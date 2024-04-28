У «Локомотива» 2 победы в 10 матчах после зимней паузы – сегодня проиграли «Спартаку»
У «Локомотива» только две победы в 10 играх после зимней паузы.
В 26-м туре РПЛ железнодорожники в гостях проиграли «Спартаку» (2:3).
В 10 матчах после зимней паузы у команды Михаила Галактионова 2 победы, 5 ничьих и 3 поражения.
«Локомотив» вылетел из Фонбет Кубка России, уступив «Уралу» (0:1), а в чемпионате России идет на 5-м месте с 41 очком, пропустив вперед красно-белых.
Но смотреть футбол Локо интересно.
Что если бы не что-то, то в целом нормально