«Спартак» опередил «Локо» после победы и идет 4-м. «Крылья» отстают на 3 очка при игре в запасе
«Спартак» поднялся на две строчки в таблице благодаря победе в дерби.
В 26-м туре РПЛ «Локомотив» в гостях проиграл «Спартаку» (2:3).
Благодаря победе красно-белые поднялись в турнирной таблице с шестого на четвертое место, обойдя «Локомотив» и «Крылья Советов», у самарцев игра в запасе.
На данный момент в активе «Спартака» 42 очка. Отставание от «Зенита» составляет 8 очков, от «Краснодара» – 7, от «Динамо» – 2. У всех конкурентов по игре в запасе.