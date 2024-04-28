Юрана уволят из «Пари НН» после 1:5 от «Ахмата» («Матч ТВ»)

Теги премьер-лига Россия Сергей Юран Пари НН Футбол

Сергей Юран будет отправлен в отставку после поражения от «Ахмата» (1:5).

Об этом сообщает «Матч ТВ».

В воскресенье «Пари НН» в гостях уступил «Ахмату» со счетом 1:5. Это поражение стало для команды Юрана шестым подряд.

По данным «Чемпионата», перед игрой с «Ахматом» руководство нижегородского клуба приняло решение, что уволит тренера в случае поражения.

Юран тренирует «Пари НН» с апреля 2023 года.

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51 комментарий
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Опоссумы, #####, в руководстве
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-9
+62
В какой то момент поплыл Юран. По его психам это было видно.
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-3
+36
Ответ Bartez1986
Опоссумы, #####, в руководстве
##### и ##### а они ##### ##### ##### я то ##### ##### и что ##### ##### ##### как ##### ##### и ##### #####
+37
-2
+35
Бездарь
+35
-4
+31
Ответ Евгений Сидоров
В какой то момент поплыл Юран. По его психам это было видно.
Да по нему кажется, что психи - это его привычная история
+30
0
+30
Ответ Н.Ф.
Он нигде подолгу не работал. Один год — это уже неплохой результат.
никто в НН долго не работает, руководство не хочет тратить деньги, вливания БК чисто для сохранения прописки в рпл,но хотят результата, хотя непонятно кто его должен принести, пол команды-это игроки уровня ФНЛ
+30
-2
+28
Ответ superbro
##### и ##### а они ##### ##### ##### я то ##### ##### и что ##### ##### ##### как ##### ##### и ##### #####
... Спокойно ответил Юран
+25
-1
+24
Он нигде подолгу не работал. Один год — это уже неплохой результат.
+23
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Ташуев?
+13
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25 апреля, 01:28
Гендиректор «Пари НН» о Юране и 5 поражениях подряд: «Разговоров об изменении формата работы нет. Он строит игру, исходя из того, что есть на руках»

Теперь что то поменялось?
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+8
Спартак, жди
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Человек поплыл даже в клубе, который за невылет бьется. О каком Спартаке могла идти речь когда-то?

Если внимательно посмотреть все клубы, которые сейчас на что-то претендуют, то за исключением Краснодара со спецификой дать шанс своему тренеру там работают везде люди, которые выжали явно больше возможностей со средними клубами. Семак вывел Уфу в еврокубки, Личка построил очень симпатичный Оренбург, Галактионов с молодежкой обыгрывал испанцев, Федотов тоже построил крутой Оренбург, а потом Сочи. А Юран запомнился за это время только колхозным оборонительным футболом и быдлоповедением на прессках. Зато с его косноязычностью экспертом Матч ТВ не станет, уже плюс.
+9
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Туда ему и дорога. Ему только пацанов во дворе тренировать.
+7
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+4
Все по плану. По бандитскому, конечно

Юран с неустойкой уйдет и всплывёт в очередной бюджетной присоске
+5
-2
+3
А что вы смеётесь? В цирке что ли вам или чё?
+4
-1
+3
Весной нереально везло, Севикян решал, а игра была ужасная. Юран очень сомнительный тренер
+3
0
+3
Я хочу возглавить топ клуб и я его возглавлю.(цитата Юрана.)Какой ##### тебе топклуб.
+4
-2
+2
Мне кажется это было ожидаемо , когда особенно он говорил что достижение чисто его а не игроков.
+2
0
+2
А не руководство ли Нижнего решило зимой отпустить Севикяна? К себе вопросы есть?
+3
-1
+2
Ответ Destro7451
никто в НН долго не работает, руководство не хочет тратить деньги, вливания БК чисто для сохранения прописки в рпл,но хотят результата, хотя непонятно кто его должен принести, пол команды-это игроки уровня ФНЛ
Так вся рпл сейчас это уровень фнл. Ну вроме Зенита. Игроков нету
+12
-11
+1
Похоже бросил тренировать.
+1
0
+1
Ответ Алексей Тор
Надо Юрана отправить в Иран.
Сборная Ирана Юрана
+1
0
+1
После звонка из Лукойла Юран покидает Пари НН
+3
-2
+1
Ответ Кирилл Голивец
Человек поплыл даже в клубе, который за невылет бьется. О каком Спартаке могла идти речь когда-то? Если внимательно посмотреть все клубы, которые сейчас на что-то претендуют, то за исключением Краснодара со спецификой дать шанс своему тренеру там работают везде люди, которые выжали явно больше возможностей со средними клубами. Семак вывел Уфу в еврокубки, Личка построил очень симпатичный Оренбург, Галактионов с молодежкой обыгрывал испанцев, Федотов тоже построил крутой Оренбург, а потом Сочи. А Юран запомнился за это время только колхозным оборонительным футболом и быдлоповедением на прессках. Зато с его косноязычностью экспертом Матч ТВ не станет, уже плюс.
Может Юран после этих разговоров о Спартаке и поплыл?.. Как поплыл когда-то Черчесов в Амкаре после разговоров о назначении в Динамо.
0
0
0
Ответ Carlos
25 апреля, 01:28 Гендиректор «Пари НН» о Юране и 5 поражениях подряд: «Разговоров об изменении формата работы нет. Он строит игру, исходя из того, что есть на руках» Теперь что то поменялось?
Губернатор решил убрать юрана
+2
-2
0
Ответ Дмитрий9779
Ташуев?
После увольнения из "Спартака" не у дел Кержаков. Возможно второе пришествие
0
0
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Ответ Гусеконь
как будто всё расписано. Терек внезапно оживает в конце чемпионата, когда надо спасаться
Там тренер хороший,адиев,как пришел результаты практически сразу, пошли вверх, если уйдет из сб казахстана и чисто Ахмат будет тренировать, за топ 5 будут бороться в след году
0
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Ответ Дмитрий9779
Ташуев?
Тоже приходила о нем мысль))
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Ответ Плеймейкер87
А не руководство ли Нижнего решило зимой отпустить Севикяна? К себе вопросы есть?
А что им ещё делать бы до, если у него летом контракт кончился, бы и он вообще даром ушёл бы. Так хоть что-то отбили за него.
0
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Ответ Владислав88
А что им ещё делать бы до, если у него летом контракт кончился, бы и он вообще даром ушёл бы. Так хоть что-то отбили за него.
Продлить на год, например. И уже летом продавать. Как делает ЦСКА с Чаловым
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