Кобелев об уровне РПЛ: «Как можно сравнить «Запорожец», если нет другой машины? Мы в изоляции»

Теги Андрей Кобелев премьер-лига Россия Футбол

Андрей Кобелев оценил уровень Мир РПЛ.

«Сегодня тяжело сравнивать и оценивать. Как можно сравнить «Запорожец», если нет другой машины? Мы находимся в изоляции и можем оценивать наш уровень только по матчам с теми командами, с которыми играем. Плюс все это товарищеские матчи. Для сравнения необходимо выступать в еврокубках, а сборная должна выступать в официальных матчах.

Но если говорить объективно, то можно констатировать, что качественных футболистов в нашей лиге стало меньше по объективным причинам. Если хороших футболистов стало меньше, то и уровень просел.

Приглашение хороших игроков необходимо, чтобы показывать молодым футболистам, куда расти. Чтобы прогрессировать, нужен ориентир. А ориентиром всегда был европейский футбол», – сказал бывший главный тренер московского «Динамо».

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6 комментариев
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Ответ Н.Ф.
"Запорожец" это как бы иномарка.
Мелитополь уже наш -
шутка устарела.
+3
0
+3
Даже и Запорожца нет
0
0
0
Тонко
+1
-1
0
"Запорожец" это как бы иномарка.
0
0
0
Запорожец намного лучше, чем бмв и мерс.
+1
-1
0
Кобелев в изоляции?!
0
0
0
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