Гендиректор «Пари НН» про 1:5 с «Ахматом»: «Разобраны физически и психологически не мотивированы. Черный день в истории команды. Вопросы к тренерскому штабу. Назрели изменения»
Гендиректор «Пари НН» остался недоволен после 1:5 от «Ахмата».
Команда Сергея Юрана потерпела шестое подряд поражение в Мир РПЛ.
«Не случилось. Не помогли разговоры и установки. Разобраны физически и психологически не мотивированы. Это черный день в истории команды. Понятно, что сейчас нельзя продолжать в таком же духе. Требуется перезагрузка.
Вопросы к тренерскому штабу. Назрели изменения. Команда едет в Нижний Новгород. Продолжится подготовка к следующим турам», — написал Давид Мелик‑Гусейнов в своем телеграм-канале.
Почему вообще столько разговоров про "мотивацию".
Чем старше становлюсь, тем больше не понимаю.
Да тот же Спартак - "с уходом Абаскаля возросла мотивация и самоотдача" - это как, просто как?