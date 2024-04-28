«Спартак» опередил «Локо» после победы и идет 4-м. «Крылья» отстают на 3 очка при игре в запасе

«Спартак» поднялся на две строчки в таблице благодаря победе в дерби.

В 26-м туре «Локомотив» в гостях проиграл « » (2:3).

Благодаря победе красно-белые поднялись в турнирной таблице с шестого на четвертое место, обойдя « » и « », у самарцев игра в запасе.

На данный момент в активе «Спартака» 42 очка. Отставание от «Зенита» составляет 8 очков, от «Краснодара» – 7, от «Динамо» – 2. У всех конкурентов по игре в запасе.