Евгения Медведева – Тюкавину перед «Зенитом»: «Брат, забей пару голов сегодня. Буду болеть за «Динамо»
Евгения Медведева будет болеть за «Динамо» против «Зенита».
– Сегодня играет «Динамо». Поедете на игру?
– Я выступаю и сразу бегу в машину. Там у меня автограф-сессия. Будем болеть за «Динамо». Я всегда за Тюкавина, брат, забей пару сегодня.
– Есть ли шансы догнать «Зенит»?
– Посмотрим сегодня, – сказала двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании.
Матч «Динамо» – «Зенит» состоится сегодня в 19:00 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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