«Локомотив» не обыгрывает «Спартак» 6 матчей подряд – 5 поражений и ничья

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Михаил Галактионов Футбол

«Локомотив» не может обыграть «Спартак» в шести матчах подряд.

В 26-м туре РПЛ железнодорожники в гостях проиграли «Спартаку» (2:3).

«Локомотив» не может победить красно-белых в шестом матче подряд – до этого были 4 поражения (2 в чемпионате и 2 в Кубке России) и одна ничья (1:1) в первом круге нынешнего сезона РПЛ.

Последняя победа была в чемпионате России-2021/22 (1:0). 

«Спартак» обошел «Локомотив» в турнирной таблице и занял 4-ю строчку с 42 баллами. Команда Михаила Галактионова идет на 5-м месте с 41 очком.

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9 комментариев
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Ответ Roman
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это долги возвращаються за цска
+2
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+2
Кто отвечает за игру в обороне?При втором голе Ненахов стоит на 3 метра ближе к воротам чем любой другой из защитников
+1
0
+1
Ответ Roman
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Да что ты, чёрт побери,такое несёшь 🤦Какой фол,у Литвинова глаза что ли на пятках должны были быть?!Прими свои таблетки 🤦
+3
-2
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Хороший донор, да))
+2
-2
0
ИП снова сссс
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Ответ Roman
Комментарий скрыт
Честно говоря, проиграли мы по игре. Конечно, можно бы было сетовать на судейские ошибки. Если бы по игре превзошли. Это как в прошлом матче Пари НН получили 2 пендаля в похожих ситуациях, но их победа была бы несправедливы. Временами сегодня в нас отрезками что-то получалось. Но КБ были лучше и целостней. А наша игра в обороне, который раз тихий ужас.
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