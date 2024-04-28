«Спартак» 13 матчей не проигрывает московским командам в РПЛ – лучшая серия с 2007 года

«Спартак» продлил серию без поражений от московских команд в Мир РПЛ.

Сегодня команда победила « » со счетом 3:2 в рамках 26-го тура.

Красно-белые не проигрывают в дерби на протяжении 13 матчей. Это их лучшая серия с 2007 года – тогда было 14 игр без поражений.

1 мая « » ждет еще один матч против московского клуба. Он встретится с «Динамо» в Фонбет Кубке России.