«Арсенал» выиграл 3 матча подряд с общим счетом 10:2. Последние две победы – в дерби

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Футбол

«Арсенал» одержал третью победу подряд – в лондонском дерби.

Команда Микеля Артеты одолела «Тоттенхэм» (3:2) в 35-м туре АПЛ.

После поражения от «Баварии» (0:1) в Лиге чемпионов «канониры» в чемпионате Англии также обыграли «Вулверхэмптон» (2:0) и «Челси» (5:0).

В оставшихся матчах «Арсенал» встретится с «Борнмутом» (4 мая), «Манчестер Юнайтед» (12 мая) и «Эвертоном» (19 мая).

Материалы по теме

29 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Могли спокойно выиграть все 3 со счётом 10:0, если бы Райа не решил сегодня слегка подбавить интриги
+30
-1
+29
райа решил в конце гонки подшутить
+19
0
+19
Чуть не обкакались
+15
-1
+14
Ответ Maxi Class
Комментарий скрыт
Окей, а где карточки Ришарлиссону за умышленный удар и симуляцию?
+14
-2
+12
+3 есть в важнейшем дерби, в конце было очень страшно
Теперь с детства за Ноттингем Форест
+11
-1
+10
Арсенал просто лютует. Я не верю что Сити не потеряет очки в оставшихся 5 играх. Этого не может быть!
+6
-1
+5
Ответ ALMANAC
+3 есть в важнейшем дерби, в конце было очень страшно Теперь с детства за Ноттингем Форест
Не болею за Арсенал, но гегемония Сити поднадоела. Поэтому тоже с детства за Ноттингем
+6
-1
+5
У Арсенала всегда в решающих мачтах появляется клоун,который начинает орать цирк у ворот
+5
0
+5
Интрига от двух Рай/я/с.
+4
0
+4
Ответ алекс голудин
Посмотри повтор, это не техническая ошибка, он просто передумал в последний момент, а нога уже шла к мячу. Безусловно, надо было просто в касание в космос выбить.
В любом случае это его ошибка
+3
0
+3
Ждём ничью или поражение Сити.
🤪
+5
-2
+3
Ответ DAVID19-91
У Сити состав, опыт побед, привычка выкладываться на 100%. По факту они и Реал превосходили, просто везение не на их стороне было
Хочется другого чемпиона, Сити надоел
+2
0
+2
Ответ Антон Bratishchev
Сити не потеряет
У Сити состав, опыт побед, привычка выкладываться на 100%. По факту они и Реал превосходили, просто везение не на их стороне было
+3
-1
+2
Артета: Райя в воротах из-за игры ногами.
Райя: в элементарной ситуации ошибается в пасе.
Артета: ну ты олень
+2
0
+2
Оправились парни после Виллы и вылета от Баварии, я оказался неправ.
Но впереди ещё три финала осталось.
+2
0
+2
Ответ Доминатор3000
Ждём ничью или поражение Сити. 🤪
С Ноттингемом,это звучит как то комично
+1
0
+1
Ответ Arima Baki
Артета: Райя в воротах из-за игры ногами. Райя: в элементарной ситуации ошибается в пасе. Артета: ну ты олень
Посмотри повтор, это не техническая ошибка, он просто передумал в последний момент, а нога уже шла к мячу. Безусловно, надо было просто в касание в космос выбить.
+1
0
+1
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Арсенал просто лютует. Я не верю что Сити не потеряет очки в оставшихся 5 играх. Этого не может быть!
Сити не потеряет
+7
-6
+1
Ответ кирилл
райа решил в конце гонки подшутить
Поиграл в Филимонова.
0
0
0
Ответ Jkov
С Ноттингемом,это звучит как то комично
Ну это АПЛ ) Вдруг чудо случится
0
0
0
Всех с днем святого Тоттерингема!
+2
-2
0
Sixty million down the drain- Kai Havertz scores again!
0
0
0
Все это лишь цифры на фоне баранки с Виллой.
0
0
0
Ответ Антон Bratishchev
Сити не потеряет
Ну если умудрятся не потерять, то это настоящий чемпион. Заслуженно
0
0
0
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Ну если умудрятся не потерять, то это настоящий чемпион. Заслуженно
У них состав на порядок выше чем у всех остальных
0
0
0
Я бы лучше парочку банок из прошлого матча забрал и в этот насыпал. Еле отскочили, причем, на ровном месте.
0
0
0
Легендарный Ноттингем Форрест должен сегодня отобрать очки у Сити
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий