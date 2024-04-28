«Бавария» готова отпустить Киммиха в «Барсу» менее чем за 50 млн евро, если в сделку включат Араухо или де Йонга (Diario Sport)

«Бавария» готова рассмотреть трансфер Йозуа Киммиха в «Барселону».

Текущее соглашение с футболистом рассчитано до 2025 года, стороны пока не договорились о его продлении. Ожидается, что футболист примет решение о своем будущем в зависимости от результатов выступления команды в .

Если контракт не продлят, « » готова выставить полузащитника на продажу и начать переговоры с «Барселоной». Каталонский клуб рассматривает немца как стратегическое приобретение. Хави ценит Киммиха за универсализм на поле и считает его идеальным полузащитником. Сам Киммих заинтересован в трансфере, год назад он уже разговаривал с Хави и согласился на переход в испанскую команду. Тогда сделка не состоялась по финансовым причинам.

Сейчас ситуация изменилась, так как в июне у немца останется один год по контракту, и его стоимость упадет. « » хочет получить за игрока не менее 50 млн евро, но готова рассмотреть разные варианты. Так, цену могут снизить, если в сделку войдет Френки де Йонг или . Немецкий клуб активно интересуется обоими футболистами, хотя приоритетом является уругвайский защитник.

В нынешнем сезоне 29-летний Киммих сыграл 25 матчей в Бундеслиге, отметившись одним голом и шестью результативными передачами. Полная статистика футболиста доступна здесь.