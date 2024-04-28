Хави: «Барса» сосредоточена на достижении 2-го места. «Валенсия» нас сейчас волнует больше, чем планы на следующий сезон»

Хави заявил, что «Барса» нацелена на второе место в Ла Лиге.

Завтра каталонский клуб встретится с «Валенсией». При матче в запасе «Барса» на очко отстает от «Жироны», идущей второй.

«Я не могу контролировать обстановку, мы сосредоточены на достижении второго места. «Валенсия» – сложный соперник, агрессивный. В том, что делает Бараха, есть его большая заслуга. И именно это нас волнует, а не планы на следующий сезон.

В целом, по нашим футболистам почти все уже понятно. Однако если будут игроки, которые сильно помогают в заключительной части сезона, мы примем это во внимание», – сказал тренер «Барселоны».