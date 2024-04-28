«Бавария» готова отпустить Киммиха в «Барсу» менее чем за 50 млн евро, если в сделку включат Араухо или де Йонга (Diario Sport)

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Йозуа Киммих Френки де Йонг Рональд Араухо деньги Футбол

«Бавария» готова рассмотреть трансфер Йозуа Киммиха в «Барселону».

Текущее соглашение с футболистом рассчитано до 2025 года, стороны пока не договорились о его продлении. Ожидается, что футболист примет решение о своем будущем в зависимости от результатов выступления команды в Лиге чемпионов.

Если контракт не продлят, «Бавария» готова выставить полузащитника на продажу и начать переговоры с «Барселоной». Каталонский клуб рассматривает немца как стратегическое приобретение. Хави ценит Киммиха за универсализм на поле и считает его идеальным полузащитником. Сам Киммих заинтересован в трансфере, год назад он уже разговаривал с Хави и согласился на переход в испанскую команду. Тогда сделка не состоялась по финансовым причинам.

Сейчас ситуация изменилась, так как в июне у немца останется один год по контракту, и его стоимость упадет. «Бавария» хочет получить за игрока не менее 50 млн евро, но готова рассмотреть разные варианты. Так, цену могут снизить, если в сделку войдет Френки де Йонг или Рональд Араухо. Немецкий клуб активно интересуется обоими футболистами, хотя приоритетом является уругвайский защитник.

В нынешнем сезоне 29-летний Киммих сыграл 25 матчей в Бундеслиге, отметившись одним голом и шестью результативными передачами. Полная статистика футболиста доступна здесь.

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40 комментариев
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То есть по мнению Баварии, 29-летний игрок с годом контракта дороже, чем Араухо и Де Йонг на долгосрочных контрактах?)) Они там в своем уме?)
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В смысле менее, чем за 50 миллионов? Это кто кому еще должен будет при размене.
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Бавария помнит сколько Барса отвалила за Леву с голом контракта, и теперь думает, что всегда будет их вокруг пальца водить)
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Ответ Black Phoenix
Одно мне непонятно - самому Киммиху Барса нафига сдалась? Это же понижение в классе. В следующем сезоне барсуки будут только деградировать, как Юнайтед, а Бавария будет стабильной, пусть её тоже штормит порядком.
Хаха, понижение в классе, кто только придумал такую чушь.
И откуда такая осведомленность, что Барса будет деградировать?
Сам придумал.)))
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Ответ аdidаs
Бавария помнит сколько Барса отвалила за Леву с голом контракта, и теперь думает, что всегда будет их вокруг пальца водить)
Ну Лева все таки помог Барсе завоевать чемпионат. Так что трансфер в целом норм. Просто барса сейчас нищебродствует и каждый трансфер должен быть с профитом. Тот же трансфер Торреса гораздо более провальный трансфер, чем трансфер Левы.
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Ответ Кирилл
Киммих очень подошел бы нынешней Барселоне. Но как-то обмен 1 в 1 на Араухо или Де Йонга финансово выглядит совсем невыгодным для Барселоны. Хотя, с доплатой со стороны Баварии выйдет неплохо.
Подошёл бы вполне, но мне как-то не видится Киммих в Барсе. Ну и сама Барса на это не пойдёт. Какой резон каталонцам менять Френки на немца - или, тем более, Араухо. А в статье ещё и о доплате речь. Типичный Диарио, в общем.
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Бавария даже тренера не назначила, а уже все знают какие изменения будут в составе
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Диарио Спорт, та ещё желтуха
Киммих говорил, что будет думать, когда нового тренера назначат
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Ответ k_terekhov
То есть по мнению Баварии, 29-летний игрок с годом контракта дороже, чем Араухо и Де Йонг на долгосрочных контрактах?)) Они там в своем уме?)
Нет, за Араухо Бавария даст около 80 млн и продаст Киммиха дешевле чем за 50 млн
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Ответ Oleg Kostin
То есть, они хотят чтобы молодого чуть ли не лучшего цз на данный момент в мире, обменяли на киммиха с доплатой😀😃😀
Кто это? Ахахухо где он там лучший? Кто этот бред придумал? Упакамино 10 раз лучше него, Барсики любят всякое фантиками оборачивать. Я очень надеюсь что это недоразумения не окажется в Баварии за эти деньги
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Ответ Влад Дикий
В смысле менее, чем за 50 миллионов? Это кто кому еще должен будет при размене.
Если оценить Киммиха в 50, а Араухо в 80 - то размен и доплата в 30 млн Барсе со стороны Баварии.

Такие оценки нужны, чтобы была точка, с которой можно начать переговоры ;)
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Ответ Роста BOB
То есть по твоему, будущий 2 к обладатель ЛЧ чемпион ЛК . И скорей всего чемпион Евро 2024 Бавария щас после не удачного сезона, при смене тренера про даст? За Рахахухо не дожидаясь окончания евро. Вы там в своем уме?
А ты за Баварию что ли? Вроде у Киммиха 1 ЛЧ😂
Да и на Евро, объективно, шансов мало)
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Ответ Александр Гончаров
Нет, за Араухо Бавария даст около 80 млн и продаст Киммиха дешевле чем за 50 млн
С годом контракта его цена около 35
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Ответ k_terekhov
То есть по мнению Баварии, 29-летний игрок с годом контракта дороже, чем Араухо и Де Йонг на долгосрочных контрактах?)) Они там в своем уме?)
А ты читать вообще умеешь? Написано 50млн и торг за Киммиха. Араухо и Де Йонг может побольше будут
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Ответ k_terekhov
То есть по мнению Баварии, 29-летний игрок с годом контракта дороже, чем Араухо и Де Йонг на долгосрочных контрактах?)) Они там в своем уме?)
Не хотите, не соглашайтесь
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Киммиху следовало бы дождаться назначения нового тренера,а уж потом определяться с будущим.
И главное.Хочет ли сам Киммих остаться,и являются ли причиной финансовые условия.
Там один канадский товарищ 20 миллионов требовал,но глядя на его перфоманс против Айнтрахта не уверен что ему и 5 нужно платить.
Йозуа нужно спокойно взвесить все факторы.
Уйти из Мюнхена легче,чем в него попасть.
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Руководство там не заблудилось случаем???
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С точки зрения финансов, ощущение, словно мюнхенцы так культурно завуалировали ответ "Фигушки вам, а не Киммиха".
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Киммиха + доплата от Баварии
У Йозуа год контракта и кажется он не горит особым желанием продлевать
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Опять бредни от Диареи Спорт, но им почему-то верят))
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Какой рычаг придется использовать?
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Ответ k_terekhov
То есть по мнению Баварии, 29-летний игрок с годом контракта дороже, чем Араухо и Де Йонг на долгосрочных контрактах?)) Они там в своем уме?)
То что Бавария бредит это факт, причём неоспоримый.
Но по контрактам это не верно написано, т.к. в футболе при трансфере из клуба в клуб, игрок заключает новое соглашение.
Это в хоккее при обмене сохраняется действующий контракт.
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Ответ k_terekhov
То есть по мнению Баварии, 29-летний игрок с годом контракта дороже, чем Араухо и Де Йонг на долгосрочных контрактах?)) Они там в своем уме?)
Чел это Киммих, а не просто хер с горы с 1 годом контракта. По хорошему Бавария еще мало просит
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Ответ kotopandych
В ближайшие лет 100 явно на подходе, да. Разок да зацепят, жаль Киммих не застанет
Запасайся 🧯🧯🧯
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ФК "Голливуд" вновь наступает на те грабли, которые уже пробили дыру в их голове
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Типо Барса должна отдать Де Йонга и допалтить 50 млн?
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Киммих очень подошел бы нынешней Барселоне.

Но как-то обмен 1 в 1 на Араухо или Де Йонга финансово выглядит совсем невыгодным для Барселоны.
Хотя, с доплатой со стороны Баварии выйдет неплохо.
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