Форвард «Локо» Сулейманов: «Мы выглядели лучше «Спартака», они просто тянули время. Мы после 1:1 должны были выигрывать»

Тимур Сулейманов заявил, что «Спартак» тянул время в дерби.

– Чего‑то нам не хватает. Какой‑то фарт пропал. Игра есть, все есть.

Мы выглядели лучше « », они просто тянули время. Мы после 1:1 должны были выигрывать. Стараемся в атаку играть, поэтому столько голов.

– Упал в штрафной. Что там было?

– Мне наступили. Но судья решил, что это было случайно, – сказал нападающий « » после поражения со счетом 2:3.