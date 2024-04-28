«МЮ» хочет подписать Араухо и готов заплатить более 80 млн евро
Рональд Араухо попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».
По данным Diario Sport, «МЮ» в последние недели предпринял мощный рывок и готовит предложение о приобретении защитника.
«Бавария» была готова выложить за Араухо до 80 млн евро, но «Юнайтед» намерен пойти дальше и готов предложить больше.
В этом сезоне Араухо поучаствовал в 34 матчах и отметился одним голом.
Напомнить прошлый сезон, когда вы издевались над тем, что МЮ не попал в ЛЧ, а сами потом вылетели от МЮ в плей-офф Лиги Европы?
😁
Араухо молод, быстр, силен, потенциально топовый центрдеф, лишь бы попал к правильному тренеру.
Если продать Роналда, вот и деньги на укрепление реально страдающей опорки. А в защите есть варианты.