Евгения Медведева – Тюкавину перед «Зенитом»: «Брат, забей пару голов сегодня. Буду болеть за «Динамо»

Евгения Медведева будет болеть за «Динамо» против «Зенита».

– Сегодня играет «Динамо». Поедете на игру?

– Я выступаю и сразу бегу в машину. Там у меня автограф-сессия. Будем болеть за «Динамо». Я всегда за Тюкавина, брат, забей пару сегодня.

– Есть ли шансы догнать «Зенит»?

– Посмотрим сегодня, – сказала двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании.

Матч «Динамо» – «Зенит» состоится сегодня в 19:00 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию.