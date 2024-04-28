«Спартак» 13 матчей не проигрывает московским командам в РПЛ – лучшая серия с 2007 года

Теги Спартак ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Торпедо Динамо Москва Владимир Слишкович Футбол

«Спартак» продлил серию без поражений от московских команд в Мир РПЛ.

Сегодня команда Владимира Слишковича победила «Локомотив» со счетом 3:2 в рамках 26-го тура.

Красно-белые не проигрывают в дерби на протяжении 13 матчей. Это их лучшая серия с 2007 года – тогда было 14 игр без поражений.

1 мая «Спартак» ждет еще один матч против московского клуба. Он встретится с «Динамо» в Фонбет Кубке России.

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14 комментариев
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Ответ tolobas
Спасибо Лещуку
Если бы не Умяров, то серия была бы ещё дольше
+11
-1
+10
С победой главного клуба России!
+11
-4
+7
Зенит не проигрывает 20 лет питерским командам
+6
0
+6
Спасибо Лещуку
+2
-2
0
Неприкрытая мощь
0
0
0
Спартак--чемпион Москвы!
С колхозниками и прочими ему играть не очень интересно :)
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18 матчей с учетом кубка, если не ошибся
13 побед и 5 ничьих
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Ответ Денис Ширинов
Зенит не проигрывает 20 лет питерским командам
😁👍
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0
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