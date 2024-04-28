Член правления «Сити» об обвинениях в 115 финансовых нарушениях: «По языку моего тела можно сказать об уверенности в исходе»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия финансовый фэйр-плей деньги Футбол

Член правления «Сити» высказался об обвинениях в 115 финансовых нарушениях.

Итальянец Альберто Галасси, входящий в состав директоров «Манчестер Сити» с 2012 года, прокомментировал предъявленные ранее клубу обвинения в 115 нарушениях правил финансового фэйр-плей.

«Я не имею права обсуждать это. Возможно, по языку моего тела можно сказать, что я очень уверен [в исходе дела]», – заявил Галасси в ходе интервью The Times.

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19 комментариев
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Уже занесли значит
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Член правления «Сити» об обвинениях в 115 финансовых нарушениях: "По языку моего тела можно сказать, сколько очков снимут с Эвертона"
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Щас как в том деле по бану УЕФА в 2020 посадят своего судью, который признает их невиновными "просто потому что" и снова будем читать про самую великую команду Англии😂
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Или скорее по языку который кое где у лиги
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Сказал бы прямо: по размеру моего кошелька можно заявить об уверенности в исходе
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Щас как в том деле по бану УЕФА в 2020 посадят своего судью, который признает их невиновными "просто потому что" и снова будем читать про самую великую команду Англии😂
Бабло побеждает все
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Ответ Cearvm
Мне кажется, просто наймут лучших юристов и затянут дело, в итоге оттеснят на несколько сезонов вперед, а там где-нибудь в неудачный сезон скинут -20-30 баллов. Да и вряд ли сама АПЛ заинтересована в серьезном решении против гранда, которое ударит по английскому футболу (вроде перевода в Чемпионшип).
первая часть норм, а окончание другое - просто дело хакроют за истечением срока давности
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По языку его тела понятно, что опять снимут очки у Эвертона или у Шеффилда
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Мне кажется, просто наймут лучших юристов и затянут дело, в итоге оттеснят на несколько сезонов вперед, а там где-нибудь в неудачный сезон скинут -20-30 баллов. Да и вряд ли сама АПЛ заинтересована в серьезном решении против гранда, которое ударит по английскому футболу (вроде перевода в Чемпионшип).
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Ответ obseru
Бабло побеждает все
Тогда Челси и МЮ как минимум шли бы в 4ке, а не тусовались на 7-10 местах
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В цитатник.
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Голубой Ювентус совсем охренел конечно. Жаль Англия не Италия и у арабских денег нет конкуренции. Просто какой смысл смотреть чемпионат, где все куплено арабами и результаты предрешены
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«По языку моего тела можно сказать, что нарушений уже 116»
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значит, Мансур занес уже, можно не сомневаться
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По языку его тела, можно сказать, как загорится у местных xeйтepoв 😂😂
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Арабы засунули бритишам большой прибор и те сладко причмокивают уже который год

Таковы реалии
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Член правления «Сити» об обвинениях в 115 финансовых нарушениях: «По языку моего члена можно сказать об уверенности в исходе»
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CXV финансовых нарушений.
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