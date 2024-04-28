Член правления «Сити» об обвинениях в 115 финансовых нарушениях: «По языку моего тела можно сказать об уверенности в исходе»
Член правления «Сити» высказался об обвинениях в 115 финансовых нарушениях.
Итальянец Альберто Галасси, входящий в состав директоров «Манчестер Сити» с 2012 года, прокомментировал предъявленные ранее клубу обвинения в 115 нарушениях правил финансового фэйр-плей.
«Я не имею права обсуждать это. Возможно, по языку моего тела можно сказать, что я очень уверен [в исходе дела]», – заявил Галасси в ходе интервью The Times.
Таковы реалии