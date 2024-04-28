Форвард «Локо» Сулейманов: «Мы выглядели лучше «Спартака», они просто тянули время. Мы после 1:1 должны были выигрывать»
Тимур Сулейманов заявил, что «Спартак» тянул время в дерби.
– Чего‑то нам не хватает. Какой‑то фарт пропал. Игра есть, все есть.
Мы выглядели лучше «Спартака», они просто тянули время. Мы после 1:1 должны были выигрывать. Стараемся в атаку играть, поэтому столько голов.
– Упал в штрафной. Что там было?
– Мне наступили. Но судья решил, что это было случайно, – сказал нападающий «Локомотива» после поражения со счетом 2:3.
Кроме случайно забитого гола вообще ничего не показал.
Спартак пустил Локо под откос.
значит не заслужили, не доиграли где-то
Вас могли натянуть
Но вы тянули время
Лежали как девочки