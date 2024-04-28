Генсек РФС Митрофанов: «Россия – точно футбольная страна. Рейтинги показывают, что остальным видам очень тяжело догнать российский футбол»

Максим Митрофанов рассказал о популярности футбола в России.

– Россия – футбольная страна?

– Россия точно футбольная страна. У нас количество людей, болеющих и интересующихся футболом, свыше 60% населения. занимается наибольшее количество людей из тех, кто занимается спортом. У России очень неплохие результаты и рейтинги как у национальной сборной, так и у женской и детско-юношеской. Огромное количество детей с удовольствием идут заниматься футболом и остаются там даже на любительском уровне. Мы к этому и стремимся.



У нас сейчас горизонт планирования развития массового спорта и футбола 2030 год. Мы уверены, что начнем получать поколение людей, которые футболом интересуются очень пристально.

– Футбол в России самый популярный вид спорта?

– 100%. Это можно увидеть по телевизионным рейтингам и рейтингам боления. При всем уважении к другим видам спорта, сам их очень люблю – и волейбол, и баскетбол, и хоккей, но рейтинги показывают, что им очень тяжело догнать российский футбол. В первую очередь по интересу зрителей, а это говорит о том, что болельщикам интересен футбол, – отметил генеральный секретарь .