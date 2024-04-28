Владимир Слишкович: «Только соперники могут испугаться «Спартака», а мы никого не боимся»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия календарь Матч ТВ Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович заявил о желании «Спартака» занять 3-е место.

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» высказался перед игрой 26-го тура МИР РПЛ против «Локомотива».

– По весенней части календаря у «Спартака» каждый соперник пугающий – «Зенит», «Ростов», ЦСКА.

– Для кого пугающий? Для нас или для соперника? Считаю, что они только могут нас испугаться, а мы никого не боимся. Просто такой календарь. Мы готовимся игра за игрой. Конечно, нелегко, потому что ребята должны отдыхать.

Есть большой риск травм, когда играешь две игры за неделю, но все команды в одинаковом положении. Просто мы еще продолжаем борьбу в Кубке, нас ждет игра с «Динамо», но мы попробуем выиграть трофей.

Ситуация такая, что у нас есть шанс подняться на третью позицию, и мы попробуем это сделать. Конечно, Кубок очень важен, но я не могу сказать, что он важнее чемпионата.

У нас серьезная ротация состава, потому что есть травмированные игроки. Уверен, что на данный момент это лучший состав «Спартака», - сказал Слишкович.

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6 комментариев
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Сборник крылатых фраз тренеров Спартака пора издавать
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спартачей даже сочи с последнего места не боялись, о чем он говорит?
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Пишу в перерыве матча. Тренера, который ставит в состав Умярова, Литвинова, Маслова, Рябчука нужно гнать не задумываясь, даже если результат временно положительный.
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ротация прям мощная - Литвинов сразу в основе (обычно на замену выходил в последнее время), Зобнин (не играл до этого), Умяров и Бонгонда в старте - тоже не часто у Слишковича, Рябчук (давно в запасе), и, наконец, Маслов (!) - выходил ли он вообще в этом сезоне в старте?!
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