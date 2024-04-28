У «Локомотива» 2 победы в 10 матчах после зимней паузы – сегодня проиграли «Спартаку»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Михаил Галактионов Футбол

У «Локомотива» только две победы в 10 играх после зимней паузы.

В 26-м туре РПЛ железнодорожники в гостях проиграли «Спартаку» (2:3).

В 10 матчах после зимней паузы у команды Михаила Галактионова 2 победы, 5 ничьих и 3 поражения.

«Локомотив» вылетел из Фонбет Кубка России, уступив «Уралу» (0:1), а в чемпионате России идет на 5-м месте с 41 очком, пропустив вперед красно-белых. 

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20 комментариев
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Если бы не косяки в обороне, то в целом нормально играли, выкладывались и боролись до конца, увы не повезло.
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Галактионов вполне успешно выстроил из Локо Пари НН!
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Галактионов топ физрук))
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Была битва каличей и Локо оказался каличнее. Вот это обидно, конечно. Такой Спартак можно было обыгрывать
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Днищенское дно игра в обороне, из матча в матч. Тяжело всё время отыгрываться. Или выигранные матчи сливают. Временами отрезками показывают игру. Но этого недостаточно. Оборона печаль. И без центрфорварда тяжело на что-то рассчитывать. Спартак заслуженно победил. Поздравляю КБ. А нам удачи в следующих матчах.
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Вот что значит заострять игру в атаке на престарелого Дзюбу, не нарабатывая альтернативные варианты толком. Плюс, конечно, регулярные пожары в обороне. Кажется, при такой игре очищение пердивом недалеко.
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О, еще чуть-чуть и повторят прошлогоднее достижение абаскаля)) 2 из 12 было весной
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Ответ Mikhail Shkryabin
Какой такой? Если бы Мартинс не пижонил и услышь Пруцев Мозеса, победа Спартака была бы крупнее. у Локо два гола со стандарта
А удар Угальде и спасение Лантратова
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Ответ Alexander Kulkov
Была битва каличей и Локо оказался каличнее. Вот это обидно, конечно. Такой Спартак можно было обыгрывать
Какой такой? Если бы Мартинс не пижонил и услышь Пруцев Мозеса, победа Спартака была бы крупнее. у Локо два гола со стандарта
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Ответ Дядя ТУРА
Так про любую команду можно сказать. Что если бы не что-то, то в целом нормально
Суть не в этом. В отличии от прошлых игр, были желание и самоотдача, на этом я и заострил внимание.
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Это паровозу еще фартит много в сезоне. Так могли и в восьмерку не входить. Зато сколько дифирамб пели Галактионову после прошлой весны.
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Почему Галактионов до сих пор прыгает на бровке...
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Не очень хорошее решение Глушенков - центральный нападающий, весь первый тайм без мяча был. После ухода Митая - центр поля рухнул, какая-то паническая замена. Защита весь матч не может линию нормально держать. Лантратов перехвален.
Но смотреть футбол Локо интересно.
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Ответ Serega Ac-Milan
Если бы не косяки в обороне, то в целом нормально играли, выкладывались и боролись до конца, увы не повезло.
Так про любую команду можно сказать.
Что если бы не что-то, то в целом нормально
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Спасибо Локо за игру!!!Бывает не везуха.У Пиняева игры нет.,другого нападающего нет.
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Ответ Константин Эсперов
Почему нельзя играть так же как в последние 15 мин ?
Потому что у Локо нет такого класса,Играли атк потому что Спартак искусственно сел в оборону придержав счет а Локо ничего не теряя побежал вперед,не не проигрывая они бы такое не смогли сделать.
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Зато команду Юрана прибили в прошлом туре.После этого фиаско в Грозном.
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Тренер хороший.. сопляк с переулка)
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