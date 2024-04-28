«МЮ» хочет подписать Араухо и готов заплатить более 80 млн евро

Рональд Араухо попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

По данным Diario Sport, «МЮ» в последние недели предпринял мощный рывок и готовит предложение о приобретении защитника.

«Бавария» была готова выложить за Араухо до 80 млн евро, но «Юнайтед» намерен пойти дальше и готов предложить больше.

В этом сезоне Араухо поучаствовал в 34 матчах и отметился одним голом.