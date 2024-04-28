Форвард «Локо» Сулейманов: «Мы выглядели лучше «Спартака», они просто тянули время. Мы после 1:1 должны были выигрывать»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Матч ТВ Тимур Сулейманов Футбол

Тимур Сулейманов заявил, что «Спартак» тянул время в дерби.

– Чего‑то нам не хватает. Какой‑то фарт пропал. Игра есть, все есть.

Мы выглядели лучше «Спартака», они просто тянули время. Мы после 1:1 должны были выигрывать. Стараемся в атаку играть, поэтому столько голов.

– Упал в штрафной. Что там было?

– Мне наступили. Но судья решил, что это было случайно, – сказал нападающий «Локомотива» после поражения со счетом 2:3.

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38 комментариев
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Слова обиженной девчонки.
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Сулейманов просто смешон.
Кроме случайно забитого гола вообще ничего не показал.
Спартак пустил Локо под откос.
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Накатил сразу после игры?
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Кроме 15 секунд сидения на газоне Бонгонды кто и где время тянул?
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Локо с двух угловых заковыряли, а сами могли пустить гораздо больше) даже в концовке не смогли поатаковать. С 80й по 95ю до ударов то довести не могли и были ближе к 4му в свои, чем к ничьей.
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Всех мясных, с заслуженной победой
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Тянули время когда три забили?
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Молчал бы лучше. Играли против Маслова,Умярова и Рябчука, и всё равно не смотрелись лучше Спартака.
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Открою этому оратору секрет - любая команда в любой лиге мира, ведя в счёте, тянет время. Делает это разными способами. Это называется футбольные хитрости. И тот же Сулейманов, вели Локо 3:2, это бы делал. Просто кто то перебарщивает, а кто то нет. Спартак сегодня точно не перебарщивал
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Никто тебе ничего не должен. Случайно можно один гол пропустить, но чтобы три...
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И именно поэтому Спартак забил 2 лёгких гола после 1:1
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Обожаю все вот эти "должны" в спорте. Пропускать надо было меньше и пожарить в штрафной для победы, а не кулаком себя в грудь бить и браваду нести в СМИ всякую.
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+3
Ну ну
+2
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Ответ Анатолий Нагорный
Накатил сразу после игры?
Ага. И до неё, и во время.))
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Ответ Spartakus1984
Слова обиженной девчонки.
Это точно.
+2
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Говорит не везет?А случайно отскочивший мяч на ногу, после чего забил это че?После 1-1-выигрывать должны были?А Удар Угальде и спасение Лантратова?
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ох уж эти "если бы, да кабы"
значит не заслужили, не доиграли где-то
+1
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Камбекнулись в Нижнем с 2 - 0, о каком невезении он говорит?)
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Когда просрали можно и понтануться,…
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Клоун
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он случайно не болельщик Барсы?
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Ответ Spartakus1984
Слова обиженной девчонки.
Слабенькие вы
Вас могли натянуть
Но вы тянули время
Лежали как девочки
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Локо играл лучше, Спартак просто тянул время. Поэтому XG 3,12 х 1,37 в пользу Спартака.
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Ахазахазазаззахахахахахаххахазах
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Должны были. Да проиграли 😂
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Кто хочет выиграть, тот это делает! Все остальное - слова… С победой, красно-белые!!! 🔴⚪️
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Ответ Jan Paskel
он случайно не болельщик Барсы?
персонально Хави
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Смешной чувак
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Ле,брат,у Спартака в основе Умяров вышел.очем ты говоришь?
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Пфффф
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