Генсек РФС Митрофанов: «Россия – точно футбольная страна. Рейтинги показывают, что остальным видам очень тяжело догнать российский футбол»

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Максим Митрофанов рассказал о популярности футбола в России.

– Россия – футбольная страна?

– Россия точно футбольная страна. У нас количество людей, болеющих и интересующихся футболом, свыше 60% населения. Футболом занимается наибольшее количество людей из тех, кто занимается спортом. У России очень неплохие результаты и рейтинги как у национальной сборной, так и у женской и детско-юношеской. Огромное количество детей с удовольствием идут заниматься футболом и остаются там даже на любительском уровне. Мы к этому и стремимся.

У нас сейчас горизонт планирования развития массового спорта и футбола 2030 год. Мы уверены, что начнем получать поколение людей, которые футболом интересуются очень пристально.

– Футбол в России самый популярный вид спорта?

– 100%. Это можно увидеть по телевизионным рейтингам и рейтингам боления. При всем уважении к другим видам спорта, сам их очень люблю – и волейбол, и баскетбол, и хоккей, но рейтинги показывают, что им очень тяжело догнать российский футбол. В первую очередь по интересу зрителей, а это говорит о том, что болельщикам интересен футбол, – отметил генеральный секретарь РФС.

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41 комментарий
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Это же в какой жопе остальные виды спорта 😅
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Остаётся только добавить, что после введения фануйди популярность футбола выросла в 146 раз
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Давайте проверим насколько Россия футбольная страна, отменив госфинансирование футбольных клубов, и посмотрим сколько профессиональных ФК останется
+12
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"У России очень неплохие результаты и рейтинги как у национальной сборной, так и у женской и детско-юношеской." (с) А какие результаты? Неужели что-то за 2 года успели выиграть? Хорош вешать. Результатов никаких нет, потому что нет международных турниров. А все эти междусобойчики для поддержания штанов.
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+5
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
Давайте проверим насколько Россия футбольная страна, отменив госфинансирование футбольных клубов, и посмотрим сколько профессиональных ФК останется
Отменить госфинансирование? - А воровать то что будут???
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А Грозный-футбольная столица Европы!
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Ответ Opioman
А в чем смысл спорта если не популярность
Ну у нас есть много видов спорта, где мы преуспели в разы больше чем в футболе. При этом те виды спорта менее популярны
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Ответ Prise
Это же в какой жопе остальные виды спорта 😅
Причем тут жопа и популярность спорта?
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Не могу понять что за журналисты задают такие дурные вопросы и главное зачем.
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Просто рейтинги показывают, что Россия неспортивная страна)
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Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
Давайте проверим насколько Россия футбольная страна, отменив госфинансирование футбольных клубов, и посмотрим сколько профессиональных ФК останется
А давай отменим госфинансирование хоккея, баскетбола, фигурного катанья и всего остального спорта и посмотрим сколько видов спорта останется?

А ещё давай отменим госфинансирование театров и посмотрим сколько в стране останется театров?

Или тебе на театры и весь остальной спорт пофиг и ты только по поводу футбола тут усираешься?
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Всегда интересно было, где и как они считают это, ни одного человека не знаю, который хоть один опросник заполнял) и это я не только про футбол)
Методики ВЦИОМ: все хотят вернуть взад, жить при коммунизме и больше половины из них интересуются футболом😏
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Ответ Заборостроитель
Про 60% как-то неправдиво звучит, а про рейтинг и интерес так и есть. А дальше популизм😏
Всегда интересно было, где и как они считают это, ни одного человека не знаю, который хоть один опросник заполнял) и это я не только про футбол)
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ОАЭ-80%
Таиланд-78%.
Нам ещё есть куда стремиться.
+1
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Митрофанов и футбол - антонимы, примазался чиновничек
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Очень много генсека на этой недели. Прям от словосочетания "генсек" сразу перед глазами полотно советского флага возникает и кадры из заседаний трансляций политбюро и КПСС. )) Застал конечно всего 6 лет жизни в СССР, но кое что запомнилось. )
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Россия - это околофутбольная страна! Вокруг футбола крутятся миллиарды, процветает ВСЁ! Только футбола как не было, так и нет!
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Ответ Opioman
А в чем смысл спорта если не популярность
Распил бабла и использование политиками говорящих голов на популярных спортсменах, чтобы протолкнуть антинародные и грабительские инициативы.
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Многовато Максима стало
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Ответ ID89
А как же лапта?
Федерация русской лапты регулярно проводит соревнования.
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рома р. покинул чат
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Про 60% как-то неправдиво звучит, а про рейтинг и интерес так и есть. А дальше популизм😏
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Ответ Bartez1986
Остаётся только добавить, что после введения фануйди популярность футбола выросла в 146 раз
Логика не тушинская наука))) люди перестали ходить на стадион, но люди не перестали смотреть,болеть и интересоваться футболом
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Ответ Bartez1986
Остаётся только добавить, что после введения фануйди популярность футбола выросла в 146 раз
Ну так то логично, люди стали смотреть его по ТВ
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Россия - футбольная страна. Он серьёзно? То есть приблизительно как Бразилия и Аргентина? Или на худой конец Испания, Англия, Италия, Франция и Германия? Хорошо, будем знать.
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А как же лапта?
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