Член правления «Сити» об обвинениях в 115 финансовых нарушениях: «По языку моего тела можно сказать об уверенности в исходе»

Член правления «Сити» высказался об обвинениях в 115 финансовых нарушениях.

Итальянец Альберто Галасси, входящий в состав директоров « » с 2012 года, прокомментировал предъявленные ранее клубу обвинения в 115 нарушениях правил финансового фэйр-плей.

«Я не имею права обсуждать это. Возможно, по языку моего тела можно сказать, что я очень уверен [в исходе дела]», – заявил Галасси в ходе интервью The Times.