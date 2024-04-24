Тоттенхэм – Арсенал где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 28 апреля
В воскресенье, 28 апреля, сыграют Тоттенхэм и Арсенал в 35 туре АПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Тоттенхэм – Арсенал
- Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.
Последние матчи Тоттенхэм
- Ньюкасл – Тоттенхэм : 4 – 0
- Тоттенхэм – Ноттингем Форест : 3 – 1
- Вест Хэм – Тоттенхэм : 1 – 1
- Тоттенхэм – Лутон : 2 – 1
- Фулхэм – Тоттенхэм : 3 – 0
Последние матчи Арсенал
- Арсенал – Челси : 5 – 0
- Вулверхэмптон – Арсенал : 0 – 2
- Бавария – Арсенал : 1 – 0
- Арсенал – Астон Вилла : 0 – 2
- Арсенал – Бавария : 2 – 2
Прогноз на матч Тоттенхэм – Арсенал
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