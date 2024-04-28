Тихонов о критике Опейкиной: «Я не против женщин! Никаких вопросов, если они соответствуют уровню хотя бы ФНЛ»

Андрей Тихонов объяснил свои слова в адрес арбитра Веры Опейкиной.

Ранее главный тренер «Енисея» остался недоволен судейством Веры Опейкиной в матче со «СКА Хабаровск» (0:3).

Он, в частности, сказал: «Почему именно на этом матче экспериментируют с судейством? Почему назначают женщину? Назначьте ее на матч «Родина» – «Химки» или отправьте в Махачкалу. Пускай там тренируется».

Позже стало известно, что высказывания тренера рассмотрит КДК.

«Изначально я сказал направить ее на матч «Родина» – «Химки». Я говорил это в том контексте, что эти команды борются за повышение в классе. Махачкалу я упомянул в том же контексте. «Динамо» Махачкала играло с «Арсеналом» из Тулы. Эти команды тоже борются за повышение.

Речь была о том, что решающие матчи в таком случае будет судить человек, который ни разу в этом году не судил даже Вторую лигу. А ее отправят на такую игру, где будет полная заруба. Нужно соответствовать мужскому футболу: его скоростям, борьбе и быстрому принятию решений. Те, кто в курсе, поняли, что я имел в виду.

Но ее направили на матчи команд, которым как будто ничего не надо. Пускай женщины судят. Я не против женщин! Нет никаких вопросов к женщинам-арбитрам, если они соответствуют уровню хотя бы ФНЛ. Но нужно же проявить себя сначала в лигах пониже, а уже потом в высших. Как делают и футболисты.

Я очень хорошо отношусь к женщинам-судьям и не делю судей на женщин и мужчин. Я говорю исключительно о профессионализме», – сказал главный тренер «Енисея».