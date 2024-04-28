Хави: «Барса» сосредоточена на достижении 2-го места. «Валенсия» нас сейчас волнует больше, чем планы на следующий сезон»

Теги Барселона Валенсия Хави Ла Лига Футбол

Хави заявил, что «Барса» нацелена на второе место в Ла Лиге.

Завтра каталонский клуб встретится с «Валенсией». При матче в запасе «Барса» на очко отстает от «Жироны», идущей второй.

«Я не могу контролировать обстановку, мы сосредоточены на достижении второго места. «Валенсия» – сложный соперник, агрессивный. В том, что делает Бараха, есть его большая заслуга. И именно это нас волнует, а не планы на следующий сезон.

В целом, по нашим футболистам почти все уже понятно. Однако если будут игроки, которые сильно помогают в заключительной части сезона, мы примем это во внимание», – сказал тренер «Барселоны».

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А ведь Бараха такой же знаковый игрок в Валенсии, как для Барсы - Хави. Немного непривычно принимать, что оба уже на тренерских мостиках. Мозг отказывается, говорит, мол, идите играйте)
+4
0
+4
Доигрались, уже за второе боремся 🤦🏻‍♂️
+2
0
+2
Ответ Мысли Стетхема
Главное что у Хави осталась энергия и он борется за все трофеи.
Со 2 по 5 место)
+2
-1
+1
Главное что у Хави осталась энергия и он борется за все трофеи.
+4
-4
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий