Евгения Медведева – Тюкавину перед «Зенитом»: «Брат, забей пару голов сегодня. Буду болеть за «Динамо»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Евгения Медведева Чемпионат.com Константин Тюкавин Футбол

Евгения Медведева будет болеть за «Динамо» против «Зенита».

– Сегодня играет «Динамо». Поедете на игру?

– Я выступаю и сразу бегу в машину. Там у меня автограф-сессия. Будем болеть за «Динамо». Я всегда за Тюкавина, брат, забей пару сегодня.

– Есть ли шансы догнать «Зенит»?

– Посмотрим сегодня, – сказала двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании.

Матч «Динамо» – «Зенит» состоится сегодня в 19:00 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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12 комментариев
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Шапито
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Удачи Динамо!
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Удачи Динамо!
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Зная нашу защиту, двух может не хватить.
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"Динамо" вперёд!
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Амбассадор ФК «Динамо» будет болеть за ФК «Динамо».
Кто бы мог подумать?
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Маяк давно был бы на 1 месте, если б не пробанамил матчи с Ростовом (1:4), Спартаком (1:2) и Уралом (1:2)

Сами виноваты, что 200 лет без трофеев
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Кто она ?
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0
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