Тихонов о критике Опейкиной: «Я не против женщин! Никаких вопросов, если они соответствуют уровню хотя бы ФНЛ»

Теги Андрей Тихонов судьи Первая лига КДК РФС Енисей Арсенал Тула Спорт-Экспресс Динамо Махачкала Вера Опейкина Футбол

Андрей Тихонов объяснил свои слова в адрес арбитра Веры Опейкиной.

Ранее главный тренер «Енисея» остался недоволен судейством Веры Опейкиной в матче со «СКА Хабаровск» (0:3).

Он, в частности, сказал: «Почему именно на этом матче экспериментируют с судейством? Почему назначают женщину? Назначьте ее на матч «Родина» – «Химки» или отправьте в Махачкалу. Пускай там тренируется».

Позже стало известно, что высказывания тренера рассмотрит КДК.

«Изначально я сказал направить ее на матч «Родина» – «Химки». Я говорил это в том контексте, что эти команды борются за повышение в классе. Махачкалу я упомянул в том же контексте. «Динамо» Махачкала играло с «Арсеналом» из Тулы. Эти команды тоже борются за повышение.

Речь была о том, что решающие матчи в таком случае будет судить человек, который ни разу в этом году не судил даже Вторую лигу. А ее отправят на такую игру, где будет полная заруба. Нужно соответствовать мужскому футболу: его скоростям, борьбе и быстрому принятию решений. Те, кто в курсе, поняли, что я имел в виду.

Но ее направили на матчи команд, которым как будто ничего не надо. Пускай женщины судят. Я не против женщин! Нет никаких вопросов к женщинам-арбитрам, если они соответствуют уровню хотя бы ФНЛ. Но нужно же проявить себя сначала в лигах пониже, а уже потом в высших. Как делают и футболисты.

Я очень хорошо отношусь к женщинам-судьям и не делю судей на женщин и мужчин. Я говорю исключительно о профессионализме», – сказал главный тренер «Енисея».

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Бабам не место на мужском газоне. Пусть судят своих истеричных лесбиянок.
+3
-3
0
Ответ а ты смешной
Совсем поплыл
Наоборот, всё доходчиво объяснил. Уровень женского судейства такой же как и у женского футбола, значительно ниже мужского.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий