«Бавария» готова отпустить Киммиха в «Барсу» менее чем за 50 млн евро, если в сделку включат Араухо или де Йонга (Diario Sport)
«Бавария» готова рассмотреть трансфер Йозуа Киммиха в «Барселону».
Текущее соглашение с футболистом рассчитано до 2025 года, стороны пока не договорились о его продлении. Ожидается, что футболист примет решение о своем будущем в зависимости от результатов выступления команды в Лиге чемпионов.
Если контракт не продлят, «Бавария» готова выставить полузащитника на продажу и начать переговоры с «Барселоной». Каталонский клуб рассматривает немца как стратегическое приобретение. Хави ценит Киммиха за универсализм на поле и считает его идеальным полузащитником. Сам Киммих заинтересован в трансфере, год назад он уже разговаривал с Хави и согласился на переход в испанскую команду. Тогда сделка не состоялась по финансовым причинам.
Сейчас ситуация изменилась, так как в июне у немца останется один год по контракту, и его стоимость упадет. «Бавария» хочет получить за игрока не менее 50 млн евро, но готова рассмотреть разные варианты. Так, цену могут снизить, если в сделку войдет Френки де Йонг или Рональд Араухо. Немецкий клуб активно интересуется обоими футболистами, хотя приоритетом является уругвайский защитник.
В нынешнем сезоне 29-летний Киммих сыграл 25 матчей в Бундеслиге, отметившись одним голом и шестью результативными передачами. Полная статистика футболиста доступна здесь.
И откуда такая осведомленность, что Барса будет деградировать?
Сам придумал.)))
Киммих говорил, что будет думать, когда нового тренера назначат
Такие оценки нужны, чтобы была точка, с которой можно начать переговоры ;)
Да и на Евро, объективно, шансов мало)
И главное.Хочет ли сам Киммих остаться,и являются ли причиной финансовые условия.
Там один канадский товарищ 20 миллионов требовал,но глядя на его перфоманс против Айнтрахта не уверен что ему и 5 нужно платить.
Йозуа нужно спокойно взвесить все факторы.
Уйти из Мюнхена легче,чем в него попасть.
У Йозуа год контракта и кажется он не горит особым желанием продлевать
Но по контрактам это не верно написано, т.к. в футболе при трансфере из клуба в клуб, игрок заключает новое соглашение.
Это в хоккее при обмене сохраняется действующий контракт.
Но как-то обмен 1 в 1 на Араухо или Де Йонга финансово выглядит совсем невыгодным для Барселоны.
Хотя, с доплатой со стороны Баварии выйдет неплохо.