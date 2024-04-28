Роберт Левандовски: «Золотой мяч»-2021 принадлежит Месси. Но если бы мне вручили награду 2020 года, я бы не обиделся. У меня 100 голов в 85 матчах в 2020-2021 годах»

Роберт Левандовски высказался на тему «Золотого мяча».

«2020-й и 2021-й – лучшие годы в моей карьере. Недавно друг прислал мне статистику: я забил 100 голов в 85 матчах. Конечно, я бы с удовольствием получил « » в какой-то момент.

Не то чтобы я злился или ностальгировал из-за того, что до сих пор не выиграл награду. Но чувствую, что в один из тех годов настала моя очередь.

Приз 2021 года принадлежит Месси. Слышал, мол, ходят слухи о том, что «Золотой мяч» 2020 года могут вручить с опозданием. Тот год был выдающимся для меня, я был на своем самом высоком уровне, мы выиграли все.

Скажем так: если бы мне вручили «Золотой мяч» 2020 года четыре года спустя, я бы точно не обиделся – это была бы большая честь, и я бы принял награду», – сказал форвард «Барселоны» в интервью Bild.