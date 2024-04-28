«Локомотив» не обыгрывает «Спартак» 6 матчей подряд – 5 поражений и ничья

«Локомотив» не может обыграть «Спартак» в шести матчах подряд.

В 26-м туре РПЛ железнодорожники в гостях проиграли «Спартаку» (2:3).

« » не может победить красно-белых в шестом матче подряд – до этого были 4 поражения (2 в чемпионате и 2 в Кубке России) и одна ничья (1:1) в первом круге нынешнего сезона .

Последняя победа была в чемпионате России-2021/22 (1:0).

« » обошел « » в турнирной таблице и занял 4-ю строчку с 42 баллами. Команда Михаила идет на 5-м месте с 41 очком.