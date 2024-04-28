«Спартак» опередил «Локо» после победы и идет 4-м. «Крылья» отстают на 3 очка при игре в запасе

Теги Спартак Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия Футбол

«Спартак» поднялся на две строчки в таблице благодаря победе в дерби.

В 26-м туре РПЛ «Локомотив» в гостях проиграл «Спартаку» (2:3).

Благодаря победе красно-белые поднялись в турнирной таблице с шестого на четвертое место, обойдя «Локомотив» и «Крылья Советов», у самарцев игра в запасе.

На данный момент в активе «Спартака» 42 очка. Отставание от «Зенита» составляет 8 очков, от «Краснодара» – 7, от «Динамо» – 2. У всех конкурентов по игре в запасе. 

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7 комментариев
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Глядишь, еще и в зону ЛЧ попадут
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Ну всё, щас спартачи будут в розовых очках рассуждать и фантазировать, что если бы Слишкович появился зимой - Спартак был бы чемпионом в ЧР (нет).
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Никакой эйфории,просто радость от победы и желания команды победить…
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Ответ Sosamba
Боже, почему рыжего раньше не сняли. Немногим раньше сняли бы его, и боролись за чемпионство, с таким слабым зенитом, это вполне реально было
Не фантазируй)
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Ответ Black Phoenix
Ну всё, щас спартачи будут в розовых очках рассуждать и фантазировать, что если бы Слишкович появился зимой - Спартак был бы чемпионом в ЧР (нет).
Пока об этом рассуждаешь только ты🤣
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