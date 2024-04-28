«МЮ» хочет подписать Араухо и готов заплатить более 80 млн евро

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Рональд Араухо Футбол

Рональд Араухо попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

По данным Diario Sport, «МЮ» в последние недели предпринял мощный рывок и готовит предложение о приобретении защитника.

«Бавария» была готова выложить за Араухо до 80 млн евро, но «Юнайтед» намерен пойти дальше и готов предложить больше.

В этом сезоне Араухо поучаствовал в 34 матчах и отметился одним голом.

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38 комментариев
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Лапорта не покладая рук разгоняет интерес к своим ликвидным активам.
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Бугага Манчестер Юнайтед опять на бабки разводят днарь Араухо за 100, ахаха,будут с Магуайром феерить
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Ответ Roman
Из одного цирка в другой)
Больше чем цирк… попросил бы)
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Ответ dr. cage
Я бы на месте Араухи хорошо подумал.. Кого-кого, но центральных защитников в МЮ гробят лучше всех в мире.. Даже из Варана Васина сделали..
Варан Уже на момент перехода был сильно сдавшим)) и ещё со времён Реала говорили, что без Рамоса он не так крут. Так что вполне при нормальном тренере и руководстве может стать легендой на равне с Видем и Фердинандом)
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Ответ Vadim Slutsky
Араухо - голова и два уха. И они столько не стоят.
Не только. Есть ещё руки, которыми он в нужный момент может остановить нападающего, если тот выбегает 1-на-1.
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Барса в затруднительном положении. Деньги нужны, предлагают весьма неплохие. Но и защитник нужен… может есть кто в кантере?
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Ответ dr. cage
А что, в Жироне Гарсию починили? Вроде тоже как ты с клоунским колпаком рассекает всюду)
Ты опять в зеркало посмотрел и думаешь, что все люди похожи на тебя?:))
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Барса в этом сезоне осталась без шансов на трофеи, а у МЮ еще есть хотя бы финал) Напомнить прошлый сезон, когда вы издевались над тем, что МЮ не попал в ЛЧ, а сами потом вылетели от МЮ в плей-офф Лиги Европы? 😁
Ахахах, вот это ты его припечатал 👏
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Ответ Бронислав Каминский
Напомни дружкам своим,которые с веток Барсы не вылезают))
Все в курсе, кроме тебя)
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Ответ Бронислав Каминский
Барса -действующий чемпион Маню -13 лет без чемпионства Кто цирк?
Барса в этом сезоне осталась без шансов на трофеи, а у МЮ еще есть хотя бы финал)

Напомнить прошлый сезон, когда вы издевались над тем, что МЮ не попал в ЛЧ, а сами потом вылетели от МЮ в плей-офф Лиги Европы?

😁
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Ответ Эрнандес Эрнандес
А смысл оставаться в Барселоне, где тебе уже не рады? Да и заставил ветерана извиниться за правду. Ему лучше уйти из Барсы, пока не заставили снизить зарплату) Тем более сейчас у Барсы положение не лучше, чем в МЮ. И там и там неадекватные люди тренируют)
Так это все понятно.. Но когда на тебя наяривает Бавария, тащиться в нынешний МЮ следует только ради жирной зп..
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Можно им Де Йонга и Араухо за 200 подсунуть. Один фиг за эти бабки можно купить лучше и дешевле
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Эрнандес Эрнандес опять тут пургу несёт
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Источник - это желтушная диарея спорт, можно смело новость игнорировать.
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Продавать надо, Файе выглядит весьма перспективным.
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Араухо - голова и два уха. И они столько не стоят.
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Поверить сложно, но возможно.
Араухо молод, быстр, силен, потенциально топовый центрдеф, лишь бы попал к правильному тренеру.
Если продать Роналда, вот и деньги на укрепление реально страдающей опорки. А в защите есть варианты.
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«Мы все равно в ЛЧ не играем, ты нас не подведешь»- подумал ЭТХ.
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И как же они это сделают; если они урезают бонусы сотрудникам из за ФФП🤷‍♂️
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Надеюсь пропадут млн за 100-120 и смогут взять толкового опорника и форварда
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За такое Барса должна продавать
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