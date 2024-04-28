Горетцка перед «Реалом»: «ЛЧ – наш последний шанс на трофей. Против «Арсенала» в нас что-то проснулось, это может стать началом чего-то большого»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Арсенал Леон Горетцка Футбол

Леон Горетцка поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в Лиге чемпионов.

«Бавария» примет «Реал» в первом полуфинальном матче ЛЧ во вторник 30 апреля. Немецкая команда вышла в эту стадию турнира, обыграв в четвертьфинале «Арсенал» со счетом 3:2 по сумме двух матчей.

«Я верю в нас. У нас был нестабильный сезон, Лига чемпионов – наш последний шанс завоевать трофей. Мы постараемся отлично подготовится и иметь хороший план на игру. Я с нетерпением жду этого матча, у меня еще не было опыта игры за «Баварию» против «Реала». Что может быть лучше, чем такая пара в полуфинале Лиги чемпионов?!

Думаю, в играх против «Арсенала» в нас что-то проснулось. Потом это можно было почувствовать в раздевалке. Это может стать началом чего-то большого», – заявил полузащитник «Баварии».

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30 комментариев
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Барса уже ведь выбыла ?)
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В любом случае есть уверенность, что матчи будут насыщенные, и зрителям будет на что посмотреть) Ну и пусть победит сильнейший, чтоб без судейских скандалов
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Реал в сильной сетке дошел до полуфинала. Барса в слабой вылетела с разгромом.
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Ответ Егор Крид58
ноль шансов у Баварии! вообще не понятно за счёт чего могут пройти в финал
и столько же шансов,что ты хоть что-то понимаешь в футболе)
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+7
битва гигантов,наверное и не придумаешь вывеску круче)
+6
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+4
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
как думаешь 8-2 это вперёд ногами?
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0
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Ответ Le_Mogul
Бавария в последнее время превратилась в клиента Реала. Может в этот раз удастся им переломить эту серию против Реала.
"Клиент" всё-таки как-то неуважительно звучит в адрес Баварии. Противостояние мюнхенцев и Мадрида уже европейским Классико называют, тут не может быть слабой стороны, тем более в полуфинале. У немцев, конечно, повылетали игроки, но это ещё ни о чём не говорит. Жду хорошего футбола.
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Ответ Егор Крид58
ноль шансов у Баварии! вообще не понятно за счёт чего могут пройти в финал
ни скажи Бавария топ клуб со своим менталитетом и характером, Реалу ни раз легко не было против этой машины. А вообще я думаю Бавария хайнкесса была лучшая команда за наверное сто лет как они играли я смотрел их игру и мечтал чтобы Реал так играл, жаль Юпп был уже в приклоном возрасте, такой футбол он поставил Баварии где сейчас найти такого тренера.
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Ответ kingofsoccer
Любое это гол с офсайда или как недавно не засчитанный гол Барсы, тогда да, любое решение это скандал)
А зачем засчитывать то, чего не было?
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Бавария в последнее время превратилась в клиента Реала. Может в этот раз удастся им переломить эту серию против Реала.
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Матч будет огонь. Бавария всегда уважительно относилась к Реалу и это всегда было взаимно
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Ответ BLADER
и столько же шансов,что ты хоть что-то понимаешь в футболе)
возможно ты прав 😂
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Ответ BLADER
как и ты в футболе)
Ну заплач 😂 Это тебе не дохлая барса или арсенал
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Ответ Алексей Супонинский
Бавария против Реала абсолютный НОЛЬ
как и ты в футболе)
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Ответ Егор Крид58
ок, если реал спокойно(на классе) ройдет в финал, тогда вы признаете что вы неучи в футболе? ну
Никогда не стоит недооценивать соперника. Тем более если это Бавария. Да, статистика последних встреч на стороне Мадрида, но нужно уважительно подходить
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Ответ Homelander_666
Крид и футбол - вещи несовместимые
есть такое дело)
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Ответ BLADER
и столько же шансов,что ты хоть что-то понимаешь в футболе)
Крид и футбол - вещи несовместимые
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Ответ олдовый манк
Шансы 50 на 50, будто Реал в доминирующей манере сити прошёл?!
Только проблема в том,что окажись Бавария на месте Реала,Сити уже в первой игре накидал бы пару мячей как год назад.
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Комментарий удален модератором
ок, если реал спокойно(на классе) ройдет в финал, тогда вы признаете что вы неучи в футболе? ну
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