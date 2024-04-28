Галактионов о судействе в матче со «Спартаком»: «Сильянова завалили в первом тайме. Наступ был – такой же момент, как поставили пенальти с «Пари НН»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия судьи Николай Левников Михаил Галактионов Александр Сильянов Футбол

Михаил Галактионов поставил под сомнения решения судьи Николая Левникова в дерби.

«Упрекнуть ребят не в чем. По самоотдаче вопросов нет. Мы нормально вошли в игру, были инициативны.

Надо смотреть трактовки – Сильянова завалили в первом тайме. Наступ был – такой же момент, как поставили пенальти в матче с «Пари НН».

Команда играла динамично, упрекнуть не в чем.

Забиваем мы достаточно, но пропускаем легкие мячи. Нам надо быть более дисциплинированными, работать над этими компонентами. Мы забиваем, но тут же пропускаем. Нам важно индивидуальные вещи поправить, концентрацию», – сказал главный тренер «Локомотива» после поражения от «Спартака» (2:3).

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17 комментариев
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А ещё они нам три мяча забили
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Зачем ты Дзюбу выпускаешь лучше расскажи?
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Гоните Дзюбу, вызывайте Семина, он единственный спаситель Локомотива...
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Превратить Локо в Пари НН надо иметь большой талант.
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Ну так и есть. Если бы Спартак сегодня судили, как Локомотив, то крику бы про заговор и засуд было бы выше крыши
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Галактионов российский Тен Хааг
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Надо признать, что КБ были лучше сегодня. Нам не повезло. Тяжело играть без форварда и когда оборона из матча в матч сплошное недоразумение.
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Леевников лучший игрок Спартака.
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Локомотив доминировал ,не получилось ,так бывает ,футбол этим и прекрасен ,матч огонь ,жаль паровозы не добыли победу .
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Ответ Spartakus1984
Ага завалили,он сам был не прочь упасть.За более сильные наступы командам не дают пенальти а тут краешком пятки наступил.
Но наступил же ) есть в футбольных правилах трактовка краешек пятки или целая ступня?)
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Ответ shoes-on
Надо признать, что КБ были лучше сегодня. Нам не повезло. Тяжело играть без форварда и когда оборона из матча в матч сплошное недоразумение.
ни чем не лучше,даже где-то хуже,просто не повезло!
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