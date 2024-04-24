Бетис – Севилья где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 28 апреля
В воскресенье, 28 апреля, сыграют Бетис и Севилья в 33 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Бетис – Севилья
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
Последние матчи Бетис
- Валенсия – Бетис : 1 – 2
- Бетис – Сельта : 2 – 1
- Жирона – Бетис : 3 – 2
- Райо Вальекано – Бетис : 2 – 0
- Бетис – Вильярреал : 2 – 3
Последние матчи Севилья
- Севилья – Мальорка : 2 – 1
- Лас-Пальмас – Севилья : 0 – 2
- Хетафе – Севилья : 0 – 1
- Севилья – Сельта : 1 – 2
- Альмерия – Севилья : 2 – 2
Прогноз на матч Бетис – Севилья
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