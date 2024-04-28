«Арсенал» выиграл 3 матча подряд с общим счетом 10:2. Последние две победы – в дерби
«Арсенал» одержал третью победу подряд – в лондонском дерби.
Команда Микеля Артеты одолела «Тоттенхэм» (3:2) в 35-м туре АПЛ.
После поражения от «Баварии» (0:1) в Лиге чемпионов «канониры» в чемпионате Англии также обыграли «Вулверхэмптон» (2:0) и «Челси» (5:0).
В оставшихся матчах «Арсенал» встретится с «Борнмутом» (4 мая), «Манчестер Юнайтед» (12 мая) и «Эвертоном» (19 мая).
Теперь с детства за Ноттингем Форест
🤪
Райя: в элементарной ситуации ошибается в пасе.
Артета: ну ты олень
Но впереди ещё три финала осталось.