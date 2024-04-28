Гендиректор «Ахмата»: «В нашем регионе пива на стадионах не будет, но усилия лиги по его возвращению поддерживаем»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России бизнес РФС болельщики Ахмат стадионы Ахмед Айдамиров деньги алкоголь и спорт Футбол

Гендиректор «Ахмата» высказался о возможном возвращении пива на стадионы.

– Как относитесь к возможному возвращению пива на стадионы?

– В нашем регионе на стадионах пива не будет, но все остальное – интересы лиги и 16 клубов, исключая «Ахмат», потому что мы не будем торговать. Поэтому в этом плане мы поддерживаем усилия других.

– Но это же вопрос не только продажи, но и рекламы. Можете ли вы допустить в регионе размещение рекламы?

– Если эта реклама будет заключена с РПЛ или на кубковых матчах с РФС, то, конечно, это возможно.

– Клуб на этом может заработать?

– Клуб так и так будет зарабатывать. Другой вопрос, что у нас не будет пива на стадионе. Но есть и та реклама, которая будет прописана в контракте, если будет, позволит заработать. Мы же обязаны будем ее размещать.

– На какой стадии сейчас обсуждение?

– Обсуждений много, но решения пока нет. Не знаю, в какие сроки это может произойти. Сейчас сроки ставить бессмысленно.

Есть рабочая группа, которая работает над возвращением пива и многое пытается сделать. Думаю, в итоге что-то получится. А сейчас пока обсуждать нет смысла, – сказал Ахмед Айдамиров.

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10 комментариев
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а что так? Министр из Чечни гоняет в хлам бухой в Дагестане, а простым чеченцам нельзя на стадионе купить пиво?
+20
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Ответ Гусеконь
а что так? Министр из Чечни гоняет в хлам бухой в Дагестане, а простым чеченцам нельзя на стадионе купить пиво?
Зато в Москве и других региона они кайфуют и пофиг им на свои же законы)
+7
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Все просто - реклама безалкогольного пива - больше продажа алкогольного той же марки...
+2
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Ну правильно ,в Чечне же свои законы
+2
0
+2
Ответ Безумный Макс
Зато в Москве и других региона они кайфуют и пофиг им на свои же законы)
Правильно, ведь за пределами Кавказа Аллах не видит🤫
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Пей пиво пенное под ритмы современные!!!
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Всё регионы РФ равны. Но некоторые равнее других.
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А что кроме пива нет других напитков? Откуда такое мощное пивное лобби? Кто выгодополучатель?
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