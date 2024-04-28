Юрана уволят из «Пари НН» после 1:5 от «Ахмата» («Матч ТВ»)

Сергей Юран будет отправлен в отставку после поражения от «Ахмата» (1:5).

Об этом сообщает «Матч ТВ».

В воскресенье «Пари НН» в гостях уступил «Ахмату» со счетом 1:5. Это поражение стало для команды шестым подряд.

По данным «Чемпионата», перед игрой с «Ахматом» руководство нижегородского клуба приняло решение, что уволит тренера в случае поражения.

Юран тренирует « » с апреля 2023 года.