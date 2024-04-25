Ноттингем Форест – Манчестер Сити где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 28 апреля
В воскресенье, 28 апреля, сыграют Ноттингем Форест и Манчестер Сити в 35 туре АПЛ.
- Игра пройдет на стадионе «Сити Граунд».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Ноттингем Форест – Манчестер Сити
- Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени.
Последние матчи Ноттингем Форест
- Эвертон – Ноттингем Форест : 2 – 0
- Ноттингем Форест – Вулверхэмптон : 2 – 2
- Тоттенхэм – Ноттингем Форест : 3 – 1
- Ноттингем Форест – Фулхэм : 3 – 1
- Ноттингем Форест – Кристал Пэлас : 1 – 1
Последние матчи Манчестер Сити
- Брайтон – Манчестер Сити : 0 – 4
- Манчестер Сити – Челси : 1 – 0
- Манчестер Сити – Реал Мадрид : 1 – 1
- Манчестер Сити – Лутон : 5 – 1
- Реал Мадрид – Манчестер Сити : 3 – 3
Прогноз на матч Ноттингем Форест – Манчестер Сити
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