Горетцка перед «Реалом»: «ЛЧ – наш последний шанс на трофей. Против «Арсенала» в нас что-то проснулось, это может стать началом чего-то большого»
Леон Горетцка поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в Лиге чемпионов.
«Бавария» примет «Реал» в первом полуфинальном матче ЛЧ во вторник 30 апреля. Немецкая команда вышла в эту стадию турнира, обыграв в четвертьфинале «Арсенал» со счетом 3:2 по сумме двух матчей.
«Я верю в нас. У нас был нестабильный сезон, Лига чемпионов – наш последний шанс завоевать трофей. Мы постараемся отлично подготовится и иметь хороший план на игру. Я с нетерпением жду этого матча, у меня еще не было опыта игры за «Баварию» против «Реала». Что может быть лучше, чем такая пара в полуфинале Лиги чемпионов?!
Думаю, в играх против «Арсенала» в нас что-то проснулось. Потом это можно было почувствовать в раздевалке. Это может стать началом чего-то большого», – заявил полузащитник «Баварии».