Гендиректор «Ахмата»: «В нашем регионе пива на стадионах не будет, но усилия лиги по его возвращению поддерживаем»

Гендиректор «Ахмата» высказался о возможном возвращении пива на стадионы.

– Как относитесь к возможному возвращению пива на стадионы?

– В нашем регионе на стадионах пива не будет, но все остальное – интересы лиги и 16 клубов, исключая « », потому что мы не будем торговать. Поэтому в этом плане мы поддерживаем усилия других.



– Но это же вопрос не только продажи, но и рекламы. Можете ли вы допустить в регионе размещение рекламы?

– Если эта реклама будет заключена с или на кубковых матчах с РФС, то, конечно, это возможно.



– Клуб на этом может заработать?

– Клуб так и так будет зарабатывать. Другой вопрос, что у нас не будет пива на стадионе. Но есть и та реклама, которая будет прописана в контракте, если будет, позволит заработать. Мы же обязаны будем ее размещать.



– На какой стадии сейчас обсуждение?

– Обсуждений много, но решения пока нет. Не знаю, в какие сроки это может произойти. Сейчас сроки ставить бессмысленно.

Есть рабочая группа, которая работает над возвращением пива и многое пытается сделать. Думаю, в итоге что-то получится. А сейчас пока обсуждать нет смысла, – сказал Ахмед Айдамиров.