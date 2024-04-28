Гендиректор «Пари НН» про 1:5 с «Ахматом»: «Разобраны физически и психологически не мотивированы. Черный день в истории команды. Вопросы к тренерскому штабу. Назрели изменения»

Теги премьер-лига Россия Сергей Юран Пари НН Давид Мелик-Гусейнов Футбол

Гендиректор «Пари НН» остался недоволен после 1:5 от «Ахмата».

Команда Сергея Юрана потерпела шестое подряд поражение в Мир РПЛ.

«Не случилось. Не помогли разговоры и установки. Разобраны физически и психологически не мотивированы. Это черный день в истории команды. Понятно, что сейчас нельзя продолжать в таком же духе. Требуется перезагрузка.

Вопросы к тренерскому штабу. Назрели изменения. Команда едет в Нижний Новгород. Продолжится подготовка к следующим турам», — написал Давид Мелик‑Гусейнов в своем телеграм-канале.

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10 комментариев
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Как можно получать несколько миллионов в месяц и не находить мотивацию побегать 1,5 часа в неделю?
Почему вообще столько разговоров про "мотивацию".
Чем старше становлюсь, тем больше не понимаю.
Да тот же Спартак - "с уходом Абаскаля возросла мотивация и самоотдача" - это как, просто как?
+12
-2
+10
А к высокоуважаемому Давиду Мелик‑Гусейнову вопросиков, судя по всему, нет?
+11
-2
+9
Барсик лёг под чай
+8
-1
+7
Ответ Максимилиан Козлов
А к высокоуважаемому Давиду Мелик‑Гусейнову вопросиков, судя по всему, нет?
Его профнепригодность видна за километр и не нуждается в дополнительных к нему вопросах)))
+7
0
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Зато ролики снимали по жмуркам.А надо было тренероваться.
+5
-2
+3
Вы просто все опоссумы
+1
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0
Ответ Al Al
Как можно получать несколько миллионов в месяц и не находить мотивацию побегать 1,5 часа в неделю? Почему вообще столько разговоров про "мотивацию". Чем старше становлюсь, тем больше не понимаю. Да тот же Спартак - "с уходом Абаскаля возросла мотивация и самоотдача" - это как, просто как?
Да легко. Когда начальник на работе самодур и результата нет - мотивация проседает при любой зарплате.
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