Роберт Левандовски: «Золотой мяч»-2021 принадлежит Месси. Но если бы мне вручили награду 2020 года, я бы не обиделся. У меня 100 голов в 85 матчах в 2020-2021 годах»

Теги Бавария МЛС бундеслига Германия Барселона Лионель Месси Ла Лига Золотой мяч Роберт Левандовски Интер Майами Футбол

Роберт Левандовски высказался на тему «Золотого мяча».

«2020-й и 2021-й – лучшие годы в моей карьере. Недавно друг прислал мне статистику: я забил 100 голов в 85 матчах. Конечно, я бы с удовольствием получил «Золотой мяч» в какой-то момент.

Не то чтобы я злился или ностальгировал из-за того, что до сих пор не выиграл награду. Но чувствую, что в один из тех годов настала моя очередь.

Приз 2021 года принадлежит Месси. Слышал, мол, ходят слухи о том, что «Золотой мяч» 2020 года могут вручить с опозданием. Тот год был выдающимся для меня, я был на своем самом высоком уровне, мы выиграли все.

Скажем так: если бы мне вручили «Золотой мяч» 2020 года четыре года спустя, я бы точно не обиделся – это была бы большая честь, и я бы принял награду», – сказал форвард «Барселоны» в интервью Bild.

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19 комментариев
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Обокрали Левандовски с этой отменой тогда знатно, сделал с Баварией требл и во всех трёх турнирах стал лучшим бомбардиром. Все адекватные фанаты знают что ЗМ 2020 навсегда закреплен за Робертом.
+13
-2
+11
Ответ Эрнандес Эрнандес
Холанд так же выиграл требл и стал лучшим бомбардиром года… но у ЗМ свои планы на сей счет)
Но в 2020-м не было чм.
+4
0
+4
Ответ Эрнандес Эрнандес
И Копы)
В 2021 получить за вылет в 1/8 лч и последнее место в группе на Евро?)))
Вопрос мадаеву, а то он в чс спрятался.
+3
0
+3
Ответ CyberUnited
Думаю французы все-таки должны вручить золотой мяч за 2020-й год и это будет 9-й ЗМ для Месси!!
Соглашусь
+2
-1
+1
Думаю французы все-таки должны вручить золотой мяч за 2020-й год и это будет 9-й ЗМ для Месси!!
+2
-2
0
Да уж, тогда с отменой награды прокатили Левандовски знатно. Очень несправедливо.
+1
-1
0
Скорее всего отдали бы криштику, как в 2013м украв у Рибери за 6 титулов, продлили голосование и отдали за ствки со Швецией:) И 2014м где криштика унизили и выкинули из группы с США и Ганой на ЧМ:) Самые позорные золотые мячи 21го века:)
+1
-1
0
Неймар в том году круче всех был, а не палка двухметровая
+1
-1
0
Ответ Yobo
Обокрали Левандовски с этой отменой тогда знатно, сделал с Баварией требл и во всех трёх турнирах стал лучшим бомбардиром. Все адекватные фанаты знают что ЗМ 2020 навсегда закреплен за Робертом.
Роберт, заслужил этот мяч и они обязаны его ему отдать!!!Пусть позже, может при новом руководстве, возможно через 10 лет, но просто ДОЛЖНЫ‼️‼️
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Ответ Yobo
Обокрали Левандовски с этой отменой тогда знатно, сделал с Баварией требл и во всех трёх турнирах стал лучшим бомбардиром. Все адекватные фанаты знают что ЗМ 2020 навсегда закреплен за Робертом.
Меня ещё позабавило,что тренером года стал Клоп за Апл, а не Флик,выигравший помимо требла и всевозможные остальные трофеи за год. Вот что он ещё должен был сделать, за год два клуба в разных чемпионатах к победе привести?)
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Ответ Alex.K71
Роберт, заслужил этот мяч и они обязаны его ему отдать!!!Пусть позже, может при новом руководстве, возможно через 10 лет, но просто ДОЛЖНЫ‼️‼️
Никто и никому ничего не должен.
Я не против зм 2020 для поляка, но тогда был ковид и спортсмены были в неравных условиях. Какие то чемпионаты были приостановлены.
Так формулирует Франс Футбол отмену зм.
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