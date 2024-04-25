Спартак – Локомотив где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 28 апреля
В воскресенье, 28 апреля, сыграют Спартак и Локомотив в 26 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Лукойл Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Спартак – Локомотив
- Начало матча запланировано на 16:15 по московскому времени.
Последние матчи Спартак
- ЦСКА – Спартак : 0 – 0
- Ростов – Спартак : 1 – 5
- Зенит – Спартак : 0 – 0
- Сочи – Спартак : 1 – 0
- Динамо – Спартак : 1 – 2
Последние матчи Локомотив
- Пари НН – Локомотив : 2 – 3
- Рубин – Локомотив : 1 – 1
- Локомотив – ЦСКА : 3 – 3
- Ахмат – Локомотив : 0 – 2
- Урал – Локомотив : 1 – 0
Прогноз на матч Спартак – Локомотив
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