Гендиректор «Пари НН» про 1:5 с «Ахматом»: «Разобраны физически и психологически не мотивированы. Черный день в истории команды. Вопросы к тренерскому штабу. Назрели изменения»

Гендиректор «Пари НН» остался недоволен после 1:5 от «Ахмата».

Команда Сергея Юрана потерпела шестое подряд поражение в Мир РПЛ.

«Не случилось. Не помогли разговоры и установки. Разобраны физически и психологически не мотивированы. Это черный день в истории команды. Понятно, что сейчас нельзя продолжать в таком же духе. Требуется перезагрузка.

Вопросы к тренерскому штабу. Назрели изменения. Команда едет в Нижний Новгород. Продолжится подготовка к следующим турам», — написал Давид Мелик‑Гусейнов в своем телеграм-канале.