можно выбрать также пару больше/меньше 1 с соответствующими кэфами 1.65 или 2.25.

Если взять тотал больше/меньше 1 за основу у «Локомотива», тогда можно выйти к форам (-0.5) на «Спартак» за 2.2 и (+0.5) на «Локомотив» за 1.69. В то же время в плане нулевых фор преимущество будет как раз у «Спартака»: 1.64 на «красно-белых» и 2.28 на «красно-зеленых».

Рекомендуемая ставка: победа «Локомотива» за 3.19 или тотал меньше 2.5 за 2.17

Хотелось бы, чтобы Слишкович сохранил команду и исправил те недостатки, которые не смог исправить Абаскаль. Но возможно, что недостатки игры всплывут в матче с «Локомотивом», и «железнодорожники» этим воспользуются. Что касается тотала, то при всех заслугах атаки Галактионова он, наверное, в этом матче не будет высоким.

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