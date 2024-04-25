Спартак – Локомотив где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 28 апреля

В воскресенье, 28 апреля, сыграют Спартак и Локомотив в 26 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «Лукойл Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Спартак – Локомотив

Начало матча запланировано на 16:15 по московскому времени.

Спартак: все новости

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Прогноз на матч Спартак – Локомотив

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