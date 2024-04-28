Юрана уволят из «Пари НН» после 1:5 от «Ахмата» («Матч ТВ»)
Сергей Юран будет отправлен в отставку после поражения от «Ахмата» (1:5).
Об этом сообщает «Матч ТВ».
В воскресенье «Пари НН» в гостях уступил «Ахмату» со счетом 1:5. Это поражение стало для команды Юрана шестым подряд.
По данным «Чемпионата», перед игрой с «Ахматом» руководство нижегородского клуба приняло решение, что уволит тренера в случае поражения.
Юран тренирует «Пари НН» с апреля 2023 года.
Гендиректор «Пари НН» о Юране и 5 поражениях подряд: «Разговоров об изменении формата работы нет. Он строит игру, исходя из того, что есть на руках»
Теперь что то поменялось?
Если внимательно посмотреть все клубы, которые сейчас на что-то претендуют, то за исключением Краснодара со спецификой дать шанс своему тренеру там работают везде люди, которые выжали явно больше возможностей со средними клубами. Семак вывел Уфу в еврокубки, Личка построил очень симпатичный Оренбург, Галактионов с молодежкой обыгрывал испанцев, Федотов тоже построил крутой Оренбург, а потом Сочи. А Юран запомнился за это время только колхозным оборонительным футболом и быдлоповедением на прессках. Зато с его косноязычностью экспертом Матч ТВ не станет, уже плюс.
Юран с неустойкой уйдет и всплывёт в очередной бюджетной присоске